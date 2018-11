Rosenborg til vanvittig odds

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er Europa League som er hovedingrediensen på torsdagens langoddsprogram. Hele 24 gruppespillkamper skal spilles og det er snakk om den fjerde av seks runder i gruppespillet. Det er stort sett det som pågår på sportsfronten torsdag, men natt til fredag spilles det ni kamper i NHL.

Rosenborg - FC Salzburg H 4,75 (spillestopp kl 20.55)



Det har vært en god uke for Rosenborg her hjemme. Forrige søndag vant laget 2-1 borte mot Brann i serien, torsdag tok laget seg til cupfinale etter 2-1 seier mot Start og søndag sikret laget nok gullet med 3-1 seier hjemme mot Odd. To serierunder før slutt har Rosenborg fem poeng ned til serietoer Brann og trenger kun ett poeng på sine to siste seriekamper for å bli seriemester igjen. I Europa League har det gått dårlig. Innledet med 0-1 tap borte for Celtic, ble så utspilt og tapte 1-3 hjemme mot RB Leipzig og for 14 dager siden ble laget utspilt i det omvendte møtet i Østerrike og tapte meget fortjent 0-3. Tore Reginiussen måtte gi seg ved pause mot Odd søndag og rekker ikke torsdagens kamp. Så er det spennende å se om trener Rino Coolen sender utpå sitt beste lag, eller om han tar litt hensyn til søndagens Eliteseriekamp borte mot Start.

Etter to strake poengdelinger i hjemlig liga, var FC Salzburg tilbake på vinnersporet med 2-1 seier hjemme over Mattersburg i søndagen seriekamp. Står med knallsterke 11-2-0 på de 13 første seriekampene og er allerede tolv poeng foran LASK Linz på andreplass. Tok seg helt til semifinale i Europa League forrige sesong, men det røk laget etter ekstraomganger mot Marseille. Full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene denne sesongen. Midtbanespilleren Reinhald Yabo (seks seriekamper fra start og startet også hjemmekampen mot RB Leipzig i Europa League) og midtbanekollegaen Zlatka Junuzovic (sju seriekamper fra start og startet i hjemmekampen mot Rosenborg) er begge ute med skader og ikke med til Trondheim.

Rosenborg har nok fått mye positiv energi etter tre seire den siste uken og Salzburg må ikke vinne denne kampen. Trønderne har ikke imponert i Europa League denne høsten, men til oppsiktsvekkende høye 4,75 i odds, må vi prøve noen kroner på Rosenborg denne torsdagskvelden.

