Rosenborg vinner på 16. mai

1. Rosenborg — Tromsø

Hjemmelaget var avhengige av en svært god Arild Østbø i målet for å holde unna mot Stabæk lørdag, samtidig skapte de lite i 0-0-kampen på Nadderud. De har likevel kapret 20 av 24 mulige poeng denne sesongen og har et forsprang på fem poeng, så det er fåfengt å kritisere dem for mye.

De har møtt svært bra motstand hjemme denne sesongen, med lag som Brann, Molde og Odd. Fire hjemmekamper har gitt ti poeng og poengtapet kom faktisk mot Aalesund. Pål André Helland og André Hansen er tilbake etter skader, det samme gjelder Jevtovic, som returnerer fra suspensjon. Dermed er det ventet endringer fra laget som tok poeng i Bærum.

Nordlendingene tok ledelsen borte mot Sarpsborg og spilte en svært god kamp, 1-1 er også et meget sterkt poeng. Likevel er det nå fem kamper uten seier og de to siste har begge endt med uavgjort.

De slo Viking i sesongens første bortekamp og står med fire poeng på like mange kamper. 20-åringen Karlstrøm starter i mål igjen. Simen Wangberg er aktuell for comeback.

Uansett, H.

2. Strømsgodset — Stabæk

Strømsgodset spilte nok en elendig bortekamp og tapte fortjent 2-0 for Odd i helgen, uten å skapt særlig mange sjanser. De står med ett fattig poeng på sine siste tre kamper og Tor Ole Skullerud ser mer og mer i villrede ut. Vi har sagt det før og gjentar det gjerne - Godset har hatt hellet på sin side som står med ni poeng så langt.

Åtte av disse poengene er tatt hjemme, hvor de har fått meget bra betalt for svake prestasjoner. Haugesund og Sandefjord er slått, uavgjort mot Sarpsborg og Aalesund er de øvrige resultatene. Marcus Pedersen bør være tilbake etter sykdom, men har slitt med scoringsformen.

Stabæk presset godt gjennom hele kampen og skapte mer enn nok sjanser til å slå Rosenborg på lørdag, men ballen ville bare ikke i mål. De står med tre kamper uten seier, selv om de nok har vært det beste laget i sine to siste kamper.

På reisefot har de spilt bare tre kamper og fått fire poeng, ustabil er nøkkelordet her. Gjestene kan trolig stille uendret.

Strømsgodset virker ikke å være full tillit verdig. HU(B).

3. Brann — Sandefjord Fotball

Vertene slo på stilen hjemme mot Molde lørdag kveld og vant til slutt 4-1 etter en mesterlig andreomgang. Lars Arne Nilsen har en spesiell evne til å gjøre de rette taktiske grepene, som å sette inn Jakob Orlov ved pause og i realiteten snu kampen.

Hjemme har det vært fryd og gammen så langt for Brann, de har ti poeng av tolv mulige og kun tapt poeng til Viking. Dette kjenner vi igjen fra i fjor, da de var knallsterke hjemme hele sesongen. Stopper og kaptein Vito Wormgoor er tilbake og Lars Arne Nilsen har varslet endringer - trolig kommer Orlov inn fra start.

Sandefjord har virkelig fått en perfekt start på sesongen og allerede er de bare tre poeng unna å tangere poengfangsten fra forrige gang de var oppe, i 2015. Etter en dominerende 2-0-seier over Haugesund lørdag, står de med to seirer på rad og 13 poeng fra åtte kamper.

Lars Bohinens menn har to knallsterke borteseirer så langt, over Vålerenga og Viking. I tillegg har de knepne tap for Strømsgodset og Lillestrøm så langt. Kan trolig stille uendret.

Brann er knallsterke hjemme og bør forlenge den fine hjemmrekken i dag - selv om Sandefjord ikke blir en enkel motstander. H.

4. Haugesund — Odd

Vertene har virkelig vært ustabile i sesongåpningen og har fortsatt til gode å ta samme antall poeng i to kamper på rad denne sesongen. I helgen røk de fortjent 2-0 i Sandefjord etter 0-0 hjemme i Sogndal.

Begge de to siste hjemmekampene har endt med poengdeling, den første vant de 4-3 over Vålerenga. Vertene har en rekke fravær. Kaptein Filip Kiss er suspendert og Liban Abdi er skadet, spissen Frederik Gytkjær er tvilsom. Eirik Mæland fortsatt ute.

Kun Rosenborg har spilt mindre målrike kamper enn Odd denne sesongen og telemarkingene har bare scoret åtte mål på like mange kamper. Likevel har det ført til fem seirer og en solid andreplass, mot Strømsgodset tok de en ny trepoenger med 2-0 på lørdag. Nå er seiersrekken oppe i tre kamper etter en mer ujevn start.

Forrige bortekamp var den første de tok poeng i, da de stakk av med 1-0 over Lillestrøm. De tre første ble alle tapt, for Viking, Rosenborg og Stabæk. Kampen i dag spilles for øvrig på naturgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig.

Espen Ruud returnerer etter karantene, mens Occéan og Samuelsen kan spille fra start.

Haugesund er ustabile og Odd har slitt en del på reisefot - dette kan bli åpent. HU(B).

5. Lillestrøm — Sarpsborg 08

Det ser unektelig tungt ut for Lillestrøm denne sesongen, som har bare syv poeng fra åtte kamper. De ble tidvis rundspilt i Kristiansund og det er vanskelig å si at de var annet enn heldige som fikk med seg en sen utlikning og 1-1. Det viktige midtbaneankeret Bonke Innocent fikk også med seg et sent rødt kort og må stå over i dag. Ellers kan Erlandsen stille med det samme laget som sist.

Hjemme har de en heldig snuoperasjon mot Sandefjord i sluttminuttene - og tre tap, for Brann, Haugesund og Odd. Tilsvarende kamp i fjor endte imidlertid 4-0 til fugla, da sarpingene var inne i en elendig periode.

Sarpsborg har for så vidt møtt en liten motbakke de senere kampene de også, med tre kamper på rad uten seier. Sist ble de lenge utspilt av Tromsø på eget gress og de måtte nøye seg med et skuffende 1-1-resultat. Helgen før ble det 1-1 i Drammen.

Lagets eneste kamp på naturgress så langt, endte med 3-0-tap for Stabæk. Det er underlaget også i dag. Andreas Albech på høyre back ble utvist sist og må stå over. Erton Fejzullahi hadde et fantastisk innhopp sist og er med i startkampen her.

Også denne kampen fremstår svært jevn. HUB.

6. Molde — Sogndal

Ole Gunnar Solskjærs menn har gått fra å være regnet som den eneste utfordreren til Rosenborg, til skuffelse. De står nå med fire kamper uten seier og de to siste er tapt, 0-1 for Aalesund og 4-1 for Brann i Bergen på lørdag.

Kun tre kamper har blitt spilt på Aker Stadion, og i tillegg til tapet for AaFK, har Molde 4-0-seier over Vålerenga og 2-1-seier over LSK. Tilsvarende kamp i fjor endte 0-0. Ole Gunnar Solskjær kan stille med de samme elleve som sist.

Kjetil Wæhler gikk rett inn og løftet laget på direkten, og sammen med en gnistrende Koomson ble det festspill og 4-0-seier over Viking. En velkommen opptur etter en tyngre periode med mange nederlag og skader.

Syv av deres åtte poeng har kommet på hjemmebane og kun i 0-0-kampen i Haugesund har de tatt poeng på reisefot - og da måtte det strafferedning til for å berge uavgjort. Backen Victor Grodås er ute med skade siden sist. Ulrik Fredriksen er tilbake fra karantene og nysigneringen Espen Næss Lund er sammen med Henrik Furebotn aktuelle for mer spill.

Molde har ikke imponert i det siste, men det har jommen ikke Sogndal på bortebane heller. H.

7. Viking — Aalesund

Vi ventet på en mer langvarig Viking-opptur etter de slo Odd og tok poeng i Bergen, men plutselig har de igjen to tap på rad med 0-6 i samlet målforskjell, mot Sogndal borte og Sandefjord hjemme. Hele seks av åtte kamper denne sesongen er tapt, inkludert tre på hjemmebane.

Tilsvarende kamp i fjor endte 2-3 i tangotrøyenes meget sterke formperiode. Viking er ventet å gjøre endringer etter fadesen i Sogndal, men kan stille med de samme elleve om det ønskes.

Aalesunds fem kamper lange rekke uten tap fikk en bråstopp hjemme mot Vålerenga og de røk 0-1 uten å ha skapt all verden til sjanser. De har imidlertid tre bortekamper på rappen uten tap, hvor de har slått Molde og tatt poeng fra gode lag som Strømsgodset og Rosenborg.

Kaj Ramsteijn i midtforsvaret er suspendert. Kaptein Riise er svært tvilsom.

HU.

8. Vålerenga — Kristiansund BK

Hjemmelaget skrangler av gårde og har ti poeng fra åtte kamper, sist ble det en etterlengtet borteseier med sterke 1-0 over formlaget Aalesund. Hjemme har de vært fryktelig ustabile, men malt ut syv poeng fra fire kamper.

Likevel er det fortsatt mye å jobbe med for Ronny Deila og hans mannskap, som ikke er i nærheten av å ha den samme flyten som han skapte i Strømsgodset.

Christian Grindheim er ute med skade siden sist, mens Daniel Fredheim Holm endelig returnerer.

Kristiansund spilte på mange måter en perfekt kamp mot Lillestrøm i helgen, men treverket og sjansesløseri stoppet dem fra å vinne - gultrøyenes utlikning på tampen av kampen føles nok som et lite ran.

Forrige bortekamp tok de historiens første bortepoeng på det øverste nivået, mot Tromsø. De tre første bortekampene ble altså tapt. Dagens kamp spilles for øvrig på naturgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig.

Never change a winning team kan være resepten for gjestene her, som ikke er tvunget til å gjøre endringer.

Det er ikke alltid pent av Vålerenga, men de bør ha gode seierssjanser mot et bortesvakt KBK; H.

9. Bodø/Glimt — Ullensaker/Kisa

Hjemmelaget nær perfekte start fikk en bråstopp mot Sandnes Ulf lørdag, da de røk hele 3-0 i Rogaland etter fire strake trepoengere. Hjemme på Aspmyra har de imidlertid vunnet tre av tre kamper, om enn ikke like overbevisende hver gang.

Ull/Kisa har også ramlet litt sammen etter en perfekt start, og fem kamper uten tap er nå blitt avløst av to nederlag på rad. Start og Åsane har begge blitt for sterke i det siste.

På reisefot har de startet meget godkjent, tross nederlag i Kristiansand sist. De to øvrige bortekampene er nemlig begge vunnet. Gjestene melder at Ciise Abshir, Martin Torp og Markus Furseth er ute. Christian Aas returnerer etter sin skade.

Men her er det nok all grunn til å lene seg på vertene. H.

10. Start — Sandnes Ulf

Vertene havnet under borte mot Florø på lørdag, men viste mestertakter ved å snu kampen og vinne hele 1-4 - og samtuidig gå forbi Bodø/Glimt. Nå står sørlendingene med to rake trepoengere etter tapet i nettopp Bodø.

Hjemme åpnet de med uavgjort mot FFK, før de har tatt sierer over Ull/Kisa og Åsane. Vertene kan stille med den samme elleveren som sist.

Sandnes Ulf fikk en perfekt kamp hjemme mot serieleder Bodø/Glimt og vant hele 3-0 på lørdag - deres tredje strake seier, som har dem innenfor ett poengs rekkevidde til serieleder Ranheim. To av tre bortekamper er vunnet, men de røk stygt for Åsane med 4-0 i sesongens eneste tap.

H(U).

11. Fredrikstad — Jerv

Vertene fortsetter å skuffe, i helgen ble det et svært bittert overtidstap for serieleder Ranheim på bortebane. Uansett har østfoldingene nå tapt sine siste fire kamper etter tre poengdelinger i innledningen. Null seirer og tre poeng på syv kamper er et nedrykkslag verdig.

Det mest skumle er at utviklingen er så negativ og går helt feil vei. De to siste hjemmekampene er tapt, for Florø og Bodø/Glimt, den første hjemmekampen endte uavgjort mot Mjøndalen.

Magne SImonsen og Rino Falk Larsen er begge ute i lang tid, Anas Farah, Edvard Skagestad og Håvard Åsheim er også ute med skader.

Således passer det nok fint å møte Jerv nå, som heller ikke har hatt en god sesonginnledning. De står med svake fire poeng og null seirer på de første syv kampene i ligaen, men de siste tre kampene har alle endt med poengdeling for Arne Sandstøs menn.

Gjestene kan stille med samme ellever som sist, men Glenn Andersen er tilbake og aktuell for en startplass.

HU.

12. Tromsdalen — Mjøndalen

Hjemmelaget vant 2-0 i serieåpningen mot Åsane, men står uten seier siden det. I helgen ble det et solid bortepoeng mot formsterke Strømmen og det må nevnes at hjemmelaget har møtt svært solid motstand så langt.

På hjemmebane har de den nevnte seieren og tap for Start og Bodø/Glimt, samt uavgjort mot Kongsvinger. Det var på hjemmebane de tok brorparten av poengene forrige gang de var oppe på dette nivået.

Mjøndølingene gikk på sesongens første poengtap hjemme når Elverum tok ledelsen to ganger og MIF måtte jobbe for å redde inn 2-2. På reisefot har samtlige tre kamper endt med ett poeng, mot FFK, Åsane og Levanger.

Tromsø har en vesentlig hjemmestyrke og Mjøndalen sliter tradisjonelt på reisefot. HU.

