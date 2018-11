Ryddet i huset - fant et vinnerlodd på 16 millioner kroner

Harold and Tina Ehrenberg fra Louisiana var i gang med forberedelsene til Thanksgiving. Mens de denne uken holdt på med å rengjøre deres hjem i Mandeville, fikk de tidenes overraskelse. De fant nemlig en Lotto-kupong verdt nærmere $ 2 millioner amerikanske dollar.

På et nattbord på soverommet, snublet Tina Ehrenberg over noen glemte Lotto-kuponger - og en av dem var vinnerloddet som sikret dem jackpoten på 16 millioner kroner (1,8 millioner dollar) som ble trukket ut 6. juni i år. Loddet ble oppdaget 17. november, kun to uker før fristen går ut for å kreve gevinsten.

- Først trodde jeg at vi kunne ha gjort en feil ved å lese tallene feil eller utløpsdatoen, har Harold Ehrenberg sagt til ABC News.

- Så sjekket vi tallene en rekke ganger for å være helt sikre på at de var de riktige tallene. Det var ganske spennende, legger vinneren til.

Harold Ehrenberg forteller at han og hans kone ønsket å gå til lotterikontoret med en gang for å forsikre seg om at det ikke var noe feil, men siden det var lørdag, var kontoret stengt. Vinnerne forstod fort at de var nødt til å kreve gevinsten snarest mulig etter at de har innsett at de hadde kun to uker igjen før fristen gikk ut.

Paret mottok 1.274.313 dollar (nærmere 11 millioner kroner) etter at statlige og føderale skatter ble trukket fra. Kommisjonæren som solgte vinnerloddet mottok 1 prosent av totalsummen -17 948 dollar.

Paret har bestemt seg for å spare pengene til de går ut med pensjon.

