Salahs utrolig statistikk mot nyoppprkkede lag

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City - Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Liverpool - Fulham - første målscorer Mohamed Salah 2,60 i odds (spillestopp kl 12.55)





Liverpool gikk på en smell mot Røde Stjerne i Champions League på onsdag.De tapte 0-2 i Beograd. Det var en flau forestilling av Jürgen Klopps mannskap, og jeg er sikker på at de vil la Fulham få svi for Champions League-nederlaget på søndag.

Fulham virker begrederlige, og de har en forferdelig statistikk på Merseyside. London-laget har kun vunnet én av 54 bortekamper i ligaen mot Liverpool og Everton. Seieren kom på Anfield i mai 2012. Fasiten viser at Fulham har 42 tap og elleve uavgjorte kamper i Liverpool.

Fulham har bare scoret fire ganger på de 17 siste bortekampene mot Liverpool.

Det ligger likevel an til en målrik kamp på Anfield. Scouserne har vunnet de fire siste kampene mot Fulham og scoret totalt 14 mål.

Liverpool har også en sterk statististikk mot nyopprykkede lag. Under Jürgen Klopps ledelse har rødtrøyene vunnet alle åtte Premier League-kampene på hjemmebane mot nyopprykkede lag. De har scoret 25 mål og sluppet inn tre.

Hjemme på Anfield er de nå ubeseiret i de siste 26 kampene i Premier League. Jeg kan ikke se at et Fulham-lag som lekker som en sil bakover skal være i stand til å ødelegge den statistikken.

Den horrible formen til the Cottagers har gjort at de ligger i bunn av tabellen, og jeg tror de taper sin syvende kamp på rad søndag.

Jeg er overbevist om at Liverpool tar alle tre poengen, men 1,08 i odds hos Norsk Tipping er uaktuell å spandere penger på. Det tilbys imidlertid 40 spill på denne kampen, og jeg har funnet et annet interessant spill.

Mohamed Salah har scoret et Premier League-mål eller har en målgivende pasning hvert 66 minutt mot nyopprykkede lag i Premier League siden han kom til Merseyside. Egypteren har scoret det første målet til Liverpool i to av de tre siste kampene. Det virker som Salah er i ferd med å finne tilbake til formen fra forrige sesong.

Mohamed Salah som første målscorer til 2,60 i odds er spillbart.

