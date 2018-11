Sarpsborg 08 får det tøft i Malmö

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er Europa League som er hovedingrediensen på torsdagens langoddsprogram. Hele 24 gruppespillkamper skal spilles og det er snakk om den fjerde av seks runder i gruppespillet. Det er stort sett det som pågår på sportsfronten torsdag, men natt til fredag spilles det ni kamper i NHL.

Malmö – Sarpsborg 08 - pause/fulltid dobbel U/H 4,00 (spillestopp kl 18.50)





Utrolig viktig kamp for begge lag. Det laget som vinner denne kampen vil ta et langt steg mot avansement.

Da Andreas Vindheim scoret for Malmö med mindre enn tolv minutter igjen av kampen i Sarpsborg, må Malmö-trener Uwe Rösler ha tenkt at svenskene hadde sikret seg en viktig seier. I stedet kom sarpingene tilbake og utlignet med to minutter igjen på klokken.

Hjemme på Swedbank Stadion er Malmö FF ubeseiret i de siste 15 kampene, uansett turnering.

Skåningene slo det tyrkiske storlaget Besiktas 2–0 på hjemmebane i starten av oktober.

Malmö, som har vunnet Allsvenskan de to siste sesongene, har skuffet i år. De kan ikke komme høyere enn 3. plass, uansett hvordan det går i den siste kampen. Det er en nedtur for de regjerende mesterne.

Sarpsborg har ikke et lag med store stjerner, men de er et sterkt kollektiv. Man kan komme langt med det. Det har sarpingene vist gang på gang i Europa. Blant annet da østfoldingene banket det belgiske storlaget Genk på hjemmebane.

Selv om bookmakerne har gjort Malmö FF til store favoritter, så er det ikke vanskelig å argumentere for en seier til gjestene i denne kampen. Likevel har jeg ikke helt troen på at det skjer.

Svenskene har kun tapt én av sine elleve kamper i Europa denne sesongen. Fasiten viser fem seire, fem uavgjorte og ett tap.

Samtidig har Europa-debutantene fra Sarpsborg scoret i alle sine elleve kamper i Europa denne sesongen. Det er en sterk prestasjon.

Bjørn Inge Utvik og Kristoffer Zachariassen er ute hos Sarpsborg. At Zachariassen er ute hos sarpingene vil svekke østfoldingene defensivt, og jeg hadde muligens hatt større tro på Østfold-laget dersom han hadde spilt kampen mot Malmö FF. Sotra-karen har vært viktig for Sarpsborg.

Det er flere grunner til å tippe på svenskene. Kampen i Sverige spilles på naturgress, og på Swedbank Stadion har MFF et stort og entusiastisk hjemmepublikum i ryggen. Det gir Malmö FF en fordel, slik jeg ser det.

MFF kommer også til denne kampen med en solid dose selvtillit etter å ha vunnet 3–0 mot Göteborg og 4–0 mot Örebro. De har dessuten hatt muligheten til å hvile en del spillere i kampene.

Sist, men ikke minst: Malmö må vinne for at ikke sesongen blir en fiasko. De har presset på seg. Det er både en fordel og en ulempe, men jeg tror Andreas Vindheim & co. skjerper seg i denne kampen. For Sarpsborg 08 har Europa League bare vært en bonus og et lite eventyr. Nå tror jeg det eventyret får en brå slutt. Sarpsborg klarer muligens å holde stand mot svenskene til pause, men jeg tror Malmö FF vinner etter 90 minutter. Et scenario hvor det står uavgjort til pause og Malmö FF vinner til slutt gir 4,00 i odds. Vi prøver den. Spillestopp er klokken 1850.