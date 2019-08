Sarpsborg 08 har aldri vunnet en eliteseriekamp i Stavanger

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips midtuke: Liverpool har startet titteljakten

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt takler ikke presset

Oddssingel Eliteserien: Vålerenga trives ikke på Nadderud

V75 Solvalla: Superkveld på Solvalla med Jubileumspokalen

V65 Forus: Djøselands elitetraver gjør kort prosess

V4/V5 Jägersro: Herlig lunsjgalopp på Jägersro

Lykkespill: Denne uken kan du vinne 882 millioner hos Norsk Tipping

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Onsdagens store happening på langoddsprogrammet er UEFA supercupfinalen mellom Liverpool og Chelsea og den kampen spilles i Istanbul. I tillegg skal det spilles tre seriekamper i Eliteserien og etter at disse kampene er ferdigspilt, har alle eliteserielagene endelig spilt likt antall kamper. Det er stort sett dette som skjer onsdag, men natt til torsdag spilles det også en rekke kamper i Major League Soccer.

NB! Onsdag er det ca 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Viking – Sarpsborg 08 U 3,45 (spillestopp kl 18.55)

Viking imponerte innledningsvis denne sesongen. De tapte kun to av de åtte første kampene, men formen har vært dalende de siste to månedene. Før onsdagens hjemmekamp mot Sarpsborg 08 står de med seks eliteseriekamper på rad uten seier.

Sist de vant i eliteserien var 16. juni. Da slo de Lillestrøm 2–0 på Åråsen. For å finne den siste hjemmeseieren må vi helt tilbake ti 16. mai. Da vant Stavanger-klubben 3–0 mot Stabæk.

Viking har hentet inn Kristoffer Løkberg fra Brann. Trønderen har skrevet under en kontrakt på to og et halvt år. 27-åringen kan få sin debut allerede i onsdagens kamp mot Sarpsborg.

Siddisene har også lånt Benjamin Kallman fra finske Inter Turku. Han startet på topp sist, men ble tatt av etter de første 45 minuttene. Han klarte ikke å markere seg på den omgangen han spilte, men å møte Glimt hjemme på Aspmyra er ingen enkel oppgave denne sesongen. De er et av eliteseriens beste hjemmelag.

Sarpsborg 08 har vært den store skuffelsen denne sesongen. Geir Bakke sine menn ligger på nedrykksplass før onsdagens kamp, men de vil med seier i Stavanger kunne krype over nedrykksstreken.

Men jeg tror ikke de klarer det.

Sarpsborg har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. De står med 0-4-4 på de åtte første bortekampene. Målforskjellen viser 8–13.

Formen er også elendig de står uten seier i de seks siste seriekampene.

Bortestatistikken i Stavanger gir heller ikke håp om tre poeng til sarpingene.

Sarpsborg 08, som ble stiftet i januar 2008, har spilt syv kamper i Stavanger mot Viking i løpet av de elleve siste årene, men de har aldri vunnet i oljebyen.

Geir Bakke har brukt ferien til å hanndle forsterkninger. Østfold-klubben har fått inn Straalman fra De Graafschaap, Letellier på lån fra Angers, Nangis fra Levadiakos, Males fra Cluj og Pavelic fra Rijeka. I tillegg er Magnar Ødegaard på plass. Det blir spennende å se om disse karene kan løfte østfoldingene ut av nedrykkskampen.

Sarpsborg har hatt møtt tøff motstand i de to siste kampene, men de har vist positive tendenser.

Det er halvannen uke siden de spilte 1–1 mot Rosenborg. Det var en grei prestasjon av østfoldingene. I siste kampen før sommerpausen tapte de 1–2 borte mot Molde.



Jeg tror at Sarpsborg kan få med seg poeng fra Stavanger onsdag. Geir Bakke sine menn er sammen med Mjøndalen det laget i eliteserien som spiller mest uavgjort. Åtte av 16 kamper har så langt endt med poengdeling. Tre av syv bortekamper mot Viking har også endt med ett poeng til hvert lag. Jeg tror denne matchen ender uavgjort. Oddsen på U er 3,45. Spillestopp er kokken 1855.