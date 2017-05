Sarpsborg tilbake på vinnersporet

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1 Eliteserien: Fagermos menn på rett vei

Oddsdobbel 2 Eliteserien: Klar tillit til solide Brann

Oddsdobbel 1 Europa: Lazio har fokus på Coppa Italia

Oddsdobbel 2 Europa: Freiburg til flott odds igjen

Oddstips Premier League: Stoke kommer aldri til å legge seg

Oddstips Bundesliga: Tre herlige høyoddsere

V75 Biri: Gundersen får full tillit i V75

V4/V5 Klampenborg: Gråberg sørger for ny galoppsuksess

Sju kamper fra Eliteserien her hjemme, en kamp fra OBOS-ligaen og fire kamper fra Premier League er den meget flotte menyen på lørdagens tippekupong. Bonuspotten levde farlig på midtukekupongen, men overlevde og er på ca 1 350 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig klokken 15.55 denne lørdagskupongen. Under spillboksen finner komplette analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Brann — Molde

Brann fortsetter å få dårlig betalt på bortebane og slapp inn overtidsmål (tap 1-2) mot Rosenborg på Lerkendal forrige helg - tross en god prestasjon nok en gang. På hjemmebane har de imidlertid vært solide så langt og de har syv poeng på de første tre hjemmekampene sine. Viking, Strømsgodset og Haugesund har stått på motsatt banehalvdel så langt.

Sivert Heltne Nilsen returnerer etter suspensjon, Kristoffer Barmen er også friskmeldt. Vito Wormgoor er usikker.

Molde har ikke vist seg som den åpenbare utfordreren til Rosenborg så langt denne sesongen og de står nå med tre kamper uten seier. Sist lørdag ble det et forsmedelig 0-1 tap hjemme for Aalesund.

Gjestene har vært varierende på bortebane, etter 1-0-seieren i Kristiansund på åpningskampen har det blitt uavgjort mot Sandefjord og Haugesund, samt tap på Lerkendal. Også dagens kamp er på naturgress, et underlag Molde ikke bruker til vanlig. Midtbanedynamoen Babaca Sarr og viktige Petter Strand er utilgjengelige grunnet skader.

Hjemmesterke Brann står ugardert her. H.

2. Stabæk — Rosenborg

Hjemmelaget føler seg nok snytt etter 1-1 på Ullevaal mot Vålerenga, etter at et svært billig straffespark fratok dem seieren i sluttminuttene. Resultatet gjør uansett at de ligger á poeng med sølvplasserte Sarpsborg 08 og bæringene har all grunn til å være fornøyde med sesonginnledningen.

Forrige hjemmekamp ble det et meget overraskende 0-3 tap for Haugesund, men de tre første hjemmekampene ga ni poeng og 8-1 i målforskjell. Odd og Sarpsborg var blant lagene de slo i sesonginnledningen. Håkon Skogseid og El Hadji Ba er tvilsomme, men trolig aktuelle. Raymond Gyasi er tilbake i trening og muligens klar for debut.

Trønderne har fått godt betalt for varieende prestasjoner denne sesongen, men det er som kjent det som kjennetegner et vinnerlag. Forrige søndag var det intet unntak, da de scoret seiersmålet mot Brann på overtid.

På reisefot har de vunnet tre av tre kamper, mot Sarpsborg, Sandefjord og Viking - og det er mulig å argumentere for at de burde tapt poeng i minst to av disse kampene. Milan Jevtovic er stadig suspendert og Pål André Helland er neppe med grunnet skade.

Stabæk har et bra toppnivå og vi laget en viss seierssjanse her. HB.

3. Kristiansund BK — Lillestrøm

Livet smilte til Christian Michelsen og KBK da de tok historiens første bortepoeng i Eliteserien, etter 1-1 mot Tromsø. I tillegg har de hatt bra flyt på hjemmebane de siste to kampene, med 1-0-seier over Brann og 2-0 over Strømsgodset, solide motstandere.

Åpningskampen tapte de dog 0-1 for Molde, men det er ingen tvil om at Kristiansund vil bli tøffe å møte på hjemmebane denne sesongen. Sverre Økland er kanskje tilbake etter lengre tids skade, Joakim Bjerkås er også i trening. Thompson Ekpe er usikker, mens Aliou Coly og Henrik Gjesdal ikke er helt kampklare.

Det er vanskelig å vite hva man får med Lillestrøm denne sesongen, de har vært svært ustabile. Forrige mandag tapte de 0-1 for Odd etter å ha slått Sogndal 1-0 borte i forrige serierunde. Men fem av syv kamper denne sesongen er tapt og ingen har scoret færre mål enn LSK i sesonginnledningen. I det minste kan de stille med uendret lag fra sist. En målscorer er sårt savnet på Romerike.

Hjemmelaget har spilt seg opp etterhvert, er mer "vant" til nivået i Eliteserien og taper neppe denne. H.

4. Odd — Strømsgodset

Poengmessig begynner det å svinge litt av Odd, etter en noe trøblete sesonginnledning. Tre av de siste fire er vunnet, inkludert to på rappen før dagens kamp. Men de var nok heldige som vant mandagens bortekamp mot LSK, da det var hjemmelaget som førte den matchen.

De øvrige ni poengene denne sesongen har kommet på tre hjemmekamper og de har vunnet samtlige på Skagerak Arena - over Tromsø, Kristiansund og Vålerenga. Tilsvarende kamp i fjor vant de også, 2-1. Espen Ruud har tre gule og må stå over. Fredrik Oldrup Jensen og Jone Samuelsen ventes å rekke kampen.

Strømsgodset på sin side har moderate 2-3-2 på sine sju første seriekamper, og spillemessig har det vært på det jevne. Bortespøkelset har vært med Godset i alle år utenom gullsesongen 2013 og er med dem også så langt i år, med kun ett poeng på de tre første bortekampene hittil. Bassel Jradi og Henning Hauger er begge tvilsomme med skader.

Møte mellom to lag som fortsatt har svært mye å gå på spillemessig, men hjemme i Skien skal Odd være klare favoritter. H.

5. Sandefjord Fotball — Haugesund

Vertene har vært Eliteseriens store positive overraskelse så langt. Etter to tap på de to første seriekampene, begge med en følelse av at de fortjente mer, har de slått tilbake med ti poeng på de fem siste.

På eget gress har de tap for Rosenborg (0-3, med en mann utvist på 0-0), uavgjort mot Molde (3-3) og seier over Kristiansund (2-0). Det må sies å være svært bra uttelling. Solid var de også borte mot Viking forrige søndag, hvor de vant 2-0. Alt i alt virker Lars Bohinens menn uendelig mye bedre forberedt til denne sesongen, kontra når de var på øverste nivå for to år siden. Midtbanespiller Enric Vallés er med igjen, mens Erik Mjelde definitivt mister kampen. Victor Bindia er tvilsom.

Haugesund misbrukte sjansen til seier da de bommet på straffespark mot Sogndal forrige helg, kampen endte i et skuffende 0-0-resultat. Forrige bortekamp vant de imidlertid 3-0 over Stabæk og de har også slått LSK 2-0 på reisefot. Strømsgodset (3-1) og Brann (3-1) har blitt for sterke. Frederik Gytkjær gikk ut med skade sist og er neppe med i denne kampen.

Vrien kamp dette og vi helgarderer. HUB.

6. Sarpsborg 08 — Tromsø

1-1 var et helt ålreit resultat borte mot Strømsgodset forrige helg for sarpingene, som likevel tapte to poeng vis á vis serieleder Rosenborg. De har vunnet bare én av sine siste fire kamper i ligaen, det var 5-1-seieren over Kristiansund.

På eget gress har de den nevnte seieren over KBK, samt 3-1-seier over Sogndal, 3-0-seier over Viking og 1-2-tap for Rosenborg. Ole Jørgen Halvorsen er tilbake, Joackim Jørgensen er også friskmeldt.

Tromsøs flotte sesongstart er i ferd med å bli ødelagt, selv om de stoppet en tre kamper lang tapsrekke med uavgjort hjemme mot Kristiansund sist helg - en kamp Flovik helst skulle sett at de vant. Førstekeeper Gudmund Kongshavn ble atpåtil skadet og det er en liten målvaktskrise i bortelaget nå. Morten Gamst Pedersen og Gjermund Åsen blir trolig kampklare.

Sarpsborg bør ha meget gode vinnersjanser her. H.

7. Sogndal — Viking

De to jumboene møtes til en viktig duell i Sogndal. Det begynner å se mørkt ut for Sogndal, som har store skadeproblemer både på spissplass og på midtstopperplass, i en allerede tynnslitt stall. En strafferedning fra Dyngeland reddet 0-0 mot Haugesund sist, men Sogndal har to poeng på de siste fem kampene sine i ligaen.

Stopper Ulrik Fredriksen ble utvist sist og må stå over i dag. I tillegg er spissene Sveen og Ramsland ute, samt stopperparet Psyché og Utvik - på mange måter selve kjernen i dette Sogndal-laget. Faktisk er det så stor mangel på spillere at de har hentet kontraktsløse Kjetil Wæhler og Espen Næss Lund.

De har kapret fire poeng på sine tre hjemmekamper, 4-1-seier over Stabæk, 1-1 mot Strømsgodset og 0-1-tap for LSK forrige hjemmekamp.

Viking ventet nok ikke å tape 0-2 hjemme for Sandefjord etter deres flotte opptur de siste ukene, men det var akkurat det de gjorde forrige helg. Et skritt frem og to tilbake, et cetera. Og enda en gang sleit Viking med å få ballen i mål, tross klar dominans i banespillet. Bortelaget har ett poeng fra tre bortekamper, tatt mot Brann i forrige bortekamp. Julian Ryerson og Patrick Pedersen er begge tvilsomme.

Wæhler får sikkert sin debut for Sogndal allerede i denne kampen og det kan gi hjemmelaget en boost. Men denne er åpen. HUB.

8. Sandnes Ulf — Bodø/Glimt

Sandnes Ulf både ledet 2-0, mistet ledelsen på overtid og avgjorde med 3-2-målet syv minutter på overtid mot Kongsvinger borte på tirsdag. Dette ble deres andre seier på rad og Bengt Sæternes' menn har tatt 13 poeng på sesongens seks første seriekamper, tapet kom med 4-0 i Åsane.Hjemme har de vunnet over nyopprykkede Tromsdalen og Elverum, samt spilt uavgjort mot Fredrikstad.

Bodø/Glimt har innfridd eksperttipsene hittil, og troner alene på topp av OBOS-ligaen med 5-1-0 totalt. Deres siste fire kamper er alle vunnet, sist helg tok de en sterk 3-2-seier over Tromsdalen borte. De to øvrige bortekampene har endt med 1-1 i Åsane og 1-0-seier i Fredrikstad.

Hjemmelaget er gode i Sandnes og Glimt kan ryke på sesongens første tap her. HB.

9. Stoke City — Arsenal

Stoke har vært ferdigspilte en god stund og havner midt på tabellen igjen, forrige helg brøt de en svært negativ bortetrend med to scoringer og ett poeng mot Bournemouth. På eget gress har de fire poeng på de siste tre kampene sine og helt greie 7-6-5 totalt. Dette er sesongens siste hjemmekamp, som er Stokes eneste kilde til motivasjon.

Stoke har vært svært gode mot Arsenal på hjemmebane de siste sesongene og har ikke tapt hjemme for dagens motstander siden 2010. 3-3-0 er tallene i tilsvarende kamp siden da. Ingen nye skader plager Stoke.

Arsenal har på sin side gjenfunnet gløden og flyten, i grevens tid. De har ikke annet valg enn å vinne de siste tre gjenværende kampene og håpe på at Liverpool avgir poeng - som de har vist seg veldig kapable til å gjøre i det siste. Bare da kan de klare topp fire.

Alex Oxlade-Chamberlain er ventet klar, tross en smell i midtuken. Laurent Koscielny måtte stå over og er tvilsom også i dag.

Det er umulig å ikke hensynta den sterke statistikken Stoke har i tilsvarende oppgjør. Vi tror klart minst på uavgjort. HB.

10. Bournemouth — Burnley

En tabellmessig irrelevant kamp. Hjemmelaget er i solid form og er utenfor enhver teoretisk nedrykksfare, syv poeng er solid poengfangst på de siste tre kampene i ligaen. Et lite skår i gleden var 2-2-kampen mot Stoke forrige helg, dagens kamp er den siste på hjemmebane.

Som vi skrev forrige helg, har Joshua King og co. gitt hjemmefansen godt betalt så langt; 8-4-6 er solide hjemmetall. Dan Gosling er tilgjengelig, mens Benik Afobe er skadet og Ryan Fraser er tvilsom.

Burnley er sikret ny kontrakt og tok det siste nødvendige poenget mot West Bromwich forrige helg. Nå kan de ta et vel fortjent hvileskjær og takke av fansen i siste hjemmekamp for sesongen, neste helg mot West Ham. Sean Dyches menn tok årets første borteseier først forrige helg, med 2-0 over Crystal Palace. 1-4-13 er fortsatt en elendig bortestatistikk, dog. Michael Keane stod over sist og er tilbake, men stopperkollega Ben Mee er ute.

Bra sjanse for King og Bournemouth her. H.

11. Middlesbrough — Southampton

Det ble med den ene Premier League-sesongen for Middlesbrough, som ikk klarte å forhindre Chelsea i å vinne 3-0 på mandag. De har fire poeng på de to siste hjemmekampene sine, mot Manchester City (2-2) og mot Sunderland (1-0), og får en sjanse til å takke fansen for støtten med sesongens siste hjemmekamp.

Ingen ved sine fulle fem kan påstå at Boro har vært gode på hjemmebane denne sesongen, 4-6-8 er kun bedre enn tabelljumbo Sunderland. Under ett mål i snitt per hjemmekamp er fryktelig svakt. Daniel Ayala, Gaston Ramirez og Victor Valdes er ute med skader.

Southampton har vært ferdigspilte i lang tid og formen har båret preg av det, de står uten seier og med bare to poeng på de siste fem - selv om det må nevnes at motstanden i denne perioden har vært enten et topp fem-lag eller topp motiverte lag i nedrykksstriden.

5-4-9 er tallene for Southampton på reisefot så langt. Dagens kamp bryr de seg nok lite om, de skal spille to hjemmekamper neste uke og vil få den nødvendige motivasjonen fra hjemmefansen først der. Charlie Austin er kanskje tilbake for første gang siden desember. Backen Matt Targett kan også være tilbake.

Vidåpent. HUB.

12. Sunderland — Swansea City

Plutselig visste Sunderland hvordan de skulle spille fotball og de snøt nedrykkstruede Hull for tre sårt trengte poeng da Defoe og kompani vant 2-0 sist lørdag. Det er selvfølgelig altfor sent, the Black Cats er allerede klare for the Championship. David Moyes kronet en ynkelig sesong med et ynkelig 0-1-tap hjemme for Bournemouth for to uker siden, hjemmestatistikken er 3-5-10 - et nedrykkslag verdig. Vertene kan stille uendret fra forrige helg.

Denne seieren trenger Swansea virkelig, men de ble nok skremt av Hulls tap for Sunderland forrige runde. Swansea gjorde på sin side jobben mot Everton hjemme, de har syv poeng på de siste tre kampene og de er igjen over den røde streken.

Forrige bortekamp ble det et knallsterkt poeng på Old Trafford, totalt står likevel med svake 3-2-13 på reisefot. Clement kan stille med samme elleve som sist, men Rangel og Routledge er friskmeldte, vingene Montero og Dyer savnes.

Swansea trenger poeng og taper neppe denne mot nedrykksklare Sunderland. UB.

96-rekker:

1. Brann — Molde H

2. Stabæk — Rosenborg HB

3. Kristiansund BK — Lillestrøm H

4. Odd — Strømsgodset H

5. Sandefjord Fotball — Haugesund HU

6. Sarpsborg 08 — Tromsø H

7. Sogndal — Viking U

8. Sandnes Ulf — Bodø/Glimt HB

9. Stoke City — Arsenal HB

10. Bournemouth — Burnley H

11. Middlesbrough — Southampton HUB

12. Sunderland — Swansea City UB

432-rekker:

1. Brann — Molde H

2. Stabæk — Rosenborg HB

3. Kristiansund BK — Lillestrøm H

4. Odd — Strømsgodset H

5. Sandefjord Fotball — Haugesund HUB

6. Sarpsborg 08 — Tromsø H

7. Sogndal — Viking HUB

8. Sandnes Ulf — Bodø/Glimt HB

9. Stoke City — Arsenal HB

10. Bournemouth — Burnley H

11. Middlesbrough — Southampton HUB

12. Sunderland — Swansea City UB