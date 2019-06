Seedorf og Kamerun har et superoffensivt lag

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det var ingen norske kamper på mandagens oddsprogram, og det er heller ingen på tirsdagens spillmeny. Det er likevel flere spennende objekter. Allsvenskan ruller igang igjen etter pausen og en innledes med toppkamp i mellom AIK og IFK Norrköping, det spilles to åttendedelsfinaler i fotball-VM for kvinner og to kamper i Afrikamesterskapet, hvor regjerende mester Kamerun skal i aksjon mot Guinea-Bissau. Ellers spilles det fem kamper i den finske toppdivisjonen og det spilles også to forkvalifiseringskamper til Champions League-kvaliken. Natt til onsdag tar Copa America en pause, men Gold Cup ruller videre.

Kamerun – Guinea-Bissau (handikap fulltid) 0-1 H – 2,55 i odds (spillestopp kl 18.55)Afrikamesterskapet, gruppe F. Forberedelsene til de regjerende mesterne har vært preget av en konflikt mellom spillerne og forbundet angående bonuser.

Men formen til Kamerun gir laget solid selvtillit. «Løvene»har scoret 17 mål på de fire siste kampene, elleve av scoringene kom i 11-0-seiren mot det spanske Segunda Division-laget Alcorcon.

Det er den tidligere nederlandske storspilleren Clarence Seedorf som er landslagssjef for Kamerun. Han var AC Milan-trener i kun 144 dager med miksede resultater. Seedorf ledet klubben i totalt 20 kamper. Ti endte med seier, mens det ble åtte tap og to uavgjort.

Nederlenderen har tatt med seg et svært offensivt lag til Egypt. Kamerun har hele åtte spisser med i troppen som skal forsøke å forsvare tittelen fra 2017. Han har blant annet tatt med de lynraske kantspillerne Christian Bassogog og Clinton N’Jie. De talentfulle vingene vil garantert sette sitt preg på Afrikamesterskapet.

PSG-spilleren Eric Maxim Choupo-Moting får en mer sentral rolle i laget i dette mesterskapet. Han ble nylig valgt til kaptein, og han må ta mer ansvar offensivt siden Vincent Aboubakar er ute med skade.

Guinea-Bissau er sterkt påvirket av portugisisk fotball. Troppen er full av spillerne fra europeiske ligaer, men det er ingen store stjerner som kan dra lasset.

Det virker ikke som Guinea-Bissau er klar for mesterskapet. Resultatene viser iallfall at de er inne i en tung periode. De gikk på sitt åttende tap på de siste 13 kampene da de tapte 0–2 mot Angola i den siste oppkjøringskampen til turneringen. Det er ikke noen eideel oppladning for nasjonen som kun deltar i Afrikamesterskapet for andre gang i historien.

Guinea-Bissau røk ut av gruppespillet i 2017 med kun ett poeng, og jeg forventer ikke særlig mye av dem denne gangen heller. De mangler spillere på toppnivå, og det største problemet er at de sliter defensivt. Det er dårlig nytt før møte med et av de sterkeste offensive lagene i mesterskapet.

Det er også et problem for dem at de mangler rutine i laget. Kun to av spillerne i troppen har 17 landskamper eller mer. Jeg tror Kamerun kommer til banke Guinea-Bissau.

Jeg tror Seedorf sine løver får en god start, og går for at de vinner med to mål eller mer mot et svakt Guinea-Bissau-lag. Et slikt scenario gir pene 2,55 i odds. Denne kan ikke spilles som singel. Derfor bruker vi den i en dobbel med en annen kamp fra Afrikamesterskapet.

Ghana – Benin H 1,55 (spillestopp kl 21.55)

Afrikamesterskapet, gruppe F. Sist gang Ghana vant Afrikamesterskapet var i 1982. Det var lagets fjerde tittel.

Ghana har hatt stor suksess i turneringen, men de har vært et nesten-lag mange ganger. De har nådd semifinalen i de seks siste Afrikamesterskapene. Siden 2008 har de to finaletap, én tredjeplass og tre fjerdeplasser. Er det Ghana sin tur å gå helt til topps i turneringen i 2019? Jeg tror egentlig ikke det, men Ghana kan nå langt også denne gangen.

Ghaneserne har vist solid form før mesterskapet. De har kun tapt én av de siste seks kampene, og de har mange talentfulle spillere i troppen.

Ayew-brødrene er nøkkelspillere i laget, mens Thomas Partey på midtbanen er en viktig spiller mellom 16-meterne. Mange av stjernespillerne til Ghana er i sin beste alder. Både Christian Atsu, Jordan og Andre Ayew og Jonathan Mensah er alle i slutten av 20-årene. De har både talent og erfaring, og det er viktig i turneringer som Afrikamesterskapet.

Benin har på imponerende vis tatt seg til Afrikamesterskapet, selv om de møtte tøffe lag som Togo og Algerie i kvalifiseringen. De skaffet seg plassen i mesterskapet takket være tre hjemmeseire, mens de tok kun ett poeng på bortebane og scoret kun ett mål. Benin skal få en knalltøff jobb med å gå videre fra gruppen sin, tror jeg.

Lagets største stjerne Stephane Sessegnon er suspendert i den første kampen, så de må stole på Brighton-angriperen Steve Mounié, som har scoret fem mål på de fire siste kampene.

Ghana er riktige favoritter i denne kampen, slik jeg ser det. De er en blackhorse i kampen om en finaleplass. Asamoah Gyan er sentral i laget, og det er viktig at han fungerer. Ghaneserne har vært sterke bakover, og jeg tror Benin skal slite med å komme til målsjanser.

Benin har vært i Afrikamesterskapet tre ganger tidligere, men har fått trøbbel hver gang. De har nemlig tapt åtte av de ni siste kampene i sluttspillet, og jeg tror ikke det går særlig mye bedre denne gangen. Ghana vinner denne greit. Oddsen er 1,55. Det funker i en dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Ghana + at Kamerun vinner med to mål eller mer mot Guinea-Bissau. Oddsen på denne dobbelen er fine 3,95.

