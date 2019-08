Sensasjonell dominans av Fulham og Stefan Johansen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et deilig langoddsprogram denne lørdagen. Det spilles seks kamper i Premier League, og det definitive høydepunktet er storkampen på Anfield mellom lagene som topper Premier League-tabellen, Liverpool og Arsenal. Også Manchester United og Chelsea er i aksjon lørdag. Det spilles også en kamp i Eliteserien, hvor Rosenborg møter Stabæk hjemme på Lerkendal. Det er serieåpning i Serie A og Juventus innleder borte mot Parma. Ellers er det full serierunde i Championship, og en rekke kamper i både Bundesliga, La Liga og Ligue 1.

Fulham - Nottingham Forest H 1,55 (spillestopp kl 15.55)

Etter det forsmedelige bortetapet (1-2) mot Barnsley i seriepremieren, har Fulham slått tilbake med tre strake seire. I onsdagens hjemmekamp mot Millwall hadde Fulham oppsiktsvekkende 84,9 prosent av ballinnehavet. Det er noe av det høyeste som er målt av statistikkleverandøren Opta. Du kan lese mer om den oppsiktsvekkende statistikken her.

Fulham vant da også kampen med komfortable 4-0. Fulham brukte store summer på spillekjøp foran returen til Premier League forrige sesong, men sesongen endte likevel med katastrofe og nedrykk. Har beholdt toppspissen Aleksandar Mitrovic og er blant favorittene til direkte opprykk og retur til Premier League på første forsøk.

Nottingham Forest har vært i Championship i det som etterhvert føles som evigheter. Mange hadde tro på Forest før fjorårssesongen, men det endte med 9. plass og 66 poeng og tilslutt var det ni poeng opp til Derby på playoff. Imponerte ikke på bortebane da og vant kun fire av disse (4-11-8). Innledet denne sesongen med et skuffende hjemmetap for West Bromwich. Tok så et sterkt bortepoeng mot Leeds (1-1) og vant overbevisende 3-0 hjemme mot Birmingham i helgen. Onsdag ble det 1-1 borte mot Charlton. Joe Lolley måtte stå over midtukekampen mot Charlton, men er trolig tilbake lørdag.

4-0-1 på de fem siste seriekampene mellom lagene på Craven Cottage. Fulham har fått opp farten og selv om Forest tok poeng borte mot Leeds, tror vi ikke de får seg poeng her. 1,55 på en hjemmeseier i Championship er ikke veldig raus odds, men Fulham ser knallsterke ut om dagen. Dog kombinerer Fulham med en svært godt betalt hjemmeseier fra Championship.

Charlton - Brentford H 2,80 (spillestopp kl 15.55)

Velkjente Lee Bowyer er manager i nyopprykkede Charlton som har slått til med åtte poeng på de fire første seriekampene. det er nok over forventning, da laget var spådd i bunstriden før seriestart. Er sammen med Leeds og Swansea de to eneste ubeseirede lagene i Championship etter fire serierunder. Bunnsolide 16-5-2 hjemme på the Valley i opprykkssesongen fra League One. Forsvarsspilleren Chris Solly er fortsatte ue, det samme gjelder for langtidsskadde Beram Kayal og Lewis Page.

Velspillende Brentford innledet sesongen med et ufortjent 0-1 tap hjemme for Birmingham, men reiste seg direkte og vant 1-0 borte mot Middlesbrough. 1-1 hjemme mot Hull lørdag. Onsdag ga laget Leeds kamp om poengene på Elland Road, men måtte tåle baklengsmål mot etter 81 minutter og endte opp med 0-1 tap. Det betyr at Brentford står med fire poeng etter fire serierunder. Endte på 11. plass sist sesong, men vant kun tre bortekamper da (3-9-11). Det er ingen nye skader eller karantener for Brentford.

Charlton blir fortsatt kraftig undervurdert av bookmakerne og Norsk Tipping. At bortesvake Brentford skal stå som klar favoritt her er uforståelig. 2,80 på hjemmeseier er flott odds og spilles i kombinasjon med Fulham-seier. Totalodds på denne Championship-dobbelen blir da pene 4,34.