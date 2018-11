Sensasjonell odds på Kristiansund

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes igang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen igang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

Lillestrøm - Kristiansund B 4,50 (spillestopp kl 17.55)





Lillestrøm har kun tapt en av sine fem siste seriekamper, men de fire øvrige har alle endt med poengdeling. Livsviktig utligning borte mot Strømsgodset i sluttminuttene på Marienlyst for 14 dager siden. Før siste runde ligger Lillestrøm på sikker plass, på bedre målforskjell enn Start. Taper Lillestrøm denne, så vil laget rykke direkte ned dersom Stabæk tar poeng hjemme mot Strømsgodset. Lillestrøm står med 4-8-2 på Åråsen denne sesongen. Lillestrøm kan stille med sitt beste mannskap.

Høytflyvende Kristiansund tok sin femte strake seier da Brann ble slått 3-1 hjemme i Kristiansund for to uker siden. Mange spådde en nedtur for Kristiansund etter den flotte debutsesongen i 2017, men laget har prestert enda bedre denne sesongen. Fire av de sju siste bortekampene er vunnet og de to siste bortekampene er vunnet mot hhv Vålerenga (2-0) og Stabæk (1-0). Aliou Coly soner karantene for bortelaget.

Det endte 0-0 på Åråsen mellom disse lagene forrige sesong. Lillestrøm kommer til få knallhard kamp her og ingen tvil om at Kristiansund kan ta sin sjette strake. Det er ikke lett å begripe hvordan Lillestrøm kan prises så lavt som 1,60. Verdien ligger på borteseier og 4,50 i odds på et lag som jakter sin sjette strake seier må betegnes som sensasjonell odds og spilles.

