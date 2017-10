Sensasjonell seriestart for Bristol City

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Landslagspausen er over og det er duket for en forrykkende fotballhelg, med blant annet tippekupong tre dager på rad. Kamptilbudet i midtuken var meget labert, og derfor er altså midtukekupongen flyttet til fredag. Fredagskupongen består av to kamper fra Championship i England, en kamp fra skotsk Premier League, en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga, en kamp fra Segunda i Spania, en kamp fra Ligue 1 i Frankrike og fem kamper fra Ligue 2 i Frankrike. Bonuspotten vokser igjen og er på ca en million kr fredag. Innleveringsfristen er kl 19.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Birmingham - Cardiff

Tung sesongstart for Birmingham som ligger helt sist med fattige åtte poeng etter 11 serierunder (2-2-7). Vi lanserte laget hjemme mot Sheffield Wednesday nest sist og da vant laget 1-0. Men den oppturen ble kortvarig, i siste serierunde ble det 1-6 tap borte mot Hull. 2-1-2 på de fem første hjemmekampene. Storsigneringen Jota er tilbake i kveld, det samme er spissen Che Adams etter skadeproblemer.

7-3-1 på de elleve første seriekampene for Cardiff som topper tabellen med sine 24 poeng, ett poeng foran Wolverhampton. Det eneste tapet kom femte sist, 0-3 borte mot Preston. Solide 3-1-1 på bortebane.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende, og Birmingham er bra på hjemmebane og kan uten tvil skape trøbbel for serielederen. HUB.

2. Bristol City - Burton

Strålende innledning av Bristol City som kun har ett tap på sine 11 første seriekamper. Det tapet kom i andre serierunde borte mot Birmingham (1-2). Formen viser strålende 4-2-0 på de siste seks og hjemmestatistikken er 3-2-0.

Det går betydelig tyngre for Burton som ligger nest sist på tabellen med 2-3-6 totalt og 9 poeng. Røk 0-4 i sine to siste kamper før landslagspausen og begge attpåtil spilt på hjemmebane. 0-2-3 er tallene totalt på bortebane.

0-0 i tilsvarende oppgjør sist sesong. Nå skal det være bra vinnersjanse for godtgående Bristol City. H.

3. St. Johnstone - Rangers

Et slags toppoppgjør i Skottland mellom St. Johnstone på 4. plass og Rangers på 3. plass. Begge har 14 poeng etter åtte serierunder, men samtidig er det seks poeng opp til Celtic og Aberdeen som begge står med 20 poeng på toppen av tabellen.

Men St. Johnstone har vist sviktende form etter å ha åpnet sesongen med tre strake seire. De fem siste har kun gitt en seier (1-2-2) og i siste seriekamp før landslagspausen ble det 0-3 tap borte mot Aberdeen. På hjemmebane har dog laget fortsatt ikke tapt (3-1-0).

Rangers med en ålreit seriestart, men litt ustabil (4-2-2 totalt). Røk 0-2 hjemme for Celtic i siste hjemmekamp, men slo tilbake med 4-1 seier borte mot Hamilton i den siste seriekampen før landslagspausen. Sterke 3-1-0 på bortebane.

0-1-5 på de seks siste tilsvarende oppgjørene og vi tror ikke Rangers får sitt første bortetap for sesongen her. UB.

4. Stuttgart - FC Köln

Kupongens eneste oppgjør fra tysk bundesliga og ingen av lagene har fått noen pangstart. Likevel godkjent sesongstart for nyopprykkede Stuttgart som står med 2-1-4 totalt og sju poeng. De poengene er tatt på de tre spilte hjemmekampene (2-1-0), borte har laget tapt alle fire kampene.

Katastrofestart for FC Köln som kun står med det ene poenget laget tok nest sist borte mot Hannover (0-0). Kun to scorede mål hittil og tapet av storscorer Anthony Modeste (25 seriemål forrige sesong) har vært mer enn merkbart. 0-1-3 på de fire første bortekampene og ingen scorede mål.

Pussige 0-4-7 på de elleve siste tilsvarende oppgjørene, men det er ikke lett å argumentere for borteseier her. HUB.

5. Espanyol - Levante

Etter en skuffende start på sesongen, stod Espanyol med sju poeng på de tre siste kampene, før laget måtte tåle 0-2 tap borte for Real Madrid i den siste seriekampen før landslagspausen. Hjemme er de to siste vunnet og totalt står Espanyol med åtte poeng på de sju første seriekampene.

Nyopprykkede Levante har ett poeng mer (ni) med 2-3-2 totalt. Stod med 2-3-0 på de fem første seriekampene, men røk i begge de to siste seriekampene før landslagspausen og spesielt 0-2 hjemme for svakt plasserte Alaves i den siste seriekampen var skuffende. Kun to av sju kamper er spilt borte (0-1-1).

6-3-1 på de ti siste tilsvarende oppgjørene og Espanyol får tillit som en av våre sikre på fredagskupongen. H.

6. Sporting Gijon - Huesca

Sporting Gijon rykket ned fra La Liga i vår, men har åpenbart planer om å ta seg tilbake på første forsøk. Leder ihvertfall Segunda etter ni spilte serierunder med 17 poeng. 5-2-2 totalt, men ikke bedre enn 3-1-2 på de seks siste seriekampene. 3-0 seier hjemme mot Sevilla Atletico sist lørdag og totalt ti poeng på de fire første hjemmekampene.

Huesca ligger på 4. plass før denne runden med 4-3-2 totalt og 15 poeng og har altså kun to poeng opp til serieleder Sporting Gijon. Åpnet sesongens svakt, men har nå tre strake seire, men ikke bedre enn 1-1-2 på bortebane.

Ingen innbyrdes oppgjør mellom lagene de siste sesongene, men hjemmesterke Sporting Gijon skal ha gode vinnersjanser. H.

7. Lyon - Monaco

3-4-1 på de åtte første seriekampene for Lyon som ligger på 8. plass med sine 13 poeng. Har scoret bra med mål (17), men også sluppet inn en del mål (13). De to siste seriekampene har begge endt med 3-3. 2-2-0 på hjemmebane hittil. Midtstopper Marcelo ble utvist mot Angers sist, og soner følgelig karantene i kveld.

Monaco med solide 6-1-1 på de åtte første seriekampene, og bortsett fra fæle 0-4 borte mot Nice fjerde sist og glipptaket hjemme mot Montpellier i den siste seriekampen før landslagspausen, har det bare blitt seire. Radamel Falcao har faktisk notert seg for tolv seriemål allerede, men han spiller ikke i kveld, da han først returnerte til Monaco torsdag kveld etter sitt landslagsopphold med Colombia. Stevan Jovetic ble skadet i landslagspausen og er heller ikke med, mens Fabinho soner karantene. Alle disse tre er normalt bankers i startoppstillingen til Monaco.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende oppgjørene, men tunge fravær for Monaco gjør at vi ikke tror Lyon taper denne. HU.

8. Chateaurox - Reims

De fem siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike.

Chateaurox med 4-0-6 på sine ti første seriekamper og ligger på 15. plass (av totalt 20 lag) med sine tolv poeng. Fire strake tap før landslagspausen og ustabile 2-0-2 på hjemmebane. Fredag er tre spillere ute med karantene.

Serieleder Reims med 8 seire og to tap på sine ti første seriekamper og med 24 poeng, har laget en luke på fire poeng ned til AC Ajaccio på andreplass. Tok sin fjerde strake seier hjemme mot Clermont i den siste seriekampen før landslagspausen. Solide 4-0-1 på bortebane.

Et formsvakt og karantenesvekket hjemmelag bør være overkommelig for serielederen. B.

9. Quevilly - AC Ajaccio

Nyopprykkede Quevilly med kun en seier på de ti første seriekampene (1-2-7) og laget ligger nest sist med sine 5 poeng. Seieren kom fjerde sist mot Nancy (som ligger på 12. plass og kun har 0-2-3 på bortebane). Etter den seieren er det blitt tre strake tap. 1-1-3 totalt på hjemmebane.

Flott sesonginnledning av AC Ajaccio som innehar andreplassen etter 6-2-2 totalt og 20 poeng. Tapte 1-4 hjemme mot Nimes femte siste og røk deretter 0-2 borte for Lorient, men tok seg sammen og vant de tre siste seriekampene før landslagspausen. 2-2-1 totalt på bortebane.

Quevilly har ikke imponert hittil, men kan kanskje få med seg ett poeng. UB.

10. Brest - Auxerre

Brest er a poeng med serietoer AC Ajaccio, men bak på svakere målforskjell og ligger altså på 3. plass med 6-2-2 totalt. De to tapene kom i sesongens to første seriekamper, så Brest står altså med 6-2-0 på de åtte siste seriekampene. Totalt 2-2-1 på hjemmebane og flotte 5-1-0 på de seks siste seriekampene. Tre spillere er ute med karantene fredag.

Betydelig mer moderat sesonginnledning av Auxerre som tok bronse i Ligue 1 i sesongen 2009/10, men rykket ned fra Ligue 1 etter sesongen 2011/12. 9. plass, 9. plass, 8. plass og 17. plass i de fire sesongene laget har vært i Ligue 2, og årets sesong ser ut til å havne på samme nivå. Men har nå tre strake seire. Borte hadde laget tapt samtlige fire kamper, før det endelig ble sesongens første borteseier mot Valenciennes i siste bortekamp (2-0). Carlens Arcus soner karantene for gule kort.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og selv om Brest har tre spillere ute med karantene, bør det være bra vinnersjanse. H.

11. Sochaux - Paris FC

Laber sesonginnledning for Sochaux med 3-2-5 på de ti første seriekampene. Er såvidt over nedrykksstreken på 17. plass med sine 11 poeng. Fire strake tap før landslagspausen og moderate 2-0-3 på hjemmebane. Jeando Fuchs soner karantene.

Nyopprykkede Paris FC har levert solid hittil og ligger på 4. plass med totalt 20 poeng (samme poengsum som AC Ajaccio på andreplass og Brest på 3. plass). Sterke 5-1-0 på de seks siste seriekampene og klart godkjente 2-1-1 på bortebane. Herve Lybohy og Thomas Delaine må begge sone karantene.

1-1 i tilsvarende oppgjør i 2015/16 sesongen og formsterke Paris FC taper neppe denne ganger heller. UB.

12. Nimes - Orleans

Fredagskupogen avsluttes med et møte mellom to tabellnaboer. Nimes på 8. plass etter 5-1-4 totalt og 16 poeng, mens Orleans står med 4-3-3 totalt og 15 poeng og innehar 9. plassen.

Nimes stod med fire strake seire før det ble 1-5 hjemme for Niort og deretter 1-2 tap borte mot Paris FC i de to siste seriekampene før landslagspausen. 3-1-2 totalt på hjemmebane. Fredag må midtbanespilleren Teji Savanier sone karantene.

Orleans med kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagsoppholdet. Det poenget kom hjemme mot Tours nest sist (1-1). Moderate 1-1-2 på bortebane.

1-0-1 på de to siste tilsvarende og denne ser vidåpen ut. HUB.



96-rekker:

1. Birmingham — Cardiff HU

2. Bristol City — Burton Albion H

3. St. Johnstone — Rangers UB

4. VfB Stuttgart — 1. FC Köln H

5. Espanyol — Levante H

6. Sporting Gijón — Huesca H

7. Lyon — Monaco HU

8. Châteauroux — Reims B

9. Quevilly — AC Ajaccio UB

10. Brest — Auxerre H

11. Sochaux — Paris FC UB

12. Nîmes Olympique — US Orleans HUB



432-rekker:

1. Birmingham — Cardiff HUB

2. Bristol City — Burton Albion H

3. St. Johnstone — Rangers UB

4. VfB Stuttgart — 1. FC Köln HUB

5. Espanyol — Levante H

6. Sporting Gijón — Huesca H

7. Lyon — Monaco HU

8. Châteauroux — Reims B

9. Quevilly — AC Ajaccio UB

10. Brest — Auxerre H

11. Sochaux — Paris FC UB

12. Nîmes Olympique — US Orleans HUB