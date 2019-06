Serbia nekter å tape

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Dette er den store kvelden for fotballandskamper og fredagens langoddsprogram domineres av objekter fra EM-kvalifiseringen. Det spilles tolv kamper. Høydepunktet her hjemme er Norges kamp på Ullevaal mot Romania. Vi finner også annen fotball, blant annet islandsk 1. divisjon, og tennis fra French Open. Natt til lørdag spilles kamper både i MLS og i brasiliansk Serie A og Serie B.

Ukraina – Serbia 2,45 – 2,90 – 2,65 U (spillestopp kl. 2040)

EM-kvalifisering, gruppe B. Ukraina spilte 0–0 borte mot Portugal i sin første kamp i gruppespillet, deretter slet de seg til 2-1-seier mot Luxembourg, også det på bortebane.

Ukraina lå under mot Luxembourg etter 34 minutter, men Tsygankov utlignet før pause. Det så lenge ut til at kampen skulle ende uavgjort, men et selvmål av Rodrigues på overtid sørget for at Ukraina tok alle tre poengene. Ukrainerne var heldige som tok alle tre poengene. Uavgjort hadde nok vært det mest rettferdige resultatet.

Serbia klarte i likhet med Ukraina å få med seg ett poeng fra bortekampen i Portugal. De spilte 1–1 på Estadio da Luz i Lisboa. Tadic, som hadde en fantastisk sesong i Ajax sist sesong, ga serberne ledelsen fra straffemerket etter kun syv minutter. Danilo Pereira utlignet for portugiserne like før pause.

Selv om Portugal hadde ballen mest og skapte de største sjansene i de siste 45 minuttene, klarte de ikke å avgjøre kampen. Dermed endte kampen 1–1. Det var serbernes åttende kamp på rad uten tap.

Serbia har også imponert på bortebane. Før fredagens match står de med syv bortekamper på rad uten tap. De har i denne perioden blant annet spilt uavgjort mot Tyskland (1–1) i Wolfsburg.

Det er ikke bare Serbia som viser fin form. Ukraina har kun tapt en av de siste seks landskampene sine, men de har spilt uavgjort i tre av de seks siste kampene. Også serberne er glad i å spille uavgjort. De har delt poengene i tre av de siste fem kampene.

Serbia har et bra lag nå. De største profilene er Manchester United-spilleren Nemanja Matic, Fulham-angriperen Aleksandar Mitrović og Ajax-spilleren Dusan Tadic, som nærmest på egen hånd sendte Real Madrid ut av Champions League denne sesongen.

Luka Jovic, som nylig ble kjøpt av Real Madrid for 600 millioner kroner, er en annen spennende spiller i det serbiske laget. Målmaskinen har scoret 17 mål og leverte åtte målgivende pasninger på 32 Bundesliga-kamper denne sesongen.

Ukraina har et sterkt kollektiv, men de har enkeltspillere som kan gjøre ivet surt for serberne. Midtbanespilleren Yevhen Konoplyanka har scoret 19 ganger på 79 kamper. Han må Serbia passe på. Artem Kravets er en annen spennende spiller. Han har scoret åtte mål på 20 kamper.

Spørsmålet er om det blir scoringer i denne kampen. Det har nemig vært scoret under 2,5 mål i tre av de fire siste møtene mellom disse to lagene.

Jeg tror det blir en målfattig kamp på Arena Lviv. Samtidig er det verdt å merke seg at vertene har en meget sterk statistikk i Lviv. De har ikke tapt på 16 kamper der, hvorav 14 av dem er vunnet. Nå har ikke ukrainerne imponert i de første to kampene i kvaliken, så jeg tror ikke de vinner mot et serbisk lag som har vist seg seige å slå. Jeg mener uavgjort virker sannsynlig. 2,90 i odds på poengdeling er spillbart.

