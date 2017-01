Sevilla kan vinne La Liga

Søndagens tippekupong byr på kamper fra flere liager, og det er flere artige kamper på programmet.

Søndagens singelspill: Zlatan-briljans mot Liverpool

Søndagens singel 2: Real Madrid taper toppkampen

Søndagens tippekupong: Sevilla kan ville La Liga

Søndagens dobbel: Larrivée-effekten dabber av for Storhamar

Innleveringsfrist er 14.55.

1. Manchester United - Liverpool

Zlatan Ibrahimovic sto over ligacupkampen mot Hull i midtuken på grunn av sykdom, men han er tilbake til dette oppgjøret.

Vertene vant 2-0 mot Hull, men fikk kritikk for måten de spilte fotball på. Det gikk for sakte, noe også Mourinho erkjente etter kampen.

Liverpool kommer fra to strake kamper uten scoring, og de får tøft med å gjøre dette også på Old Trafford.

Philippe Coutinho er tilbake igjen etter et par måneders skadefravær. Jordan Henderson og Joel Matip kan også rekke denne matchen, mens Sadio Mane er i Afrikamesterskapet.

Nevnte Zlatan og Marcus Rojo er tilbake for vertene, som har 5-4-1 på hjemmebane denne sesongen.

Liverpool har vært gode på fremmed gress, og står med 6-3-2, men savnet av Sadio Mane vil nok merkes her. Det er også tvilsomt om Coutinho er klar for å utgjøre en stor forskjell i skadecomebacket.

United har ikke vunnet på tre oppgjør mot Liverpool, men denne trenden snur søndag. Vi kjører HU.

2. Sevilla - Real Madrid

Toppoppgjør i Spania. Med seier vil Sevilla kun være ett poeng bak Real Madrid.

Vertene er veldig solide på hjemmebane. Denne sesongen har de 7-0-1, og de har kun tapt seks kamper på eget gress de siste tre sesongene.

Det er ikke annet enn meget, meget imponerende tall.

Real Madrid har til gode å tapte på bortebane denne sesongen, og har også meget gode muligheter for poeng også her.

Ronaldo tilbake for gjestene, som har unnet tre av de siste fem oppgjørene mot Sevilla.

Dette tror vi imidlertid snur, og verdien for hjemmeseier er såpass god at Sevilla bør få vår støtte her. HUB.

3. Celta Vigo - Alaves

Celta er et bra hjemmelag og har 5-3-2 denne sesongen. Med seier her er de også for alvor med i kampen om spill i Europa League neste sesong.

Tradisjonelt har Celta Vigo er veldig godt tak på gjestene. De vant også det første oppgjøret mellom lagene denne sesongen.

Gjestene står med 3-3-3 på bortebane denne sesongen, og må klare seg uten Raul Garcia Victor Camarasa, Zou Feddal, Kiko Femenia og Daniel Torres. Vertene stiller uten John Guidetti og Facundo Roncaglia.

Alaves har ikke tapt på sine fem siste kamper, mens Celta Vigo kommer fra en seier, etter to tap før det.

Hjemmebanefordelen bør bidra til hjemmeseier her, men vi garderer og sier HB.

4. Granada - Osasuna

Bunnkamp. Begge lagene ligger fortapt helt i bunnen av La Liga.

Granada har kun vunnet én kamp på eget gress så langt, mens Osasuna har én seier på fremmed gress.

De klarer imidlertid ikke å få med seg poeng hjem herfra, selv om de vant tilsvarende oppgjør forrge sesong. HU.

5. Sporting Gijon - Eibar

To lag som er langt unna toppformen.

Vertene kommer fra tre strake tap, mens Eibar ikke har vunnet på sine fem siste oppgjør.

Med seier vil Sporting Gijon kunne klatre over streken. De står med 3-1-4 på hjemmebane, mens Eibar har vanskeligheter med å vinne på fremmed fress.

1-3-4 er fasiten så langt denne sesongen, og det blir nok vanskelig å få med seg tre poeng også her.

Selv om Sporting Gijon kjemper i bunnen, har vi tro på at de får med seg poeng fra denne. HU.

6. Fiorentina - Juventus

Nok en gang er Juventus suverene i Serie A, og de har et fantastisk overtak på Fiorentina.

Vertene ligger og vaker midt på tabellen, og har heller ikke klart å vinne på de siste fem kampene mot Juventus, som kommer med fire strake seiere i bagasjen.

Fiorentina har ikke vunnet på sine tre siste kamper i ligaen, og de klarer ikke snu trenden søndag heller. Men vi klarer ikke helt å velge her. UB.

7. Napoli - Pescara

Napoli er et av formlagene i italiensk fotball. Pescara desidert sist på formtabellen.

Napol har vunnet syv på eget gress denne sesongen, spilt to uavgjorte og har kun ett tap.

Pescara ligger nest sist i ligaen, og står med 1-2-6 på fremmed gress så langt. De skal ikke ha sjans til å få med seg poeng her. H.

8. Udinese - Roma

Dette kan være en potensiell felle på kupongen.

Udinese kan slå alle på hjemmebane, og står med 4-2-4 denne sesongen.

Det som imidlertid taler mest for Roma, er at de har slått Udinese i fem strake oppgjør, og de har heng på serieleder Juventus.

Kun fire poeng skiller Roma og Juventus.

Gjestene må også klare seg uten Daniele de Rossi og Rudiger, blant flere andre.

Magefølelsen vår sier at at Udinese fort kan ta med seg poeng her. HUB.



9. Lazio - Atalanta

Atalanta brukte mye krefter mot Juventus på onsdag, hvor de til slutt tapte 3-2.

Borte mot hjemmesterke Lazio, som står med 7-1-2 denne sesongen, blir det for vanskelig for gjestene.

De har imidlertid 5-2-3 på bortebane, og har vist at de takler å spille på fremmed gress.

De kommer også fra to strake seiere i serien, men her ryker de.

Lazio tar tre poeng og henger med i toppen av Serie A. H.

10. Sampdoria - Empoli

Vertene er soleklare favoritter til dette oppgjøret. Empoli har 1-3-5 på bortebane, og vil ikke få mye ut av dette oppgjøret.

Lagets playmaker Saponara er inne i en formdupp. De vant imidlertid forrige seriekamp, mens Sampdoria ikke har vunnet på de siste fire i serien.

Her snur det imidlertid for Sampdoria, som har vunnet de siste to innbyrdes oppgjørene. H.

11. Caen - Lyon

Vertene har tatt 17 av 18 poeng på hjemmebane denne sesongen, og har kun tapt to hjemmekamper.

Lyon vil med seier være med i kampen om en plass i Champions League.

Gjestene har også tradisjonelt et solid overtak på Caen, og de kommer fra tre strake seiere.

På bortebane er også Lyon brukbare denne sesongen, og står med 5-1-3.

Problemene fortsetter for Caen. B.



12. Marseille - Monaco

Med seier kan Monaco klatre til topps i den franske ligaen.

Men det kan bli tøft for laget fra fyrstedømmet. Marseille har ikke tapt på eget gress denne sesongen.

6-3-0 er vertenes tall, og de har også fire strake seiere i serien.

Storformen kan forlenge seiersrekken søndag, mot Monaco som har 5-2-2 på fremmed gress. Dette oppgjøret er helt åpent.HUB.



96-rekker:

1. Manchester United - Liverpool HU

2. Sevilla - Real Madrid HB

3. Celta Vigo - Alaves HB

4. Granada - Osasuna HU

5. Sporting Gijon - Eibar H

6. Fiorentina - Juventus B

7. Napoli - Pescara H

8. Udinese - Roma UB

9. Lazio - Atalanta H

10. Sampdoria - Empoli H

11. Caen - Lyon B

12. Marseille - Monaco HUB



432-rekker

1. Manchester United - Liverpool HU

2. Sevilla - Real Madrid HUB

3. Celta Vigo - Alaves HB

4. Granada - Osasuna HU

5. Sporting Gijon - Eibar H

6. Fiorentina - Juventus UB

7. Napoli - Pescara H

8. Udinese - Roma HUB

9. Lazio - Atalanta H

10. Sampdoria - Empoli H

11. Caen - Lyon B

12. Marseille - Monaco HUB