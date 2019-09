Sjelden mulighet for Dortmund

Det er en eventyrlig midtuke vi har foran oss. I kveld sparkes gruppespillet i Champions League i gang, og åtte kamper skal spilles i kveld. Det er storkamper mellom Napoli og Liverpool og mellom Borussia Dortmund og Barcelona og med norske øyne er det også meget spennende med Erling Braut Håland og FC Salzburgs hjemmekamp mot Genk. I tillegg er det masse ishockey på menyen. Stavanger Oilers tar imot Storhamar i Get-ligaen og det er full runde i SHL i Sverige. I England spilles det fulle serierunder i både League One og League Two.

Borussia Dortmund - Barcelona H 3,00 (spillestopp kl 20.55)

Dortmund slo tilbake direkte etter det pinlige 1-3 tapet for Union Berlin nest sist og slo sterke Bayer Leverkusen hele 4-0 hjemme i helgens seriekamp. 13 scoringer på de fire første seriekampene forteller at den offensive slagkraften som vanlig er tilstede for Dortmund. Nico Schulz og Lukasz Piszczek er fortsatt ute med skader. Dortmund vant sin gruppe forrige sesong og knuste blant annet Atletico Madrid 4-0 i hjemmekampen da, men røk ut allerede i åttedelsfinalen mot et meget effektivt Tottenham.

Barcelona har hatt en slow start i La Liga. Knuste riktignok Valencia 5-2 hjemme lørdag kveld, men har kun tatt ett poeng på sine to første bortekamper. Lionel Messi har ikke vært med i noen av seriekampene enda, men er friskmeldt til kveldens kamp, så får vi se om Valverde velger å gi ham startplass. Samuel Umtiti og Ousman Dembele er fortsatt uaktuelle grunnet skader. Barcelona har kun tapt to av sine tredve siste gruppespillkamper (de fem foregående sesongene). De tapte 2-3 borte mot PSG i november 2014 og de gikk på sitt foreløpig siste tap i gruppespillet 1. november 2016, da det ble 1-3 tap borte mot Manchester City.

Ergo har man altså ikke blitt rik av å spille mot Barcelona i gruppespillet de fem foregående sesongene. Likevel gir vi Borussia Dortmund sjansen i kveld til å påføre Barcelona et sjeldent tap. 3,00 i odds på tysk hjemmejubel er gangbart.