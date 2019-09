Skademareritt for Manchester United

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Klubbfotballen i Europa ruller igjen og det betyr både Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Championship igjen denne helgen. I tillegg er det Eliteseriekamp her hjemme mellom Rosenborg og Lillestrøm. Det er toppoppgjør i Toppserien for kvinner mellom Sandviken og Vålerenga og det vrimler av spennende kamper.

Manchester United - Leicester B 3,95 (spillestopp kl 15.55)

Ole Gunnar Solskjær innledet sesongen med en flatterende 4-0 seier hjemme mot Chelsea, men har kun maktet to poeng på de tre påfølgende seriekampene. 1-1 borte mot Wolverhampton og 1-1 borte mot Southampton er dog greit nok, men hjemmetap mot Crystal Palace i forrige hjemmekamp er ikke greit. Til tross for middels poengfangst er United på 8. plass. Solide 10-6-3 hjemme på Old Trafford forrige sesong. Ole Gunnar Solskjær er hardt rammet av skader i sitt lag nå. Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw, Eric Bailly og Diego Dalot mister helt sikkert lørdagens kamp. I tillegg er både Jesse Lingard og Aaron Wan-Bissaka usikre.

Leicester er sammen med topplagene Liverpool og Manchester City det eneste ubeseirede laget i Premier League etter de fire første serierundene. Har kanskje ikke møtt den beste motstanden, men var nærmest seieren i bortekampen mot Chelsea som endte 1-1. Komfortabel 3-1 seier hjemme mot Bournemouth i siste serierunde før landslagspausen, og Jamie Vardy har notert seg for tre scoringer i de to siste seriekampene. Brendan Rodgers kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på Old Trafford og 9-1-0 på de ti siste tilsvarende. Det er ikke lett å argumentere for borteseier med en slik statistikk, men med tanke på de store viktige skadefraværene Ole Gunnar Solskjær nå har, må Leicester kunne kjenne sin besøkelsestid lørdag. Borteoddsen er senket fra 4,40 til 3,95, men likefullt er det fortsatt fin odds på meget formsterke Leicester.