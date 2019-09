Skjebnekamp for Norge

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av to EM-kvalifiseringskamper med Sverige - Norge som den den suverent største kampen. I tillegg er det fem kamper fra PostNord-ligaen og fem kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Bonuspotten er på ca 550 000 kr. Innleveringsfristen er allerede kl 14.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Sverige - Norge

EM-kvalifiseringskamp som spilles på Friends Arena i Stockholm. Sverige gjorde jobben og hadde avgjort allerede til pause i torsdagens bortekamp mot Færøyene og vant komfortabelt 4-0. Sjanseløse i bortekampen mot Spania i juni, men har ellers tatt ti poeng på de fire øvrige kvalifiseringskampene. Og unngår Sverige tap i kveld, har Sverige veldig gode aksjer i forhold til andreplassen. I følge Aftonbladet vrakes Marcus Berg i startoppstillingen i kveld, mens Emil Forsberg er tilbake i startelleveren.

Norge gjorde to dødballmål mot Malta og vant som forventet. Men imponerte likevel ikke allverden i den kampen og er nesten pisket til å vinne i kveld, for å kunne ta andreplassen. Det har Norge seg selv å takke for. Rotet vekk en 2-0 ledelse mot Romania i hjemmekampen i juni, og måtte nøye seg med 2-2. De to tapte poengene i den kampen, kan bli skjebnesvangre. Lars Lagerbäck kjører sannsynligvis med noenlunde samme ellever i kveld som mot Malta torsdag, men Tore Reginiussen får ventelig startplass på bekostning av Even Hovland.

Sverige har ikke tapt en kvalifiseringskamp hjemme mot Norge noensinne og det blir ikke lett for Norge å vinne i kveld. HU bør være tilstrekkelig.

2. Georgia - Danmark

EM-kvalifisering gruppe D. Tre tap og 3-0 seier hjemme mot miniputten Gibraltar er beholdningen til Georgia på de fire første kvalifiseringskampene. Innledet med 0-2 tap hjemme mot Sveits og har deretter røket 0-1 mot Irland og 1-5 mot Danmark i de to spilte bortekampene.

Danmark er ubeseiret etter fire kamper og står med åtte poeng. Innledet kvaliken med en oppsiktsvekkende opphenting borte mot Sveits. Lå da under 0-3 med seks minutter igjen av ordinær tid, men fikset 3-3. Så ble det 1-1 hjemme mot Irland, før det har blitt komfortable 5-1 hjemme mot Georgia og torsdag ble det 6-0 seier borte mot Gibraltar.

Georgia kan kanskje få med seg ett poeng, men Danmark er motivert favoritt. UB.

3. Byåsen - Arendal

2. divisjon avdeling 1. Katastrofal sesong for Byåsen som ligger helt sist med kun 10 poeng. Det er ti poeng opp til Brattvåg på sikker plass når det gjenstår åtte serierunder. Byåsen har kun vunnet to kamper hittil og det må et mirakel til om Trondheims-laget skal berge plassen. Med to poeng på de åtte siste seriekampene (0-2-6), er det liten grunn til å tro på det mirakelet. Svake 1-2-6 hjemme.

Det har også vært en skuffende sesong for Arendal. Ligger på 8. plass med totalt 23 poeng og har 14 poeng opp kvalikplassen. Har klart seg bra hjemme, men sliter fælt på bortebane (2-1-6). Gikk på sitt tredje strake bortetap med 1-2 mot Bryne på Jæren sist søndag. Med seks poeng ned til Vidar under streken, er heller ikke Arendal helt trygge.

Siste sjanse for Byåsen dette. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Levanger - Hødd

Etter en svak første halvdel av sesongen, har Levanger solide 6-0-2 på sine åtte siste seriekamper. De to tapene kom hhv tredje sist og nest sist mot topplagene Kvik Halden og Fredrikstad. 3-1 seier borte mot tabelljumbo Byåsen sist helg. Ligger på 5. plass med 28 poeng og har således lite å spille for etterhvert. 5-0-4 hjemme i Trøndelag.

Det biter ikke like bra for Hødd. De presterer som vanlig godt hjemme i Ulsteinvik (5-1-3), men er betydelig mer sårbare på bortebane (1-3-5). Har ikke mer enn 22 poeng, det betyr at det kun er fem poeng ned til Vidar under streken. Etter fem strake tap, ble det endelig seier igjen sist helg med 3-1 hjemme mot nestjumbo Vidar.

Bortesvake Hødd tar maks ett poeng? HU.

5. Fredrikstad - Nardo

Fredrikstad måtte tåle sesongens tredje tap da det ble 0-1 borte mot formsterke Egersund sist helg. Heldigvis for Fredrikstad endte toppoppgjøret mellom Kvik Halden og Stjørdals Blink uavgjort, det betyr at det nærmest er status quo i toppen. Blink topper fortsatt, mens Kvik Halden og Fredrikstad er begge fem poeng bak på plassene bak (Blink med en kamp mer spilt). FFK fortsatt ubeseiret hjemme i Fredrikstad (5-4-0).

Nardo har klart seg greit hittil. Ligger på 6. plass med 25 poeng, men det er hele ti poeng opp til 4. plassen og kun åtte poeng ned til nedrykk. Har i likhet med de fleste lagene i denne avdelingen sin klare styrke på hjemmebane (4-3-2), mer moderate 3-1-5 på bortebane. Hadde fire strake tap på bortebane, før det endelig ble 3-1 seier mot nestjumbo Vidar i forrige bortekamp.

Fredrikstad må ha tre poeng og det skal være bra sjanser for det. H.

6. Bryne - Kvik Halden

Bryne har skaffet seg en liten luke til nedrykksstriden med to strake seirer. Er oppe på 23 poeng etter søndagens 2-1 seier hjemme mot Arendal og er sterke hjemme på Jæren med kun ett tap hittil (4-4-1). Seks poeng ned til Vidar under streken og i tillegg har Bryne en kamp tilgode. Borte er seks av ni kamper tapt (2-1-6).

Kvik Halden kunne overtatt serieledelsen forrige søndag dersom de hadde vunnet toppkampen hjemme mot Stjørdals Blink. Men det endte 1-1 og Kvik Halden har fortsatt to poeng opp til serieleder Blink. Solide 5-2-2 på bortebane.

Bryne spiller den del uavgjort på hjemmebane og er vanskelige å slå på Jæren. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Asker - Oppsal

2. divisjon avdeling 2. Asker hadde klare ambisjoner om opprykk før sesongen, men åtte serierunder før slutt har laget hele 17 poeng opp til serieleder Grorud. Etter en god periode har Asker nå gått på to strake tap. Ligger på 8. plass med 22 poeng og har kun fire poeng ned til Senja under streken. Variable 3-3-3 på hjemmebane.

Tabelljumbo Oppsal står med kun 14 poeng og har således fem poeng opp til sikker plass. Anstendige 3-4-3 på hjemmebane, men har vært elendige på bortebane og kun tatt ett poeng (0-1-7). Det poenget kom borte mot Bærum 27. juli i en ellevill fotballkamp som endte 5-5.

Oppsal er meget svake på bortebane og Asker bør innfri sitt store favorittstempel i kveld. H.

8. Rommen - Herd

De fem siste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra 3. divisjon og vi starter i avdeling 1.

Nyopprykkede Rommen har kommet seg over nedrykksstreken med ti poeng på de fire siste seriekampene. Sterk 2-1 seier borte mot Træff forrige helg. Har totalt 22 poeng og tre poeng ned til Stabæk 2 under streken. Variable 3-3-3 på hjemmebane.

Herd er på samme poengsum som Rommen, men er foran på bedre målforskjell. Hele 18 av 22 poeng er tatt hjemme. Borte viser tallene meget svake 1-1-7. Tre strake poengdelinger nå etter 2-2 hjemme mot Sarpsborg 08 2 sist helg.

Hjemmeseier? H.

9. Vestfossen - Lysekloster

2. divisjon avdeling 4. Hjemmelaget fikk en liten opptur med en overraskende 1-0 seier borte mot Os fjerde sist og en enda mer overraskende 2-1 seier hjemme mot topplaget Djerv 1919 tredje sist. Men nest sist ble det 2-3 tap borte for Fana og sist helg endte det med 0-4 tap hjemme mot Fyllingsdalen og Vestfossen er dermed igjen under streken med sine 15 poeng. Dog er det kun ett poeng opp til sikker plass.

Ambisiøse Lysekloster stod med ti strake seire før det endte 0-0 hjemme mot Vard Haugesund i forrige lørdags toppkamp. Det er fem poeng opp til serieleder Vard Haugesund, men de har en kamp mer spilt. ysekloster har et overkommelig program igjen og opprykk er fortsatt innen rekkevidde. 7-1-1 totalt på bortebane.

Lysekloster ser utoppelig ut for tiden og vi gardere ikke. B.

10. Melhus - Orkla

3. divisjon avdeling 5. Etter fem strake tap, har Melhus slått tilbake med tre strake seire. Senest 5-0 borte mot tabelljumbo Steinkjer. Har dermed avansert til 6. plass på tabellen med totalt 27 poeng og har åtte poeng ned til Raufoss 2 under streken. Brukbare 4-2-3 på hjemmebane.

Det er noe verre stilt med Orkla. De er riktignok over streken med sine 20 poeng, men de er a poeng med Kongsvinger 2 under streken. Variable 2-2-1 på de fem siste seriekampene. Moderate 2-2-5 på ni spilte bortekamper.

3-1 seier til Melhus i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi tror på dacapo i år.

11. Skjetten - Melbo

3. divisjon avdeling 6. Etter å ha prestert 3-1-13 på sine 17 første seriekamper, slo Skjetten til med en meget overraskende 3-1 seier borte mot høyt plasserte Skjervøy sist lørdag. Men til tross for de tre poengene, har Skjetten fortsatt sju poeng opp til sikker plass. Sju av ni hjemmekamper er tapt.

Melbo ligger forholdsvis trygt til på 9. plass med 24 poeng. Det er åtte poeng ned til Harstad under streken. Er klart best hjemme (6-0-3), borte er det kun blitt en seier på ni spilte (1-3-5).

Vrien kamp dette. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Leknes - Harstad

Etter 18 serierunder står fortsatt Leknes uten seier i 3. divisjon avdeling 6. Kun fire poeng er tatt og dette blir nedrykk. Alle fire poengene er tatt hjemme (0-4-5). Men har røket hhv 0-5 mot Hønefoss og 2-9 mot Lillestrøm 2 i sine to siste hjemmekamper og sist helg ble det 0-5 tap borte mot Gjelleråsen.

Det ser heller ikke videre bra ut for Harstad. Etter å ha slått Lillestrøm 2 med 1-0 sjette sist, har laget gått på fem strake tap. Men åtte serierunder før slutt er det fortsatt kun fire poeng opp til sikker plass. Svært moderate 1-1-7 på bortebane.

Harstad blir overraskende store favoritter til tross for at nesten ikke har tatt poeng borte. Leknes med poengdeling i halvparten av sine hjemmekamper. UB.

96-rekker:

1. Sverige — Norge HU

2. Georgia — Danmark UB

3. Byåsen — Arendal HB

4. Levanger — Hødd HU

5. Fredrikstad — Nardo H

6. Bryne FK — Kvik Halden U

7. Asker — Oppsal H

8. Rommen — Herd H

9. Vestfossen — Lysekloster B

10. Melhus — Orkla H

11. Skjetten — Melbo HUB

12. Leknes FK — Harstad UB





432-rekker:

1. Sverige — Norge HU

2. Georgia — Danmark UB

3. Byåsen — Arendal HUB

4. Levanger — Hødd HU

5. Fredrikstad — Nardo H

6. Bryne FK — Kvik Halden HUB

7. Asker — Oppsal H

8. Rommen — Herd H

9. Vestfossen — Lysekloster B

10. Melhus — Orkla H

11. Skjetten — Melbo HUB

12. Leknes FK — Harstad UB