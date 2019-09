Skjebnekamp for Sarpsborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Eliteserien er det selvsagt storkampen mellom Vålerenga og Rosenborg som er høydepunktet, ellers spilles det fem andre Eliteseriekamper i tillegg til den. I England er det klart for klassikeren Arsenal - Tottenham i London og også Everton - Wolverhampton kan bli en flott kamp. Ellers er det en rekke kamper i OBOS-ligaen og det spilles kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Så er det også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Og i Stockholm er det ventet opp mot 50 000 tilskuere i byderbyet mellom AIK og Djurgården i Allsvenskan.

Sarpsborg 08 - Viking H 1,95 (spillestopp kl 17.55)

Det vil seg fortsatt ikke for tabelljumbo Sarpsborg 08. Ledet 1-0 hjemme mot Bodø/Glimt nest sist og ledet også 1-0 borte mot Strømsgodset sist søndag, men endte opp med kun ett poeng totalt i de to kampene. Kun sju minusmål er uvant for et lag som ligger sist etter 19 serierunder, men det forteller også at 08 ikke har hatt marginene med seg i en god del kamper. Meritterte Kyle Lafferty er hentet til klubben og får nok sin debut her. Jonathan Lindseth soner for fire gule kort. 2-5-2 totalt på ni hjemmekamper. Ole Jørgen Halvorsen skadet seg på trening denne uken og i følge Sarpsborg Arbeideblad blir han ikke klar til søndagens skjebnekamp.

Viking var på god vei mot sin tredje strake seier og hjemmeseier da de ledet 2-0 mot Ranheim seks minutter før slutt. Men to raske Ranheim-mål sørget for 2-2 og poengdeling. Er på totalt 26 poeng, men 18 av disse poengene er tatt hjemme i Stavanger. Betydelig mer moderate 2-2-5 på bortebane. Ingen nye skader eller karantener for Viking.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende i Sarpsborg. Hjemmelaget må ha tre poeng søndag og bortesvake Viking skal være overkommelig. 1,95 på hjemmeseier er dog ikke mer enn det må være, men likevel innenfor. Vi kombinerer Sarpsborg 08 med en annen godt betalt hjemmeseier i Eliteserien.





Tromsø - FK Haugesund H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

Ekstremt viktig og overraskende seier for Tromsø borte mot Brann forrige søndag. Kom under 0-1 tidlig i den kampen,men snudde til 3-2 seier. Det sendte Gutan over streken, men det er kun to poeng ned til Ranheim på kvalifiseringsplass. Har ikke bedre enn 3-2-4 hjemme på Alfheim denne sesongen, men på de fem siste hjemmekampene er laget uten tap (3-2-0). Simen Wangberg må trolig stå over etter smellen han fikk mot Brann. Innlånte Eric Smith er mulig erstatter.

FK Haugesund hadde tatt et langt skritt mot fornyet konktrakt med seier hjemme mot Lillestrøm sist søndag. Det endte med en av lagets svakeste hjemmekamper og tap 0-2. Har ikke mer enn 24 poeng og er ikke trygge med den poengsummen, da det kun er fire poeng ned til Ranheim på kvalikplass. Brukbare 4-2-3 på bortebane.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende. 2,30 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt og Tromsø må jo i tillegg ha fått en boost av den sterke borteseieren mot Brann sist søndag. Tromsø-seier kombinert med seier til Sarpsborg 08 gir flotte 4,49 i totalodds.