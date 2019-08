Slik kan du vinne 895 millioner kroner på fredag

Sist onsdag vant en mann i 20-årene hele 101 millioner kroner. Mannen hadde kjøpt vinnerkupongen på mobilen, og tok ikke helt av da Norsk Tipping snakket med ham:

- Jeg har fortsatt et solid fokus på å skaffe meg den jobben jeg har lyst på. Deretter vil jeg benytte meg av tilbudet om økonomisk veiledning. Jeg tenker at det er lurt å ta et steg tilbake og vurdere hva som er fornuftig å gjøre i en slik situasjon.

Surfet på YouTube

Da Norsk Tipping ringte onsdag kveld satt den unge mannen på YouTube:

- Jeg satt og så på videoer på YouTube - som research før et jobbintervju. Jeg har ingen planer om ikke å jobbe. Jeg trives i en yrkeshverdag, og samtidig mener jeg det er viktig å gi noe tilbake og bidra med noe.

Slik kan du vinne i Eurojackpot

Hvis du vinner i Eurojackpot førstkommende fredag kan du vinne helt utrolige 895 millioner kroner. Skal det skje må du få de 5 vinnertallene, og i tillegg ha begge de 2 tilleggstallene - som i Eurojackpot kalles stjernetall. Sjansen for det er 1 til 95 millioner per rekke, men premien er altså 895 millioner.

Det er 50 hovedtall og 10 stjernetall i Eurojackpot. Du velger altså 5 hovedtall av disse 50, og 2 av de 10 tallene som er tilgjengelig på stjernetall. Kupongene må leveres før klokken 19:00 på fredag. Det kan du gjøre direkte her.

Sist fredag var andrepremien (5+1) I Eurojackpot 26 millioner. Eurojackpot er i Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Norge.

I tillegg har Norsk Tipping en egen millionpremie som kun går til norske vinnere.