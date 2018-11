Søndagsdobbel til over fire ganger innsatsen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på flere hyperinteressante playoffkamper her hjemme. Aalesund tar imot Nest-Sotra, mens Sogndal tar imot Ullensaker/Kisa og vinneren av disse oppgjørene møtes i neste runde. Så er det returoppgjør mellom Åsane og KFUM Oslo om en plass i neste års OBOS-liga. I Premier League er det to kamper denne søndagen. Ellers er det toppoppgjør mellom FC København og FC Midtjylland i den danske superligaen og en god del kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

Borussia Mönchengladbach – Hannover (handikap fulltid 0-1) H 2,00 (spillestopp kl 17.55)

Borussia Mönchengladbach har fått en knallstart i Bundesliga denne sesongen. 3-1-seieren mot Bremen før landslagspausen gjorde at Gladbach fikk sin beste start i Bundesliga på 31 år, og det var en perfekt måte å slå tilbake etter to tap på rad mot Freiburg (1-3 i Bundesliga) og Bayer Leverkusen (0-5 i den tyske cupen) i uken før.

Før søndagens kamp mot Hannover ligger de på tredjeplass i Bundesliga med 23 poeng, syv poeng bak serieleder Borussia Dortmund og på samme poengsum som Eintracht Frankfurt på annenplass. Men begge lagene foran dem på tabellen har én kamp mer spilt, og Gladbach kan ta tilbake annenplassen med poeng i kampen mot Hannover søndag. Det tror jeg de klarer.

For Gladbach har vært bunnsolide hjemme på Borussia-Park denne sesongen. De har vunnet alle fem hjemmekampene sine i Bundesliga så langt og har 14–2 i målforskjell. Jeg tror de tar sin sjette hjemmeseier i dag.

Søndag får de tilbake den brasilianske angriperen Raffael, og han er aktuell for startelleveren, men han får tøff konkurranse om en plass på laget. Thorgan Hazard, Alassane Plea og Lars Stindl har sprudlet offensivt hos Gladbach, og jeg tror bortesvake Hannover skal få kjørt seg på Borussia-Park.

Hannover tok en sterk 2-1-seier hjemme mot Wolfsburg før landslagspausen, og det var tre viktige poeng for dem. For de hadde ikke vunnet siden midten av oktober. De tre poengene var likevel ikke tilstrekkelig til å ta dem over nedrykksstreken.

Laget fra Nord-Tyskland kan få seg en opptur offensivt siden angriperen Niclas Fullkrug er tilbake etter skade. Han var mannen som scoret tredje mest i Bundesliga sist sesong. Bobby Wood, som spilte for England sist fredag, er også en som kan true Gladbach-forsvaret.

Problemet er bare at Hannover har vært forferdelig dårlige på bortebane så langt denne sesongen. De er uten seier etter seks bortekamper. Fasiten viser 0-2-4 og målforskjellen er svake 7–15.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at Gladbach skal ta sin sjette hjemmeseier søndag. Hannover er et av de svakeste lagene i Bundesliga. Det har ikke endret på seg fra sist sesong, da endte de kun seks poeng over nedrykksstreken.

Gladbach mangler forsvarsspilleren Mamadou Doucoure, Christoph Kramer og vingen Ibrahima Traore. Gjestene måklare seg uten midtbanemannen Edgar Prib og stopperen Timo Hubers. Toppscorer Ihlas Bebou og den brasilianske stopperen Filipe er også usikre.

Hannover er et typisk hjemmelag, og de tar mesteparten av poengene sine hjemme i Nord-Tyskland. Borteresultatene deres denne sesongen gir ikke grunnlag for å tro at de skal kunne lage trøbbel for Gladbach. De har faktisk ikke vunnet på de 18 siste bortematchene i Bundesliga.

Gladbach har vunnet de seks siste hjemmekampene mot Hannover, og jeg tror de banker dem igjen på hjemmebane i dag. Derfor går jeg for handikap-spillet. Jeg tror hjemmelaget vinner denne matchen med to mål eller mer. Det gir finfine 2,00 i odds.

Kölner Haie – EHC München B 2,15 (spillestopp kl 16.55)

Ishockey og tysk toppserie (DEL-liga). Kölner Haie har ikke levert hjemme i Lanxess Arena denne sesongen. De har tapt seks av de elleve første kampene sine der.

Laget ligger midt på tabellen, og det virker som de allerede har klart å sikre seg en sluttspillplass. De har iallfall en luke på hele ti poeng ned til Iserlohn som er utenfor playoffen. Nå venter en knalltøff match hjemme i storstuen Lanxess Arena.

München ligger på annenplass med 41 poeng, åtte poeng bak Mannheim som topper tabellen. Laget domineres av importspillere fra Canada. Hele ti av spillerne har kanadisk pass. Laget fra Bayern er det nest beste defensive laget i ligaen. De har kun sluppet inn 49 mål, det er nest best i ligaen.

Kölner Haie på sin side er et av de svakeste offensive lagene i ligaen. De har scoret 55 mål, og det er bare to lag som har scoret færre mål enn dem så langt. Alt ligger til rette for en borteseier i denne kampen.

München, som sponses av Red Biull-konsernet, har nemlig vært bra på bortebane, hvor de vunnet fem av de ni første bortekampene sine.

Samtidig har München et godt tak på laget fra Köln. De har vunnet de fem siste kampene mot dem, og jeg tror de kan ta en ny seier søndag. Oddsen er deilige 2,15. Denne brukes i en dobbel.

Søndagens andre dobbel er Gladbach-seier med to mål eller mer + EHC München. Denne dobbelen gir fine 4,30 i odds. Spillestopp er klokken 1655.