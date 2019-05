Søndagsdobbel til tre ganger innsatsen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens oddsmeny har sitt hovedfokus i Norge. Det er nemlig full runde i Eliteserien. Vi liker virkelig disse søndagene. Den store attraksjonen blir hovedkampen mellom Brann og Rosenborg. Spennende blir det å se om RBK fortsetter i det dårlig sporet. Det spilles og full runde i Obos-ligaen. Serie A presenterer og full runde i morgen. Vi kommer til å ha tips til de fleste Eliteserie-kampene denne søndagen.

Åsane – Grorud 1,75 – 3,65 – 3,25 H (spillestopp kl. 1725)

Post Nord Ligaen, avdeling 2. Åsane spiller sin tredje kamp på under én uke. Åsane slo Odd 2 1–0 så sent som mandag denne uken, og de tapte 0–2 i cupen mot et reservepreget Brann torsdag.

Laget fra norde bydel i Bergen rykket ned fra OBOS-ligaen, men har ambisjoner om å rykke direkte opp igjen. Etter seks kamper ligger Åsane på annenplass i 2. divisjon avdeling 2, ett poeng bak serieleder Kjelsås og to poeng foran søndagens motstander Grorud.

Hjemme på kunstgresset på Myrdal har de tatt syv poeng på tre første kampene og ikke sluppet inn et eneste mål. De slo Senja 6–0 i serieåpningen, deretter vant oransjetrøyene 2–0 mot Elverum. I forrige hjemmekamp skuffet Åsane litt da de kun klarte 0–0 mot Florø.

Trener Morten Røssland mangler Wallen Steen, Hammerstad, Blomberg og Vågen.

Gjestene kommer til Bergen i fin form. De er ubeseiret i de fire siste kampene etter det overraskende 0-2-tapet mot Alta hjemme i Oslo. De vant 3–0 hjemme mot Oppsal sist søndag.

Grorud mangler noen spillere til denne matchen. Hovedstadslaget har allerede vunnet én kamp i bergensområdet. De slo Sotra 1–0 i første serierunden denne sesongen. I de to siste bortekampene har de spilt 1–1 i Larvik mot Fram, og 0–0 mot Asker på Føyka kunstgress.

Joakim Hammersland, som har spilt i 1. divisjon både for Nest-Sotra og Åsane, er toppscorer i divisjonen med sine seks mål så langt. Den tidligere Brann-spilleren Håkon Lorentzen står med fem mål. Dette blir en tøff bortekamp for Grorud.

Åsane har hjemmebanefordelen og de er bunnsolide defensivt på Myrdal. Jeg tror vertene tar alle tre poengene. Oddsen er 1,75. Det er litt lavt som singelspill. Derfor bruker vi den i en dobbel.



Jerv – Aalesund 3,80 – 3,50 – 1,72 B (spillestopp kl. 1755)

OBOS-ligaen. Jerv er et typisk hjemmelag. De har kun tatt to poeng på fire bortekamper, men hjemme i Grimstad er de ubeseiret.

Hjemme på Levermyr ble det poengdeling mot Strømmen i serieåpningen, og deretter har de slått Notodden og Ull/Kisa. Siste kamp i serien endte med et knepent tap 2–3 borte mot Start i Kristiansand, men lokaloppgjør er lokaloppgjør. De kampene lever sitt eget liv.

Trener Arne Sandstø og Jerv har møtt sunnmøringene to ganger tidligere. De klarte 1–1 borte i Ålesund sist sesong, men tapte 0–3 hjemme på Sørlandet. Jeg tror de får det tøft igjen mot Lars Bohinens menn søndag.



Aalesund kommer til Grimstad som suverene serieledere. De ligger fire poeng foran Sandefjord etter åtte serierunder. Sunnmøringene ledet også OBOS-ligaen store deler av fjorårssesongen, men sprakk på oppløpet.

Aalesund måtte ut i kvalik mot Stabæk. De tapte 0–1 på Nadderud og spilte 1–1 hjemme på Color Line Stadium. Dermed ble det en ny sesong i OBOS-ligaen.

Jeg blir overrasket om ikke Aaesund ligger på en av de to øverste plassene i divisjonen når fasiten er klar i høst. Dersom de skal klare det, så må de ta tre poeng mot et lag som Jerv.

Trener Lars Bohinen og mannskapet har ennå ikke tapt. Statistikken viser sterke 7-1-0 etter de åtte første serierundene. Bare Sandefjord har tatt poeng fra Aalesund så langt.



Jerv har ikke tapt hjemme så langt. Vi tror det første nederlaget kommer her. Oddsen på Aalesund-seier er 1,72. Spillestopp er kl. 1755.

Søndagens dobbelttips er Åsane + Aalesund. Denne kombinasjonen gir deilige 3,01 i odds. Spillestopp er klokken 1725.