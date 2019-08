Søndagskupongen har et heftig potensial

Vi skal kaste oss over en ny tippekupong. I dag består søndagskupongen av en kamp i Premier League, fem i Eliteserien og like mange i Obos-ligaen. Kupongen avsluttes med et oppgjør fra PostNord-ligaen. Innleveringsfristen er satt til 17:25.

1. Chelsea — Leicester City

Chelsea endte sist sesong på en fin tredjeplass, seks poeng foran dagens motstander. En tredjeplass man trolig var greit fornøyd med på Stamford Bridge. Slik er toppfotballen blitt i sin pengesyke verden, at å kvalifisere seg for den pengestinne Champions League eller ikke er forskjellen på om man kaller sesongen bra eller mislykket. Chelsea spilte seg også helt frem til finalen i Europa League, og kunne løfte trofeet etter finaleseier mot Premier League rival Arsenal.

Nå har Frank Lampard tatt over spakene i Chelsea. Og etter det lille vi har fått sett av Chelsea så langt synes vi det har sett meget bra ut. På Old Trafford var laget overlegent best i den førsteomgangen. Til tider ble United spilt rundt av bortelaget. Lampards utvalgte burde ledet 3-1. Da hadde den kampen blitt en annen historie. Nå sist, i Super Cup-finalen mot Liverpool, synes vi og laget spiller en meget god fotballkamp. Veldig mye bra spill. Gledelig er det og å se at blåtrøyene har flere strenger å spille på i det offensive spillet. Giroud og Abraham har gjort det bra i hver sin kamp nå.

Alt ligger til rette for at londonlaget tar sin første seier for sesongen nå. Etter å ha sett laget i serieåpningen og i midtuken mot Liverpool, mener vi sjansene for seier i dag er veldig store.

Leicester møtte Wolverhampton i årets første kamp for sesongen. Det var ingen imponerende innsats av hjemmelaget. Undertegnede så kampen, og det skal sies at Wolves var nærmere enn Leicester på å vinne kampen. Tapet av Harry Maguire vil merkes, og det så vi allerede i den første Premier League-kampen. En del spennende spillere er hentet inn for å bedre dagens bortelag. Perez fra Newcastle, Tielemans og Praet er de som er verdt å nevne. Brendan Rodgers er en dyktig trener, ingen tvil om det. Vi tror dog ikke han får Leicester i nærheten av topp fire i år.

Chelsea har virket sterke, og det vil skuffe oss om ikke laget tar en trepoenger i dag. Bortelaget åpnet svakt hjemme sist. Vi tror på H.

2 Viking — Strømsgodset

I øyeblikket ligger Viking på plass åtte av de 16 lagene. Plasseringen er grei, men det er bare seks små poeng ned til kvalikplass tredje sist. Eliteserien er jevn, og derfor er trepoengere som Viking plukket i midtuken gull verdt. Laget tok en Kruttsterk seier mot Sarpsborg 08 hjemme. Nest sist tapte Viking 0-2 hjemme i Stavanger mot Molde. Her hadde Viking en gigasjanse når det sto 0-0. Mens tredje sist fikk de stygge 1-5 på Lerkendal mot Rosenborg. Derfor var nettopp seieren mot Sarp så viktig på onsdag. Laget fra Vest står med 4-2-2 på åtte hjemmekamper. Det er med andre ord ingen enkel oppgave å vinne på Viking stadion.

Strømsgodset kriget endelig inn en trepoenger mot Vålerenga sist kamp. Dette tipper vi gjorde svært godt for Henrik Pedersen og hans spillere. Det var altså den første trepoengeren siden 19. mai i Eliteserien. Det er sykt! Nå har laget hentet en del nye spillere, og det virker som fremtiden er klart lysere nå. Det hjalp å kvitte seg med de som ikke ville være i klubben og teste noe nytt. I tillegg er det entusiastiske dansken på sidelinjen dyktig - altså trener Pedersen! I tillegg har laget fått ny keeper, noe vi tror vil gjøre laget klart bedre. Etter de siste to kampene i Eliteserien mot Bodø/ Glimt og Vålerenga tror vi Godset vil ta en hel del poeng fremover.

Viking er gode hjemme, og viste det for fire dager siden. Godset er dog kraftig på gang og må ikke avskrives. Vi synes dette er en HUB-kamp.

3 Mjøndalen — Brann

Vegard Hansen sine brunkledde gutter er glad i å ta et poeng av gangen. Hele fem av de siste syv kampene har endt i uavgjort. Det er jo egentlig bra det, men litt tregt går fangsten. Det synes og på tabellen. Mjøndalen er foreløpig å finne på en 12.plass. I øyeblikket er det kun fire poeng ned til Strømsgodset og bunnen. 1-4-4 på bortebane er ikke bra nok, men det er heller ikke 2-4-2 på hjemmefronten. Laget burde plukke flere trepoengere på hjemmebane.

Brann er fire poeng unna tredjeplassen nå. Laget har et tap på de siste ti kampene, og det er ingen tvil om at Brann er i en fin stim for øyeblikket. Noen for mange uavgjorte har det dog blitt. Hele fire stykker på de siste syv kampene. To strake seire på slutten nå - mot Ranheim og Stabæk. Nilsen sine gutter har dog ikke vært i aksjon, i Eliteserien, siden 4. august. I mellomtiden har laget spilt mot Lysekloster. På overtid sikret Brann en 3-2-seier ved scoring av Wormgoor.

Ikke et enkelt sted å ta full pott på Consto Arena, men Brann skal være favoritter. De taper sjeldent for tiden, og har to strake nå. UB (HUB på 432-rekkeren)

4 Ranheim — Molde

Skuffende at Ranheim kun har vunnet to av årets hjemmekamper. I fjor tok laget 8 av 15. Den statistikken må følges opp skal lage ta et steg vekk fra nedrykkssnakket. Til tross for 11. plass er blåtrøyene kun fem poeng fra bunnen i Eliteserien. Det er med andre ord helt sykt jevnt for tiden. Ranheim tok virkelig en imponerende trepoenger mot Haugesund nå sist. Det er klart, Haugesund har hatt fylt opp med kamper ute i Europa på slutten, men det tar ingenting vekk fra prestasjonen til Ranheim. Før det hadde man tre strake tap, så den seieren var utrolig viktig for Svein Maalen. Det skal bli spennende å følge trønderne mot Eliteseriens beste lag i øyeblikket.

Molde er ikke lenger serieleder. To poeng opp til Bodø/ Glimt, som ikke gjør annet enn å vinne for tiden. Molde kan dermed ikke gå på noe smeller. Molde spilte en tøff kamp, med ekstraomganger, i Hellas for kun fire dager siden. Den er tung før en ny bortekamp i Eliteserien. Utfallet var dog positivt, så selvtilliten er garantert høy før dette oppgjøret. Molde har 4-2-0 på de siste seks i Eliteserien, og er veldig gode.

Den lange turen til Hellas skremmer oss litt, men vi tror naturligvis mest på bortelaget her. Vi tar dog med en uavgjort her. UB

5 Tromsø — Lillestrøm

Tromsø åpnet årets sesong på forferdelig vis. Det har dog bedret seg noe. Valakari sine utvalgte fikk fem i fleisen av Rosenborg sist (5-2-tap). I bortekampen før det fikk dem og fem kasser i mot (5-1-tap for Haugesund. 10-3 på de to siste bortekamepene er tøft. Det som dog er svært oppløftende er at Alfheim begynner endelig å bli det fortet vi kjenner. 3-1-0 på de siste fire er veldig fine tall. Det burde uten tvil vært 4-0-0, men dem klarte å rote vekk en ledelse mot Mjøndalen senest.

Gultrøyene reiser opp til Tromsø i noe blandet form. De tre siste hjemme på Åråsen har endt i seier, og dette er svært gledelig. På bortebane derimot har det ikke gått like bra. De siste tre har alle endt i tap, og laget har ikke tapt et bortepoeng siden de slo Vålerenga på Intility. 1-2-5 på utebane er ikke gledelig tall for kanarifansen. Lillestrøm tok en viktig og sterk trepoenger sist da Mjøndalen ble slått hjemme.

Tromsø er gode hjemme. De trenger poeng, og møter et elendig bortelag i dag. Vi går for hjemmeseier! H

6 Vålerenga — Haugesund

Vålerenga sliter med stabiliteten, men har vært gode på sitt beste denne sesongen. Ligger på en grei sjetteplass, og fortsatt med en form for kontakt opp til medalje (Syv poeng). Enga har vært klart bedre hjemme på Intility enn ute på tur. På fremmed gress lyder tallene på moderate 2-2-3. Nest sist endte med litt skuffende 1-1 hjemme mot Kristiansund. Tredje sist årsbeste med tennissifrene 6-0 hjemme mot sterke Bodø Glimt. Etter at Vålerenga sto med 10-1 på to kamper mot Haugesund og Glimt, har det gått dårligere de siste tre kampene. Etter uavgjort mot Stabæk i midtuken, står laget med to poeng på de siste tre spilte. Det er ingen statistikk som tar oslolaget inn i medaljekampen. Oslos stolthet trenger virkelig en trepoenger i dag, men møter på en vass motstander.

Haugesund har vel enda problemer med å riste av seg skuffelsen etter 4-1-tapet på hjemmebane mot Vålerenga for knappe seks uker siden. Jostein Grindhaug sitt mannskap kan dog vise til, noe veldig få kan denne sesongen. Nemlig spille jevnt med storheten PSV over to kamper. PSV som jaktet på Ajax hele fjorårssesongen i Eredevise. Vel, vi alle så hvor gode Ajax var i fjor da de banket ut storlag etter storlag i CL. Vi skal ikke sporet av, men poenget var at Haugesund skal være stolte av seg selv. En meget god innsats det laget fikk til i Europa. I tillegg gjør laget det hyggelig i Eliteserien med sin 9. plass. 3-2-3 på bortebane er innafor.

Vålerenga trenger en trepoenger etter tre kamper uten. Haugesund er nok rimelig fornøyd med et poeng i dagens kamp. Vi bikker mot hjemmeseier, men spiller HU.

7 Nest-Sotra — Kongsvinger IL



Nest er fint plasser på 9. plass. Det begynte vel noe under pari, men laget har levert fine resultater på slutten. Laget taper veldig sjeldent. To tap på de siste ti kampene er sterk fasit. På disse ti kampene har det blitt fire seire og fire uavgjorte. Nest-Sotra har spilt uavgjort mot Ull/ Kisa og KFUM de to siste kampene, og det er egentlig mer enn godkjent. På hjemmebane har grønntrøyene 5-2-2 og er gode.

Kongsvinger tar majoriteten av poengene sine på Gjemselund. På bortebane er fangsten noe mager. 2-1-5 på åtte spilte er ingen stor fasit. Laget slo Raufoss 1-0 hjemme sist, og skal være fornøyde med det. Den var sårt tiltrengt da laget sto med tre strake tap før det. Fire tap på de siste seks er noe under pari altså.

Vi tror klart mest på hjemmelaget, men det hersker ingen tvil om at vi ser for oss en tett og åpen kamp. Vi ser heller ikke for oss noen målfest.

H (HUB på 432-rekkeren)

8 Raufoss — Ullensaker/Kisa

Raufoss. Hvor skal vi begynne? For en imponerende sesong gultrøyene har hatt så langt. Etter 17 spilte kamper står altså Raufoss med 28 poeng. Hvor mange trodde det før sesongen startet? Ikke mange. Men, i gjennomgangen vår av Obos-ligaen varslet vi om at laget ville gjøre det godt i år. Man spilte flere meget gode treningskamper i vinter og laget er rett og slett veldig talentfullt. På hjemmebane har Raufoss 4-1-3. Det som man skal tenke litt på før dagens kamp er at laget plutselig har gått på tre strake tap. Borte mot Kongsvinger sist og KFUM tredje sist. Ingen skam det, men hjemmetapet mot Notodden nest sist var stygt. Rødt kort og alt i den kampen. Fire tap på de siste fem kampene er ikke bra nok. Laget trenger å ta seg sammen, og vinne dagens kamp.

Ullensaker/Kisa har falt av etter en bra start. Har i øyeblikket tapt fem av de siste åtte spilte. Laget innehar en tiendeplass på tabellen, og det har blitt seks poeng opp til siste kvalikplass for spill om opprykk. Kisa må finne tilbake til taktene fra første del av sesongen, om ikke alle sjanser til en topp seks plassering skal forsvinne. Hjemme på Jessheim har laget fine 5-1-1, men med bare en seier på åtte spilte på fremmed gress blir det samlet noe tynt. Nest sist spilte tapte laget 0-3 i Sogndal, mens det tredje sist også ble tap, da Start som eneste lag hittil vant på Jessheim med 2-0. Ullensaker/Kisa spilte så 1-1 mot Nest-Sotra på hjemmebane nå sist. Burde vunnet den kampen, men maktet altså ikke det.

Dette er en åpen og jevn kamp. Særlig nå som Raufoss har usikker form, men vi tar en sjanse å satser på hjemmeseier. Vi heller uten tvil den veien, da bortelaget er svake vekke fra Jessheim. H

9 Sandnes Ulf — Jerv

Sandes Ulf har tatt mer poeng borte enn hjemme i år. Når sesongen sluttet i fjor så var ikke det tilfelle. 10. plassen i fjor kan slås, men i øyeblikket er blåtrøyene en middelshavsfarer. Taper, vinner og spiller uavgjort. Laget tar med seg nødvendige poeng hele veien, men går aldri på en rekke med mange seire. Man røyk 3-0 for KFUM borte sist helg. Skuffende resultat. Hjemmetapet for HamKam nest sist var også stygt. Laget trenger en opptur i dag.

Jerv har en trepoenger på de siste syv kampene. Den kom nå sist mot HamKam hjemme. Sårt tiltrengt etter en lang periode med svake resultater. Jerv trenger poeng hele veien, da det er en reel fare for nedrykk enda. Kun fem poeng ned til Strømmen tredje sist.

Jerv sliter og Sandnes Ulf trenger en trepoenger. Vi ser for oss en hjemmeseier her, men kunne gått tenkt oss både halv og helgardering da hjemmelaget ikke er til å stole på. H

10 Start — Tromsdalen

Start er virkelig inne i en god periode for tiden. Fem seire og en uavgjort på de siste seks var tiltrengt. Laget er fortsatt på tredjeplass, noe som viser at topplagene sjeldent gir fra seg noe i årets Obos-liga. Etter fem strak seire, spilte gultrøyene 0-0 mot Sandefjord borte sist helg. En av årets vanskeligste boretkamper det, og laget bør være fornøyd med et slikt resultat. Dagens motstander skal slås.

Tromsdalen sliter og er nest sist på tabellen. 13 poeng på 17 spilte er nedrykkstall. Det er aldri artig å reise til en slik bortekamp som dagens, når man er i desperat poengnød. To seire på de siste fem viser dog noe forbedring, men to seire og åtte tap på de siste ti er tunge sifre.

Vi sliter med å se for oss noe annet enn Start-seier her. H

11 Strømmen — Notodden

Strømmen må virkelig opp i ringene, om spill på nivå tre skal unngås i sesongen 2020. Hjemme på Strømmen stadion har det gått rimelig greit, men borteformen er katastrofal. 1-2-5 er nedrykk alle dager i uken, og må forbedres. Ingen lag i OBOS ligaen har scoret mindre enn Strømmen. Nest sist ga dog en opptur. Jerv ble sendt hjem til Grimstad med et 1-3-tap. Nå sist ble det et 3-1-tap for Aalesund. En av årets vanskeligste baner å spille på, så vi skal ikke tenke altfor mye på akkurat det tapet. Strømmen hadde før Aalesund-kampen tre på rad uten tap, og kanskje kan man ane en tendens til den påkrevede fremgangen som må til. Som nevnt er Strømmen vriene å rå på hjemme, og vi tror de har gode vinnersjanser mot dagens motstand.

Notodden har slitt hele denne sesongen. Ligger nest sist med bare Tromsdalen bak på tabellen. Det er dog bare et lite poeng opp til trygg plass, og laget kan fort styre klar av nedrykk. Om nivået fra bortekampen mot Raufoss (seier 4-1) nest sist kommer frem oftere, så kan dette faktisk gå. Etter en gledelig trepoenger, så kom Sogndal på besøk nå sist. Og da man spådde litt fremgang i Notodden - kom det enda et nytt tap. Sogndal tok en enkel 3-1-seier.

Det ser tungt ut for Notodden, men de har vist at dem kan hevde seg på sine beste dager. Strømmen er gode hjemme, men kan tape poeng i dagens kamp. Vi spiller HU.

12 Bryne FK — Fredrikstad

PostNord avdeling 1 her altså. To gamle storheter møtes altså her.

Bryne har jo sett bedre dager. 11. plass etter 15 spilte er rimelig skuffende. Fasiten er 4-5-6 på 15 spilte. I fjor var Bryne med å kjempet helt i toppen, og derfor blir skuffelsen enda større i år. Laget må virkelig begynne å ta poeng fremover, for det er kun noen få poeng ned til nedrykk! Laget røyk sist helg for Vidar, men har noen fine resultater å vise til på slutten.

FFK har vel ikke skuffet, men burde kanskje toppet? Er i øyeblikket et poeng bak Stjørdals-Blink på tabelltopp. 9-4-2 er jo ikke aller verst av FFK, men vi håpet kanskje laget skulle være enda et hakk vassere. Sist helg skuffet dem stort, med å kun makte 0-0 mot Byåsen. Sistnevnte er nederst på tabellen, og har kun 10 poeng på 15 spilte.

Bortelaget skuffet sist helg, og Bryne er i poengnød. Vi spiller UB i kupongens siste kamp.

