Solbakken og FCK unngår tap i heksegryten

Det er et stort utvalg på tirsdagens langoddsprogram. Det byr blant annet på fem spennende kamper fra Champions League-kvalifiseringen, i tillegg spilles det tre kamper i Europa League-kvaliken tirsdag. Ellers flommer det over med kamper fra engelsk National League, National League North og National League South.

Røde Stjerne – FC København 1,85 – 3,05 – 3,75 U (spillestopp kl. 2040)

De serbiske mesterne har i likhet med Ståle Solbakkens FCK-lag vunnet alle ligakampene sine denne sesongen.

Nå skal det sies at FCK har spilt fire kamper i den danske Superligaen, mens Røde Stjerne bare har spilt to ligakamper så langt.

Det som kjennetegner Røde Stjerne er at de er betydelig bedre hjemme enn borte, og det gjør at jeg tror FCK får en vanskelig oppgave tirsdag kveld. For Solbakkens menn handler det om å skaffe seg et best mulig utgangspunkt før returoppgjøret i den danske hovedstaden.

Serberne tapte litt overraskende 1–2 på bortebane mot et annet nordisk lag, HJK Helsinki, men gikk videre i Champions League-kvaliken etter å ha vunnet 2–0 hjemme i Beograd. FCK holder et høyere nivå enn HJK, og jeg tror danskene kan lage problemer for Røde Stjerne.

Røde Stjerne viste også i den første kvalikkampen at de er svake på bortebane. Da måtte de nøye seg med 0–0 borte mot Suduva fra Litauen, men de sikret avansementet foran egne fans.

De slo også sist sesongs Champions League-mestere fra Liverpool på hjemmebane i gruppespillet. Serberne vant 2–0 mot Jürgen Klopps menn, og de klarte også 0–0 hjemme mot Napoli. Samtidig fikk de bank i alle tre bortekampene.

Røde Stjerne var suverene i den serbiske ligaen sist sesong, hvor de ikke tapte en eneste kamp. De har også den beste økonomien av klubbene i Serbia. På mange måter er FCK og Røde Stjerne ganske like.

Stadion Rajko Mitic har plass til 52.000 tilskuere. Det var over 35.000 tilskuere på hjemmekampen mot HJK. Denne stadion er en heksegryte. Det vil danskene få merke.

Røde Stjerne spilte ikke kamp i helgen, så de har uthvilte bein før kampen mot FCK.

Røde Stjerne stiller trolig med dette laget: Borjan – Stojkovic, Milunovic, Babic, Rodic – Jovancic, Canas – Fardou Ben, Marin, Boakye – Pavkov.

Ståle Solbakken og FC København tok sin fjerde seier på rad da de slo Sønderjyske 2–1 på bortebane i helgen. Selvtilliten skulle derfor være på topp før tirsdagens kamp i Beograd, men de har et tøft kampprogram nå og det spørs hvordan de takler å spille en kamp Haderslev lørdag og en kamp i Beograd tirsdag.

FC København har fått inn to nye ansikter i troppen. Bryan Oviedo og Pep Biel kom til de danske mesterne i forrige uke, og det har tilført troppen ytterligere bredde. Begge fikk spilletid i helgens kamp.

FCK må antakeligvis belage seg på en forsvarskamp tirsdag, og da er det kjedelig for Solbakken at forsvarsspiller Andreas Bjelland er ute med skade. Det betyr at Victor Nelsson og Sotiriois Papagiannopoulos skal temme serberne, og jeg tror de kan klare det. I tillegg til Bjelland mangler FCK Robert Mudrazija, Nicolai Boilesen og Stephan Andersen.

FC København stiller sannsynligvis med disse elleve fra start: Grytebust – Varela, Nelsson, Papagiannopoulos, Bengtsson – Biel, Zeca, Stage, Fischer – Wind, N'Doye.

Ståle Solbakken og FCK vet at tirsdagens mest av alt handler om å gi seg selv et best mulig resultat før returkampen i Telia Parken. Røde Stjerne har vært direkte svake på bortebane, men de er meget sterke hjemme i den serbiske hovedstaden. De danske mesterne får tøff match her, men jeg sitter med en følelse av at de kan overraske.

FCK vil antakeligvis legge seg lavt, og satse på overganger. Det betyr at Dame N'Doye vil måtte kjempe flere ensomme kamper med det serbiske forsvaret. Solbakken har et mannskap som har solid erfaring fra europacupene, og jeg tror danskene kan klare uavgjort i Beograd i kveld. Oddsen for at det skjer er 3,05. Det er ok.

