Spania gjør jobben

Søndagens tippekupong består av fem kamper fra OBOS-ligaen, to kamper fra PostNord-ligaen og avsluttes med fem kamper fra VM-kvalifiseringene. Innleveringsfrist på søndagskupongen er som vanlig kl 17.55. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,1 millioner kroner. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på søndagskupongen.

1. Fredrikstad - Elverum

Bunnoppgjør i OBOS-ligaen. Elverum har plukket litt poeng i det siste, men er ikke all verdens.

Men det er heller ikke Fredrikstad. Hva er egentlig galt i plankebyen?

De er helt sist, har ikke vunnet en kamp denne sesongen, ogs tår med fattige fem poeng. Det er tungt.

Men vi har en følelse av at Fredrikstad plutselig kan begynne å vinne, og Elverum er med andre ord en fin motstander. MEd seier vil Fredrikstad klatre litt opp fra gjørma de befinner seg i.

Men, dette oppgjøret er for oss helt åpent. Det kan bikke begge veier.

Magefølelsen skal man følge, og vår sier helgardering. HUB.

2. Mjøndalen - Ull/Kisa

Begge lag har 17 poeng etter 11 runder, men Mjøndalen innehar playoff-plassen.

Også dette oppgjøret er ganske åpent. Mjøndalen er imidlertid gode til å unngå tap hjemme. Det tror vi de fort kan klare også her.

Mjøndalen er ganske underholdene på hjemembane, og har småpene 16 fulltreffere på seks kamper, mens gjestene ikke scorer all verdens på bortebane.

Vi er nødt til å lytte til magefølelsen også her, og den sier at Ull/Kisa ikke vinner.

Mjøndalen er solide hjemme, og får tilliten vår også her. H

3. Sandnes Ulf - Ranheim

Toppkamp. Ranheim har hatt en pangstart på sesongen, og er på 2. plass, ett poeng bak Bodø/Glimt.

Men det er ikke borte Ranheim plukker poengene sine. De har 1-3-1 på frememd gress så langt, noe som overhodet ikke er skremmende.

Sandnes har til gode å tape på hjemmebane så langt, og står med 3-2-0. Sandnes Ulf har heller ikke sluppet inn pmål på hjemmebane så langt, så Ranheim får en tøff oppgave her.

Dette er to lag som ikke scorer veldig mye mål, og det blir nok en utrolig jevn kamp. Vi er nødt til å helgardere også her. Vi tror Ranheim har kvalitet nok til å sørge for vertenes første hjemmetap denne sesongen, men vi tror også at Sandnes Ulf kan ta alle tre poengene. HUB

4. Tromsdalen - Florø

Tromsdalen leier å kjempe i bunnen av OBOS, men ikke i år. Nå er de oppe på 8. plass, og har heng på playoff-plassene.

For Florø er denne sesongen en kamp om å beholde plassen i divisjonen, og de har kun to poeng å gå på ned til Arendal som innehar den øverste av nedrykksplassene.

Florø er ikke noe godt bortelag, og har 1-1-3 så langt. DE slipepr imidlertid ikke inn så mange mål borte, men scorer desto færre.

Tromsdalen er imidlertid brukbare hjemme, men de har to hjemmetap, noe som ikke er bra nok. Men de scorer en del mål, og er som regel vanskelige å møte oppe i nord.

Begge lag har to strake seire, men her tror vi Tromsdalen trekker det lengste strået. H.

5. Åsane - Arendal

Åsane har meget gode muligheter for tre poeng her. De har enda ikke tapt en hjemmekamp i år, men de spiller flest uavgjort.

2-3-0 er fasiten så langt, og de har 10-5 i målforskjell hjemme i Bergen.

Arendal er ikke all verdens på bortebane. De har 1-1-3 så langt, og scorer lite mål.

Men de har vist at de er kapable til å stjele med poeng på bortebane, og det kan de også klare her.

Arendal er også nødt til å vinne for å klatre over nedrykksstreken, i en jevn OBOS-liga.

Men det blir nok tøft å klare det her. Ingen av lagene er i superform, en Arendal har den verste formkurven. Vi er nødt til å stole på vertene her. H.

6. KFUM Oslo - Asker

To lag som har underprestert stort så langt. Asker klarer ikke vinne fotballkamper. På de syv første oppgjørene, står de med null (!) seire. Det er svakt med et så godt mannskap. De er også under streken, og virker uten selvtillit.

KFUM har heller ikke imponert noen denne sesongen, og har kun syv poeng på åtte kamper. Ikke er KFUM spesielt imponerende hjemme, heller. 1-1-2 viser det.

Heldigvis for gjestene har de klart å spesialisere seg på uavgjortkamper på bortebane. 0-3-0 så langt viser det for Asker.

Det har ikke vært mye som tyder på at Asker skal klare å vinne borte, heller. Og vi tror KFUM tar dette, og at Asker i beste fall kan ta ett poeng. HU.

7. Bryne - Hønefoss

Elendigheten fortsetter for Hønefoss, som er under nedrykksstreken. De har fattige 0-1-3 på bortebane så langt, og hvordan skal de klare å ta med poeng fra møtet med Bryne?

Vertene er solide hjemme, står med 3-1-0 og har pene 10-3 i målforskjell hjemme på Jæren.

Bryne er også kun tre poeng bak serieleder Nardo, og er nødt til å ta tre poeng her. Det bør de også klare, ganske greit.

Hønefoss scorer nemlig ikke mål på bortebane. 1-8 er målforskjellen på fremmed gress så langt, og elendigheten kommer nok til å fortsette også her. H.

8. Irland - Østerrike

Relativt åpent oppgjør, med Irland som favoritter.

Irland har 1-1-0 på hjemmebane så langt, men har slitt med å score mål. Kun en nettkjenning på hjemmebane så langt er ikke godt nok.

Østerrike har 1-0-1 borte, og er ikke et lag man skal kimse av.

Men de sliter med skader, og kommer med en svekket tropp. Arnautoic er blant stjernene som er ute til dette oppgjøret.

Irland viste fine takter under treningskamp mot Uruguay for noen dager siden, hvor de vant 3-1.

Med østerrikernes skadeproblemer, tror vi de best kan håpe på ett poeng. Irland er favoritter, og bør vinne. HU.

9. Serbia - Wales

Wales vinner omtrent ikke kamper lenger. De har kun en seier på fem kvalikkamper, og søndag gjester de Serbia, som leder gruppa.

Gareth Bale soner karantene for gjestene her, sammen med Taylor. Andy King og Collins er heller ikke tilgjengelige. Dette blir meget tøft.

Serbia oser av klasse om dagen, og mangler kun Radoja til dette oppgjøret.

Serberne har spillere som Matic, Miljojevic, Tadic, Mitrovic og Kolarov, og virker som de har et høyere toppnivå på troppen nå, enn hva Wales kan stille med i dette oppgjøret.

Vi tror det beste waliserne kan få med seg er ett poeng. HU.

10. Israel - Albania

Ganske jevne lag, og et helt åpent oppgjør.

Israel har imidlertid staret gruppen best, og er tre poeng foran Albania, som har seks poeng.

Dette er to lag som sjeldent spiller uavgjort. På de fem første kampene i kvaliken har ingen av lagene spilt uavgjort.

Men det kan fort skje her. Dette er såpass jevnt, at vi ikke tør å utrope en favoritt. HUB.

11. FYR Makedonia - Spania

Spania er i siget i gruppa, og leder kvaliken med bedre målforskjell enn Italia.

Makedonia makter ikke å vinne hjemme, og har tapt begge sine hjemmekamper så langt.

Det er en blytung oppgave vertene står overfor her. Spania oser av klasse, og bør ta tre ganske enkle poeng her.

Men ingen ting er enkelt i internasjonal fotball, ei heller mot Makedonia. Likevel kommer vi ikke utenom at alt annet enn spansk seier her vil være en gedigen overraskelse. B.

12. Island - Kroatia

Ah, hvor deilig var ikke det islandske eventyret under fjorårets EM-sluttspill i Frankrike?

Og de har fortsatt i flytsonen også i ettertid. Problemet er bare at Kroatia har vært sterkere så langt i kvaliken.

Kroatene ligger tre poeng foran Island foran dette toppoppgjøret.

Kroatia har utvilsomt spillere som holder et høyere nivå ferdighetsmessig enn islendinegne.

Men kollektivet til islendingene har vist at de kan slå hvem som helst. Ja, hvem som helst.

Det er ikke enkelt å reise fra sagaøya med alle tre poengene. Det kommer til å gjøre vondt, veldig vondt. Island stiller også full tropp her, og kan mønstre de beste krigerne de har.

Kroatia kommer også med et meget sterkt lag, og har muligheter på tre poeng. De er favoritter i utgangspunktet. Men Island har vært solide på hjemmebane, står med to seire på to kamper så langt, og har 5-3 i målforskjell. Det gjør at vi har litt troen på dem også her. HB.

432-rekker:

1. Fredrikstad - Elverum HUB

2. Mjøndalen - Ullensaker/Kisa H

3. Sandnes Ulf - Ranheim HUB

4. Tromsdalen - Florø H

5. Åsane - Arendal H

6. KFUM Oslo - Asker HU

7. Bryne - Hønefoss H

8. Irland -Østerrike HU

9. Serbia - Wales HU

10. Israel - Albania HUB

11. FYR Makedonia - Spania B

12. Island - Kroatia HB

96-rekker:

1. Fredrikstad - Elverum HUB

2. Mjøndalen - Ullensaker/Kisa H

3. Sandnes Ulf - Ranheim HB

4. Tromsdalen - Florø H

5. Åsane - Arendal H

6. KFUM Oslo - Asker HU

7. Bryne - Hønefoss H

8. Irland -Østerrike HU

9. Serbia - Wales HU

10. Israel - Albania HB

11. FYR Makedonia - Spania B

12. Island - Kroatia HB