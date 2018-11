Spania innleder en åpen søndagskupong

Sportspills øvrige søndagsmeny:

NB! Onsdag er det Vikinglotto-trekning, og det er ca 42 millioner kroner i førstepremiepotten!

Husk også at bonuspotten virkelig er fin for tiden. Den er nå oppe i Vi har kommet frem til søndagskupongen denne weekenden. Kupongen bærer preg av pausen i seriespillet i Europa. Utfordringen vi skal gi oss i kast med åpner med seks landskamper. Dernest to kamper fra nivå to i Spania, før kupongen avsluttes med fire oppgjør fra den øverste serien i Brasil. Mye ukjente lag. Vi har dykket i arkivet, og prøver å plassere tegnene på rett plass. Vi lukter fine penger på de tipperne som er heldige og dyktige nok til dette i denne søndagsomgangen. Innleveringsfrist er denne søndagen satt til 17:55.

1. Spania - Bosnia

Kupongens åpningskamp er en vennskapskamp når Bosnia tar turen til møtet med Spania.

Spania er ferdigspilte i UEFA Nations League. Laget startet med to fine seire. Først ble England beseiret 2-1 på Wembley, før laget nedsablet Kroatia 6-0 på hjemmebane. Ting har imidlertid snudd for spanjolene. Spanjolene tapte 2-3 hjemme for England i sin tredje gruppespillskamp, og denne uken gikk man på et meget kostbart 2-3-tap borte mot Kroatia. Dette betyr at Spanias eneste sjanse til å vinne gruppen, er et uavgjort resultat i siste kamp mellom England og Kroatia på Wembley. Det er man på ingen måte fornøyd med i den spanske leiren, men de vil nok uavhengig av det som skjedde i Uefa Nations League, klare seg greit.

Når denne kampen, som spilles i Gran Canaria, settes igang vet spanjolene om de er videre eller ikke i Uefa Nations League. På de siste to kampene har altså laget sluppet inn seks mål. Det er mot motstand som Kroatia og England, men det er uansett skuffende tall. På de syv Uefa Nations League-kampene har det blitt syv innslupne mål. Spania har sluppet inn mål i seks av de siste syv kampene.

Det er ingen tvil om at Luis Enrique kommer til å gjøre store utskftininger til dagens kamp. Rapportene går på at De Gea blir byttet ut til fordel for Kepa. Sergio Ramos kommer ikke til å spille da han pådro seg en liten skade mot Kroatia.

Bosnia har imponert i UEFA Nations League. Laget startet med tre strake seire, med 2-1 borte mot Nord Irland, 1-0 hjemme mot Østerrike og så 2-0 hjemme mot Nord Irland. Denne uken ble gruppeseieren sikret gjennom sterke 0-0 borte mot Østerrike. Inne i mellom gruppespillet har Bosnia også spilt 0-0 borte mot Tyrkia i en treningskamp. Bosnia har imponert i UEFA Nations League, og er klare for League A. Bosnia er ikke det laget med mest profiler, og de har kun scoret ni mål på de siste ni kampene. Men fakta er at laget har tatt mye poeng, og gjort det sterkt i år. De kan hente noe mot Spania i dag.

Vi tror allikevel et revansjesugent Spania vinner på hjemmebane, og starter kupongen med et tegn. H

2. Sveits - Belgia

Belgia tar turen til Sveits og den siste kampen i denne UEFA Nations League gruppen, som i tillegg inneholder Island.

Sveits ønsker Belgia velkommen med tre poeng opp til gjestene i denne gruppen. Det betyr at Sveits må vinne for å komme likt poengmessig. Hjemmelaget har slått Island 6-0, tapt 1-2 for kupongmotstander Sveits og vunnet 2-1 på Island i sine tre kamper i gruppen. Laget har også vært ute i to treningskamper, med et 0-1-tap borte mot England og denne uken meget skuffende 0-1 hjemme for Qatar som resultater. Det var et stort sjokk for fotballverden at Qatar, som er på 96. plass på Fifa-rankingen skulle slå Sveits (ranket som nummer åtte i verden). Det betydde ingen verdens ting for noen av lagene, men det var uansett merkelig av Sveits.

Belgia vinner gruppen med et poeng i denne kampen. Laget har i sine tre gruppespillskamper vunnet 3-0 på Island, slått Sveits 2-1 hjemme og også vunnet 2-0 hjemme mot islendingene. Tre strake er meget sterk kost. Mot Sveits hjemme var det lenge en jevnspilt kamp. Belgia var best, men Lukaku scoret ikke vinnermålet før i det 84. minutt. Det kunne med andre ord fint blitt poengdeling mellom lagene. I tillegg har laget spilt to treningskamper i høst. 4-0-seier borte mot Skottland og 1-1 hjemme mot Nederland. Det er derfor et lag i fin form og med meget stor kapasitet som reiser til Sveits.

På de siste 31 kampene, alle turneringer innregnet, så har altså Belgia tapt en eneste kamp. De har spilt seks uavgjorte og vunnet 24 ganger. Dette er et godt fotballag.

Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, De Bruyne og Dembele er alle ute til kveldens kamp.

Sveits er tvunget til å vinne. Belgia vinner gruppen uten tap. Vi heller mot gjestene, men dekker fult ut på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

3. Nord Irland - Østerrike

Kamp nummer tre på kupongen er en ny kamp fra UEFA Nations League. Østerrike tar turen til Irland til gruppas siste kamp.

Nord Irland har gått på tre strake tap i gruppespillet. Først 1-2 hjemme mot Bosnia, så 0-1 borte mot kupongmotstander Østerrike og til slutt 0-2 borte i en ny kamp mot Bosnia. Uansett resultat i denne kampen, vil Nord Irland ende sist i gruppen. I to treningskamper i høst har det blitt 3-0-seier hjemme mot Israel samt 0-0 borte mot nabo Irland sist uke.

Østerrike har i likhet med Nord Irland bare æren å spille for. Laget vil uansett resultat her, ende som nummer to etter Bosnia. Dagens bortelag startet gruppen med et 0-1-tap i Bosnia. Så fulgte det en 1-0-seier hjemme mot Nord Irland, før det ble målløst 0-0 hjemme mot Bosnia. I to treningskamper i høst har Østerrike møtt skandinavisk motstand. Det har blitt 2-0-seier hjemme mot Sverige, samt et 0-2 tap borte mot Danmark.

Siste kamp i en gruppe som er avgjort før denne kampen spilles. Vi mener Østerrike er best, men garderer for uavgjort på det store spillet. Alltid litt skummelt når resultatet ikke har betydning.

B (UB på 432 rekker spillet)

4. Ungarn - Finland

Finland reiser til Ungarn for sin siste kamp i gruppespillet i UEFA Nations League. Denne gruppen består av fire lag. I tillegg til Ungarn og Finland er også Hellas og Estland med.

Ungarn har bare æren og spille for i denne siste kampen i gruppen for deres del. Laget har 2-1-2 på sine fem spilte. Sist torsdag ble det 2-0-seier hjemme mot Estland, mens det i kampen før ble 3-3 borte mot samme Estland.

Finland har vært meget gode, og har imponert stort i denne gruppen. Laget ankommer Ungarn som gruppeledere med 4-0-1 på de første fem spilte kampene. Finnene åpnet med fire strake seire, før det ble avgitt poeng for første gang sist torsdag, da laget måtte reise hjem fra Hellas med et 0-1-tap i bagasjen. Dette baklengsmålet var for øvrig det første for Finlands del i hele gruppespillet. Meget sterkt!

Vi har blitt imponert av Finland, og tror laget reiser hjem fra Ungarn med minst et poeng UB.

5. Hellas - Estland

Estland tar turen til Hellas som gruppas jumbolag, uansett resultat her.

Hellas har gjort det greit, men ikke mer i denne gruppen. Laget kan vise til 3-0-2 på de fem første i den ikke alt for tøffe gruppen. Sist torsdag ble det sterke 1-0 hjemme over gruppeleder Finland, mens laget nest sist tapte 0-2 for samme Finland.

Estland ankommer Hellas som gruppas desiderte siste lag. Et poeng innspilt på de første fem kampene er mager kost. Poenget kom i 3-3 kampen hjemme mot Ungarn i oktober. Sist torsdag gikk man på tap nummer fire da laget måtte returnere fra Ungarn med et 0-2 tap. Estland er meget svake ut ifra europeisk målestokk.

Hellas skal ta dette greit. Det skal være klasseforskjell på lagene, og vi spanderer bare et tegn i denne kampen. H

6. Moldova - Luxembourg

Luxembourg tar turen til siste kamp i gruppen mot Moldova. Tre poeng skiller tre lag på toppen av tabellen i denne gruppen. Foruten disse to er også Hviterussland med og kjemper. Bare San Marino er akterutseilt uten poeng.

Moldova har prestert greit i sine første fem kamper. Laget har 2-2-1 på de første fem spilte. Det skal dog legges til at de to gevinstene er hentet mot San Marino, som trolig er det dårligste laget i Europa. Moldova har også spilt uavgjort to ganger mot Hviterussland i gruppen som må sies å være meget svak. Legg merke til at Moldova i det motsatte oppgjøret av kupongkampen tapte hele 0-4 borte mot Luxembourg.

Luxembourg ankommer Moldova med en teoretisk sjanse til å vinne gruppen. Selv seier krever dog at Hviterussland roter seg bort mot San Marino, og så rund er nok selv ikke fotballen. Luxembourg har 3-0-2 på sine første fem spilte. Som nevnt vant laget 4-0 mot Moldova i den omvendte kampen, og har også slått San Marino to ganger. To tap mot Hviterussland viser dog lagets klare begrensninger.

To relativt svake lag, i en meget tynn gruppe. Vi dekker fult ut HUB.

7. AD Alcorcon - Elche

Fra seks landskamper, tar vi turen til Spania og nivå to. Elche reiser til bortemøtet med Alcorcon i kamp nummer sju på kupongen. Det er et hjemmelag i toppen, mot et bortelag i bunnstriden i denne kampen.

AD Alcorcon som bare var fire små poeng unna nedrykk sist sesong, har virkelig hatt fremgang denne sesongen. Lagene har rukket 13 runder i denne serien så langt, og Alcorcon ligger bare målforskjell fra topplasseringen, som innehas av Granada. Om fremgangen fortsetter, kan laget muligens ønske Barcelona og Real Madrid velkommen til hjemmearenaen Santo Domingo neste sesong. Det er dog 29 tøffe kamper igjen før fasiten skrives, men starten har vært upåklagelig. Laget er særdeles sterke på eget gress, og står med 5-1-0 etter seks spilte. Bare et baklengsmål på disse seks første. I siste kamp ble det seier 1-0 borte mot Lugo. Nest sist 2-0 hjemme over Rayo Majadahonda.

I motsetning til hjemmelaget sliter Elche i feil ende av tabellen. Etter 13 spilte har laget bare to små poeng ned til nedrykk, og lever farlig. Laget er greie hjemme med bare et tap, men sliter veldig på fremmed gress hvor man fortsatt venter på den første trepoengeren. 0-3-3 ute på tur er ikke mye å slå i bordet med. Borteformen må opp, om ikke kan det bli en meget tung sesong. I siste kamp ble det målløst 0-0 hjemme mot Las Palmas, mens det nest sist ble meget stygge 1-5 borte mot Cadiz.

Et hjemmelag i toppen, mot et bortelag i nedrykksstriden. Vi tror det vil vises, og spiller bare et tegn. H

8. Albacete - CD Lugo

Ny kamp på nivå to i Spania. Lugo tar turen til bortekamp mot Albacete. Carlos Belmonte er arenaen, i en kamp med omtrent samme forutsetninger som i kamp sju. Et hjemmelag høyt oppe, mot et bortelag som sliter.

Albacete styrte unna nedrykk med et fattig poeng sist sesong. Denne gangen ser ting vesentlig bedre ut. 21 poeng og femte plass etter 13 spilte, betyr kvalikplass så langt. Hjemmeformen er bra med

2-4-0 etter seks spilte. Dog litt mye uavgjort på eget gress. Om dette forbedres kan sesongen bli riktig hyggelig for Albacete. Siste kamp endte 0-0 borte mot Tenerife, og med det resultatet fire kamper uten tap.

CD Lugo sliter vesentlig mer enn vertene fra Albacete. Bare fem lag ligger bak på tabellen, og det er kun målforskjell som skiller laget fra nedrykk. 1-3-2 lyder borteformen på etter seks spilte. Siste kamp endte med tap 0-1 hjemme for Alcorcon, og med det resultatet bare en seier på de siste sju spilte.

Lugo må virkelig opp i ringene om ikke nivå tre skal lyse laget i øynene.

Som i kamp sju mener vi det er stor fordel hjemmelaget. Vertene i toppsjiktet, gjestene i nedrykkstrøbbel. Vi spiller bare et tegn. H

9. Botafogo - Internacional

Etter to kamper fra Spania, avsluttes kupongen denne søndagen, med fire kamper fra ligaen i Brasil. Få følger vel denne serien tett her på berget, men det er tynt med kamper å velge mellom denne weekenden.

Botafogo er det første hjemmelaget vi støter på. Laget ligger i midtsjiktet på tabellen, og står med 8-7-2 på hjemmebane. I likhet med våre hjemlige serier er Brasil også i innspurten av sesongen. Det er spilt 34 runder i toppdivisjonen, noe som betyr at bare fire kamper gjenstår. Hjemmelaget er i fin form. Vant 1-0 borte mot Chapecoense sist,og med det noterte laget sin tredje strake seier.

Internacional har hatt en fin sesong. Med fire kamper igjen er laget nummer to på tabellen. Laget har spilt inn 21 poeng mer enn vertene på de 34 spilte kampene. Borte står gjestene med greie 5-7-5. Internacional som rykket opp forrige sesong, har faktisk en liten mulighet til å vinne ligaen. Det skiller fem poeng opp til ligaleder Palmeiras. Siste kamp endte med 2-0 seier hjemme mot America Mineiro. Laget har dermed sju kamper på rad uten tap.

Vi tror gjestene er best. 21 poeng foran på tabellen tyder definitivt på det. Vi prøver UB.

10. America Mineiro - Santos

Ny kamp fra Brasil, hvor vi møter på et hjemmelag i bunnsjiktet, mot et bortelag rundt midten av tabbelen. Santos (legenden Pele sin gamle klubb) tar turen for å møte America Mineiro.

America Mineiro ligger nest sist med fire kamper igjen å spille i serien i Brasil. Det er fire poeng opp til trygg grunn, og således en ekstremt viktig kamp for laget. America er dog et brukbart hjemmelag, og står med greie 6-7-4 på eget gress, og faktisk tre plussmål. Det er borte ting har sviktet, hvor bare to av 17 kamper er vunnet. 0-2 tapet borte mot Internacional sist var det fjerde på rad, og laget må nok vinne denne kampen for å ha mulighet til å overleve i toppdivisjonen.

Santos er kanskje den mest kjente klubben i Brasil, for oss her hjemme. Mange husker legenden Pele som spilte nesten hele sin karriere i Santos. Med fire kamper igjen ligger klubben rundt midten av tabellen. Borte har Santos moderate 4-5-8 og vinner sjelden. Laget har tre strake tap i serien, sist 0-1 borte mot Flamengo.

Santos er nok det beste laget av disse. Kampen er imidlertid uhyre viktig for vertene. Tre strake tap tyder også muligens på at Santos lengter etter serie slutt. Vi prøver UB ( HUB på 432 rekker spillet)

11. Sport Recife - Flamengo

I kupongens nest siste kamp møter vi på et hjemmelag på desperat poengjakt i nedrykksstriden, mens gjestene spiller for medalje.

Sport Recife sliter. Fire runder før slutt er det bare et fattig poeng som skiller klubben fra nedrykk.

7-6-4 på eget gress er faktisk akseptabelt, men med bare tre seire på 17 bortekamper blir fasiten stygg lesing. Nedrykksspøkelse stirrer Recife spillerne i øynene før denne kampen. Laget er dog i fin form. 0-0 i de to siste spilte, mens det ble tre seire på rad før det. Flamengo har gjennomført en meget solid sesong. Tredje plass med fire kamper igjen er meget bra.

Laget har 5-7-5 på bortebane, men legg merke til at ingen har scoret med enn Flamengo på fremmed gress. Laget vant 1-0 hjemme mot Santos sist, men tapte 1-2 borte mot Botafogo nest sist. Viktig kamp for begge i hver sin ende av tabellen. Vi heller mot gjestene og prøver UB.

12. Sao Paulo - Cruzeiro

Vi er kommet frem til den fjerde kampen fra Brasil, som også avslutter søndagskupongen. Vi møter to lag inne blant topp sju med fire kamper igjen. Vertene fra Sao Paulo har spilt inn 10 poeng mer enn Cruzeiro som kommer på besøk.

Sao Paulo har gjennomført en sesong som fire runder før slutt har ført laget opp på en femte plass på tabellen. Fortsatt er medalje innen rekkevidde. På hjemmebane er Sao Paulo meget gode, og står med solide 9-7-1 med to hjemmekamper igjen. Siste kamp endte 1-1 hjemme mot Gremio, og laget har med det resultatet tre poengdelinger på rad.

Cruzeiro ankommer til kampen mot Sao Paulo to plasseringer bak vertene. Det skiller dog 10 poeng mellom klubbene med fire igjen å spille. Laget er vesentlig bedre hjemme enn på bortebane. Statistikken på fremmed gress etter 17 spilte er svake 3-6-8. Laget har bare scoret ni ganger på disse 17. Cruzeiro vant 1-0 hjemme mot Corinthians i siste kamp.

Et sterkt hjemmelag, mot et svakt bortelag. Selv om de to er nesten tabellnaboer, avslutter vi søndagskupongen med bare et tegn. H

96-rekkeren:

1. Spania - Bosnia-Hercegovina B

2. Sveits - Belgia UB

3. Nord-Irland - Østerrike B

4. Ungarn - Finland B

5. Hellas - Estland HU

6. Moldova - Luxembourg HUB

7. Ad Alcoron - Elche H

8. Albacete - CD Lugo H

9. Botafogo - Internacional UB

10. America Mineiro-Mg - Santos UB

11. Sport Recife PE - Flamengo UB

12. Sao Paulo - Cruzeiro H

