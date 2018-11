Spania vet hva som trengs

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League og fire privatlandskamper og det er også verd å minne om at det er midtukekupong i dag. På hockeyfronten er det fullt kjør om dagen. Det er full runde i den norske eliteserien og det samme i SHL i Sverige. I NHL er det også full rulle for tiden. Hele ni kamper skal spilles natt til fredag.

Kroatia - Spania U 3,20 (spillestopp kl 20.40)





Tapende VM-finalist Kroatia må håpe på ett mirakel i denne gruppa for å kunne ta seg til topps, etter kun ett poeng på de to første rundene. Røk fryktelige 0-6 for Spania i bortemøtet 11. september, men klarte i det minste 0-0 hjemme mot England i den andre kampen. Bortsett fra Mario Mandzukic og keeper Danijel Subasic som har gitt seg med landslagsfotball etter VM, som har gitt seg på landslaget, kan landslagssjef Zlatko Dalic stille med de øvrige VM-spilleren til denne kampen.

Spania hadde spillet og sjansene hjemme mot England i Nations League-kampen hjemme i Sevilla for en måned siden, men lå likevel under 0-3 til pause mot et ekstremt effektivt engelsk lag. Reduserte to ganger i 2. omgang, men tapte 2-3. Er likevel i førersetet i denne gruppa, og seier vil garantere 1.plassen. Jordi Alba er tilbake i troppen, mens Nacho og Daniel Carvajal begge fortsatt er skadet.

Kroatia røk altså 0-6 i den omvendte kampen i Spania, men det var nok også en reaksjon etter sommerens sterke innsats i VM. Nå er det hjemmebane og helt andre forutsetninger som gjelder. Spania er gruppevinner med ett poeng og uavgjortoddsen i denne kampen er spreke 3,20. Målt mot borteoddsen på klart mer beskjedne 2,00, er det klart mer interessant å lansere et U-spill i kveld.

