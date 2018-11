Spennende hjemmeseire i Superettan-playoff

Onsdagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen og på fotballfronten er det ikke så mye som skjer, bortsett fra to kamper i opprykks/nedrykkskvalifisering til Superettan, en privatlandskamp mellom Sveits og Qatar, en kamp fra FLT-Trophy i England og natt til torsdag spilles det seks kamper i brasiliansk Serie A. I tillegg er det full runde i Hockeyallsvenskan, full runde i finsk toppserie, en rekke kamper i KHL og natt til torsdag er det fire kamper i NHL.

Oskarhamns AIK - Varbergs BoIS H 2,35 (spillestopp kl 16.40)





I Sverige er det klart for første kamp om opprykk/nedrykk fra/til Superettan. Det spilles om to ledige plasser og kampene spilles mellom lag nummer to i 1. divisjon norra og sødra og lagene som endte tredje og fjerde sist i Superettan. Vinnerne etter dobbeltoppgjørene får en plass i neste sesongs Superettan. Laget fra laveste nivå har hjemmekamp først.

Oskarhamns AIK har valgt å gi publikum gratis inngang til sin hjemmekamp i kveld, i det som på hjemmesiden til laget beskrives som den største kampen i klubbens historie. Endte på 2. plass i divisjon södra, tolv poeng etter suverene Mjällby som vant serien. Oskarhamns avsluttet sesongen strålende med 13 poeng på de fem siste seriekampene. Totalt endte laget med 7-5-3 på hjemmebane.

Med fire strake tap i sesongavslutningen endte Varberg tredje sist i Superettan. Det var jevnt i bunnen og kun fem poeng opp til Norrby på sikker plass når status ble gjort opp, så Varberg har bare seg selv å takke etter den elendige avslutningen. Svært moderate 4-4-7 på bortebane.

Oskarhamns har ingenting å tape eller forsvare i kveldens hjemmemøte og det skal være bra sjanse for at laget skaffer seg et bra utgangspunkt foran bortekampen søndag. 2,35 på hjemmeseier er godkjent odds og kan singelspilles.

Syrianska - Värnamo H 2,95 (spillestopp kl 18.55)



Syrianska endte til slutt ni poeng bak vinneren Västerås i divisjon 1 norra, og hadde fem poeng ned til Carlstad United på 3. plass. Laget rykket ned fra Superettan etter forrige sesong, men har altså muligheten til å ta seg tilbake på første forsøk. Avsluttet sesongen solid med 4-1-1 på de sek siste seriekampene. Klart godkjente 8-4-3 på hjemmebane.

Värnamo med superveteranen Per Cederqvist som toppscorer (38 år gammel og tolv seriemål), hadde et voldsomt oppsving etter VM-pausen i sommer og tok faktisk 20 poeng på åtte kamper i den perioden (6-2-0). Men mistet den flyten og endte opp med 3-1-4 på sine åtte siste seriekamper. Vant riktignok 1-0 hjemme mot Helsingborg i nest siste serierunde, men da skal man huske på at Helsingborg på det tidspunktet allerede hadde sikret opprykket til Allsvenskan. Värnamo hadde sikret plassen med seier borte mot ferdigspilte IK Frej i siste serierunde, men endte opp med å tape 0-1. Totalt svake 4-2-9 på bortebane. Laget vant faktisk ikke en bortekamp i fjorårssesongen (0-5-10).

Det står 2-1-1 på fire tilsvarende seriemøter i Superettan (sesongene 2013-17). Värnamo er satt til overraskende stor favoritt i det første møtet i kveld. 2,95 på at Syrianska tar første stikk må da være spillbart.

