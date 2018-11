Spurs kjører over Palace i London-derbyet

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens oddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det spilles også drøssevis med kamper i FA-cupen. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Borussia Dortmund møter Bayern München og Napoli er i aksjon mot Genoa. Her hjemme spiller Fredrikstad opprykkskvalik mot KFUM hjemme i plankebyen.

Crystal Palace - Tottenham (pause/fulltid dobbel) B/B - 2,65 (spillestopp kl 18.25)



Crystal Palace gikk til 2018-2019-sesongen med skyhøye ambisjoner, men som så ofte tidligere på Selhurst Park har de ikke lyktes.

Det at Roy Hodgson fikk skikk på The Eagles forrige sesong, og at klubben klarte å å beholde stjernen Wilfried Zaha, var grunner til at optimismen var stor før sesongstarten, men verken Zaha eller Hodgson har levert som ventet.

Etter 1-3-tapet mot Chelsea sist helg har Palace seks kamper på rad uten seier. Laget fra Sør-London har nå kun to poeng ned til Huddersfield som ligger under nedrykkstreken.

Også denne lørdagen møter de et topplag. Det er dårlig nytt for Crystal Palace som har vært elendig mot topp seks-lagene i Premier League. De har nemlig kun vunnet en av de siste 18 Premier League-kampene mot de etablerte topp seks-lagene.

Hjemme på Selhurst Park har de vært helt forferdelige. Palace er uten seier i de fem ligakampene på hjemmebane denne sesongen, og det er den verste hjemmestarten siden 1997-1998-sesongen. Nå møter de et Tottenham-lag som er i strålende form.

Tottenham har vunnet fem av de seks siste kampene i Premier League, og de fikk en opptur i midtuken da de snudde 0-1 til 2-1-seier mot PSV i Champions League. Harry Kane scoret begge målene i den kampen, og han er mannen Palace må passe ekstra godt på.

Kane har scoret utrolige 27 mål på de siste 27 bortekampene til Spurs. Dersom du vurderer et målscoirerspill, så er det verdt å vite. Han vil antakeligvis få nok av muligheter i lørdagens kamp.

Palace har aldri tapt syv kamper på rad mot samme motstander, men jeg tror det skjer på lørdag.

Spurs har nemlig vunnet de seks siste kampene mot London-rivalen i Premier League, og de har kun sluppet inn ett mål i de seks kampene. Jeg tror laget fra Nord-London tar en ny seier mot Palace lørdag.

Spurs har ledet til pause og vunnet i fem av sine syv bortekamper denne sesongen. Palace er ute av form og har ikke vunnet i Premier League siden midten av september.

1,75 i odds på borteseier til Tottenham er litt kjedelig, så jeg velger å satse på at de leder til pause og vinner til slutt. Et slikt scenario gir finfine 2,65 i odds. Spillestopp er klokken 1825.

