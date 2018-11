Spurs sliter på Wembley mot topp seks-lagene

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips lørdag: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddssingel PL: Liverpool gir gass fra start

Oddssingel PL: United skal hjelpe oss å doble pengene

Oddsdobbel 1: Pangstart for Ranieri

Oddsdobbel 2: Barcelona slår tilbake mot svekket Atletico Madrid

Oddssingel Eliteserien: Sensasjonell odds på Kristiansund

V75 Leangen: Leangen byr på Gulljackpot i V75

V65 Harstad: Herlig V65-kveld i Harstad

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes i gang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl. 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atlético Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen i gang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Tottenham – Chelsea B 2,45 B (spillestopp kl 18.25)



Det er jaggu ikke enkelt å være Tottenham-fan for tiden. De venter fortsatt på at klubbens nye stadion skal åpne, og for første gang på flere år er de frustrert over hvordan Spurs-laget presterer.

Likevel; Tottenham gjør det bra i Premier League. Med ni seire av tolv mulige er laget fra Nord-London kun fem poeng bak serieleder Manchester City.

Mens Spurs leverer i Premier League, så går det ikke like bra med dm i Champions League. De ligger på tredjeplass i sin Champions League-gruppe, og det var en snuoperasjon på slutten av kampen mot PSV tidligere denne måneden som gjør at de fortsatt har muligheten til å gå videre til utslagsrundene. De har en veldig viktig hjemmekamp mot Inter Milan på onsdag, og den kampen ligger nok i bakhode på spillerne, tror jeg.

Chelsea trenger ikke å tenke på det. The Blues er alle klare for utslagsrunden i Europa League, så de kan fullt og helt konsentrere seg om London-derbyet i Premier League.

Maurizio Sarri sine menn er ubeseiret i alle turneringer siden Community Shield-tapet før sesongen. De har spilt totalt 18 kamper uten tap, og hele 14 av dem er vunnet.

Men 0-0-kampen mot Everton i forrige serierunde var skuffende, og den viste at Chelsea kanskje ikke er på samme nivå som Liverpool og Manchester City denne sesongen. En seier mot Tottenham lørdag kan vise at jeg tar feil.

Det er slett ikke usannsynlig. For Chelsea har vært enda bedre borte enn hjemme så langt denne sesongen. De har vunnet syv av sine åtte bortekamper hittil. Blant annet slo de Liverpool på Anfield i ligacupen.

De har også vunnet fire av de syv kampene mot Spurs på Wembley, og Tottenham var svake i hjemmetapene mot Liverpool og Manchester City.

Jan Vertonghen er muligens tilbake etter en strekkskade, men nå har Davinson Sánchez pådratt seg en lignende skade. Kieran Trippier, Danny Rose og Mousa Dembélé are also ruled out.

Den positive nyheten for Spurs' er at viktige Christian Eriksen kan være tilbake i startelleveren.

Chelseas midtbanespiller Mateo Kovacic er usikker etter at han måtte stå over Kroatias Nations League-oppgjør mot England på grunn av en ankelskade.

Ingen av Tottenham sine 16 siste Premier League-kamper har endt uavgjort. Fasiten viser tolv seire og fire tap. Det er en viss U-fare i lørdagens London-derby, men jeg tror Chelsea tar alle tre poengene.

Spurs har problemer mot topp seks-lagene på Wembley. De har tapt fire av sine syv Premier League-kamper mot dem på landslagsarenaen. Chelsea har også et godt tak på Tottenham på Wembley. De har vunnet fire av de syv siste møtene der.

2,45 i odds på borteseier til Chelsea er spillbart, mener jeg.

Klikk her for å levere spillet