Stamford Bridge er Evertons skrekkbane

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City – Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl. 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl. 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl. 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Chelsea - Everton (pause/fulltid dobbel) U/H 3,75 (spillestopp kl 15.10)



Chelsea sikret antakeligvis førsteplassen i gruppen sin og avansement i Europa League med 1-0-seieren på bortebane mot BATE på torsdag. Det betyr at manager Maurizio Sarri kan konsentere seg om Premier League frem til utslagspillet starter.

Chelsea er fortsatt ubeseiret i alle turneringer denne sesongen, og med åtte seire på de elleve første Premier League-kampene er London-laget to poeng bak serieleder Manchester City.

Bakgrunnen for suksessen til Chelsea denne sesongen er at de har jobbet sammen som et lag. Det er likevel en mann som må trekkes frem. Eden Hazard har bare startet syv Premier League-kamper denne sesongen på grunn av en skade, men den belgiske midtbanestjernen har likevel klart å score syv mål og har fire målgivende pasninger. Ingen andre spillere i Premier League har vært involvert i flere mål enn ham.

Everton-fansen var optimistisk før sesongen. Med Marco Silva på plass på Goodison Park og en rekke spennende nye spillere virket det lovende på Merseyside, men det har ikke gått så bra som ventet. De har slitt med skadeproblemer, men det er ikke hele forklaringen på de svake prestasjonene.

Sist helg tok Everton tre poeng da de slo Brighton 3-1, men søndag møter de betydelig tøffere motstand.

The Toffees hater å spille på Stamford Bridge. Statistikken viser at den siste seieren til Everton på bortebane mot Chelsea kom tilbake i 1994. Det begynner å bli en stund siden.

Everton står uten seier i 28 liga- og cup-kamper på Stamford Bridge. De vant riktignok i FA-cupen i 2011, men seieren kom på straffesparkkonkurranse.

Chelsea har gjort hjemmebanen sin til et fort denne sesongen. De er nemlig ubeseiret i de siste tolv liga- og cupkampene på Stamford Bridge.

Maurizio Sarri kan faktisk bli historisk på søndag. Han kan bli den første manageren som unngår tap i de første tolv Premier League-kampene. Han ligger nå likt med Frank Clark som hadde elleve matcher med Nottingham Forest i 1994.

Jeg tror Sarri klarer det.

For Everton har ikke hellet med seg i London. De har bare vunnet én av de siste 16 Premier League-kampene i hovedstaden (seks uavgjorte og ni tap). De har tapt alle fire kampen de har spilt i London i år.

Samtidig er de uten seier i de 13 siste ligakampene som er spilt på en søndag, og de har tapt hele elleve av dem. Sist gang de vant en søndagskamp var i mars 2015. Da slo de QPR 2-1.

I syv av de elleve første Premier League-kampene har Chelsea ledet til pause. De har faktisk gått til pause med 1-0-ledelse i de fem siste kampene, men jeg tror Everton kommer til å forsøke å tette igjen bakover. Så jeg ser for meg en tett og jevn kamp, iallfall i første omgang.

I åtte av de elleve første serierundene har Everton nemlig gått til pause med uavgjort, og jeg tror de kan klare det mot Chelsea også. Men jeg tror Chelsea avgjør kampen i annen omgang. Oddsen på at det scenarioet slår til står til 3,75.