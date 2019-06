Start får det tøft på Gjemselund

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Haugesund - Brann på lørdagskupongen

Oddssingel Eliteserien: Brann slår tilbake i Haugesund

Oddssingel U20-VM: Ukraina vinner finalen

V75 Forus: Praktfull V75-omgang med Gulljackpot

V4/V5 Strømsholm: Galoppfest på idylliske Strømsholm

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Etter flere ukers pause er det endelig klart for både Eliteserien og OBOS-ligaen denne helgen. Fotball-VM for kvinner ruller videre i Frankrike og det spilles to kamper her lørdag. Så er også Copa America i gang og her spilles det to kamper. Finalen i U20-VM skal også spilles. Den er mellom Ukraina og Sør-Korea. I Sverige er det en god del kamper i Superettan. Her hjemme er det ellers flust med kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

Kongsvinger - Start H 3,00 (spillestopp kl 15.25)

Etter to ukers landslagspause er det klart for OBOS-ligaen igjen denne helgen. 14 av 16 lag har spilt ti seriekamper, mens Start og Sogndal har spilt ni.

Kongsvinger viste flott form før pausen og slo Sandnes Ulf 2-1 borte i siste serierunde. Det gjør at Hedmarks-laget er oppe på 18 poeng og ligger på 6. plass. Opp til Sandefjord på direkte opprykk og 2. plass, skiller det kun tre poeng. Kongsvinger har kun tapt to av sine ti første seriekamper, begge på bortebane. 0-1 mot Aalesund i andre serierunde, mens det ble 0-2 for HamKam i Hedmarksderbyet tredje sist. Hjemme på Gjemselunden er KIL fortsatt ubeseiret og står med flotte 3-2-0 og kun tre baklengsmål.

Ambisiøse Start har spilt seks av sine ni første seriekamper hjemme på Sør-Arena. Der tapte laget seriepremieren mot Aalesund (0-1), men de fem neste hjemmekampene har gitt fire seire og en poengdeling (2-2 mot Sandefjord). Borte er det blitt ettmålsseire mot både KFUM Oslo og Nest Sotra, mens det endte med 0-2 tap mot Sandnes Ulf. Det er samtidig Starts eneste tap hittil.

Start er nok det beste laget, men Kongsvinger har vist seg meget sterke hjemme på Gjemselund. Oddsmessig er det ingen tvil om at Start er satt til for stor favoritt i denne kampen (2,20). 3,00 i odds på høytflyvende og formsterke Kongsvinger er verd et spill lørdag.

Klikk her for å levere spillet