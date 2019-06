Østerrike fortsetter sin sterke EM-start

De to siste kampene i den tredje runden i cupen spilles torsdag. Kongsvinger møter Tromsø på Gjemselund og Stabæk skal møte Alta i Finnmark, i tillegg spilles det to kamper i VM for kvinner og to kamper fra U21-EM. Ellers det en del svensk 1. divisjon på menyen, og i Spania skal Deportivo La Coruna og Mallorca møtes i den første av to playoffkamper om retten til å spille i La Liga neste sesong. Natt til fredag ruller Copa America og Gold Cup videre.

NB! Fredag er det ca 90 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før klokken 19.00. Lever kupongen her!

Danmark – Østerrike 2,35 – 3,15 – 2,55 B (spillestopp kl. 1825)

U21-EM, gruppe B. Spilles i Italia. Svært viktig kamp for danskene. Danmark kan ikke sikre seg en plass i semifinalen med seier torsdag, men de kan være ute av mesterskapet med tap mot Østerrike.

Det danske laget tapte 1–3 mot Tyskland i åpningskampen og er under press. De vet at bare gruppevinneren og den beste toeren i de tre gruppene går videre til semifinalene, så selv om Danmark slår både Østerrike og Serbia er det ikke sikkert at danskene klarer å ta seg videre fra gruppespillet.

De leverte en skuffende innsats i kampen mot Tyskland, til tross for at de før turneringen påsto at de var et bedre lag enn det som tapte 0–3 mot tyskerne for to år siden. Det lekende og hurtige spillet fra kvaliken var helt fraværende. Samtidig var ikke tapet noen stor overraskelse. Tyskland er regjerende europamestere, og de var før turneringen startet en av de store favorittene til å gå til topps igjen.

Østerrike måtte spille playoff for å kvalifisere seg for mesterskapet i Italia, men de viste i den første kampen mot Serbia at de kan hevde seg i turneringen. Målet til Østerrike er å ta seg til en semifinale og dermed kvalifisere seg for OL. Det er slett ikke umulig. De har et spennende lag på gang.

Hele fem av spillerne i laget holder til i den tyske Bundesliga. Mathias Honsak spiller for Holstein Kiel i 2. Bundesliga, og Hannes Wolf går fra RB Salzburg til RB Leipzig før neste sesong. På midtbanen har de også Xaver Schlager som er et annet talent fra RB Salzburg.



Før turneringen ble det hevdet at de manglet en spiss av format. De tre som er i troppen har kun scoret ni mål på 41 U21-kamper, og de holder til i anonyme klubber som Altach, SV Mattersburg og Admira Wacker i østerriksk Bundesliga. Men de holdt mot Serbia. Sascha Horvath som spiller i Wacker Innbruck scoret 2-0-målet.

Problemet før kampen mot Danmark er at viktige Hannes Wolf brakk beinet i i åpningskampen mot Serbia, og han spiller derfor ikke denne kampen. Han scoret og var god mot Serbia sist, og vil bli savnet mot danskene. Men heldigvis for østerrikerne har de en Xaver Schlager i storsag. Han var banens gigant mot Serbia, og jeg tror han kan lage problemer for danskene. Også den defensive midtbanemannen Philipp Lienhart er sentral i dette laget. Han har en fortid i Real Madrid, men slo aldri gjennom i den spanske storklubben. Nå holder han til i tyske SC Freiburg.

Danmark må vinne denne kampen om de skal gå videre til semifinalen, men Østerrike er i samme posisjon. De må også ha full pott i denne kampen om de har tenkt å ta seg videre fra gruppespillet. Danskene kommer antakeligvis ti å styre spillet, mens Østerrike kommer til å stå lavere og forsøke å kontre når de får sjansen. Danmark slet med kontringene mot Tyskland, og jeg tror de kan få trøbbel igjen torsdag.

Østerrike har vist bra takter i de to siste kampene, hvor de har vunnet 3–1 mot Frankrike og 2–0 mot Serbia. Jeg tror skaden til Hannes Wolf svekker alpenasjonen, men ikke mer enn at de kan slå danskene. Oddsen på seier til Østerrike er 2,55.