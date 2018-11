Østerrike og Arnautovic må vinne

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League og fire privatlandskamper og det er også verd å minne om at det er midtukekupong i dag. På hockeyfronten er det fullt kjør om dagen. Det er full runde i den norske eliteserien og det samme i SHL i Sverige. I NHL er det også full rulle for tiden. Hele ni kamper skal spilles natt til fredag.

Østerrike - Bosnia H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Divisjon B og gruppe 3. Østerrike må vinne denne og søndagens bortekamp mot Nord-Irland for å fravriste Bosnia gruppeseieren og er i tillegg avhengig av å nå tilstrekkelig antall med plussmål. Tapte 0-1 i bortekampen og vant 1-0 hjemme mot Nord-Irland i de to spilte. Har ingen fravær av betydning og det betyr blant annet at skadeplagede Marko Arnautovic er med.

Bosnia vil med ett poeng sikre opprykket fra denne gruppa. Har levert med 2-1 seier borte og 2-0 seier hjemme mot Nord-Irland, i tillegg til 1-0 seieren hjemme mot Østerrike. Førstekeeper Asmir Begovic er skadet og dermed er det Ibrahim Sehic som vokter buret her. Ellers leder som vanlig Edin Dzeko offensiven og han har levert alle tre scoringene for Bosnia i de to siste Nations League-kampene.

Must win-kamp for Østerrike og vi tror de gjør jobben. 1,90 på hjemmeseier er som det må være og spilles i kombinasjon med en annen kamp fra Nations League.

Belgia - Island HUB pause - H 1,52 (spillestopp kl 20.40)

De åtte siste kampene på tippekupongen er alle Nations League-kamper. Denne er fra divisjon A, gruppe 2. Belgia har full pott etter sine to første kamper, men i og med at det også har igjen bortekamp mot Sveits, kan de fortsatt miste 1.plassen selv med seier her. Står med knallsterke 23-6-1 på sine 30 siste landskamper, men uheldigvis for Belgia kom det tapet i semifinalen i fotball-VM mot Frankrike i sommer. Thomas Vermaelen og Jan Vertonghen er skadet,mens Romelu Lukaku var tilbake i Manchester-derbyet søndag etter hamstringsskade og er nok med her.

Erik Hamren har fått en fryktelig start på sin karriere som landslagstrener for Island. 0-6 borte mot Sveits, deretter 0-3 hjemme mot Belgia og 1-2 tap hjemme for Sveits i de tre spilte kampene i Nations League og Island er allerede klar for nedrykk før denne kampen. Torsdag må Ragnar Sigurdsson sone karantene, mens Gylfi Sigurdsson heller ikke kan være med.

island må altså unnvære sin beste spiller Gylfi Sigurdsson og Island har ikke sett gode ut i det siste. Trolig setter Belgia gasspedalen i bånn fra start. Vi setter pengene på H til pause til klart akseptable 1,52 i odds og kombinerer denne med seier til Østerrike. Totalodds på denne dobbelen blir da 2,89.

