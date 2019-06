Stor suksess i Vikinglotto og Joker

Førstepremiepotten i Vikinglotto var denne uken på 29 milioner kroner. Igjen som sist uke ble det bare en spiller med alle rette. Vinneren var en danske, som nå er 29.321.400 kroner rikere. Dermed blir premien neste uke også rundt denne summen.

Spill Vikinglotto her

Kveldens Vikinglotto-tall:

3 - 4 - 11 - 15 - 38 - 45

Vikingtall: 6

Joker-fest

Onsdagens Joker-kandidat var en dame fra Bamble, Telemark.

- Nå tuller du med meg? Jeg må sette meg ned, var kvinnens første reaksjon da hun hørte nyheten.

Spill Joker her, ny sjanse nå på lørdag

I stedet for å ta valgene selv under trekningen, satte hun håpet på at Embla traff blink. Før Embla skulle ta sitt først valg var hun sikret 228.000 kr i inngangspremie. Embla hadde et kort skift i kveld, for Jokeren kom allerede på det første tallet. Premien steg med det opp på 1.141.000 kroner. Vinneren har oppussing i tankene for premien. Bamblingens kupong ble levert på internett.

- Dette var utrolig moro, sier den lykkelige vinneren, som vil være anonym.

Hun så trekningen på tv sammen med mannen sin.

- Han fikk hakeslepp da Joker'n kom på det første tallet, ler kvinnen.

Joker-tallene: 0 - 1 - 1 - 3 - 1

Gratulerer til alle vinnerne!

(Vinnersannsynligheten i Vikinglotto er 1 : 98 millioner per rekke. Vinnersjansen i Joker er ca. 1:350.000 på onsdag og 1:550.000 på lørdag per rekke.)