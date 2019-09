Storhamar blir festbrems i nord

Det er et tynt langoddsprogram denne torsdagen, men for ishockeyinteresserte er Get-ligaen endelig tilbake. Det spilles to kamper torsdag. Storhamar møter Narvik til en historisk kamp i Nordkraft Arena. Det er den første eliteseriekampen i ishockey i Nord-Norge. I tillegg barker Stavanger Oilers og Stjernen sammen i Stavanger. Det spilles også en rekke ishockeykamper i russiske KHL og én kamp i finsk eliteserie. Ellers er det en del håndball og noen Champions League-kamper for kvinner på menyen.

Narvik Hockey – Storhamar Hockey (Handikap fulltid 3-0) 2,70 – 5,25 – 1,63 B (spillestopp kl. 1855)

Det er første gang toppserien kan by på et lag med geografisk tilhold lenger nord enn Trondheim. 45 år etter at en annen Narvik-klubb, Mjølner, satte den nordligste landsdelen på fotballkartet er det nå altså Arctic Eagles som får den æren i ishockey.

Kampen mellom Narvik Arctic Eagles og Storhamar er den første kampen i den øverste norske hockeyserien som går av stabelen i Nord-Norge!

Klubben har i flere sesonger dominert 1. divisjon og luktet på opprykk i flere sesonger. De fikk sjansen allerede i fjor sommer da Lørenskog gikk over ende, men etter forhandlinger viste det seg å være umulig å gjennomføre. Sist sesong sikret nordlendingene opprykk etter en runde før slutt i kvaliken.

Narvik har et lag som består av stort sett den samme gjengen som spilte dem opp til Get-ligaen. De har hentet inn noen yngre spillere med erfaring fra eliteserien og et par imponertspillere som holder et bra nivå. Forwarden Connor Hurley ble draftet av Buffalo Sabres, men han har ingen NHL-kamper. Kanadieren Wade Murphy spilte for Maine Mariners i ECHL sist sesong.

Resultatene i treningskampene har svingt voldsomt, men jeg tror opprykksentusiasmen og et ellevilt hjemmepublikum kan skape problemer for flere lag som gjester Nordkraft Arena. Likevel tror jeg ikke det skjer et mirakel i Nord-Norge torsdag.

Storhamar endte på andreplass i grunnspillet sist sesong, og i sluttspillet ble de slått i finalen etter fire tap på seks møter mot Frisk Asker. De skal være flere hakk bedre enn nykommeren fra Narvik, og vi tror de kan bli en festbrems i havnebyen innerst i Ofotfjorden.

Hamar-laget viste solide takter i Champions League sist sesong, og CL-deltakelsen må antakeligvis ta en del av skylden for at de ikke vant noe i serien sist sesong. Nå har de ikke Champions League å tenke på, og da tror jeg Patrick Thorsen & Co. kommer til å gå ut i hundre mot Narvik.

Trener Miika Elomo visste ikke mye om det ferske eliteserielaget, men ikke tro at han tar lett på nykommeren. Storhamar reiste nordover allerede onsdag, og de trente i Nordkraft Arena onsdag kveld.

Storhamar var gode i den siste treningskampen, hvor de banket et ungt Sparta-lag hele 6–2. Dette er en kamp Storhamar skal vinne lett. Jeg tror de hamarsingene vinner med fire mål eller mer i den historsiek kampen. Oddsen er 1,63. Denne kan ikke spilles som singel. Derfor kombinerer vi den med en kamp fra KHL.

Vityaz Podolsk – HK Sochi 1,85 – 3,80 – 3,00 H (spillestopp kl. 1825)

Vityaz Podolsk har fått en god start på sesongen i Kontinental Hockey League (KHL). De har vunnet tre av de fire siste kampene. I forrige serierunde knuste de Dynamo Moskva hele 4–1.

Hovedårsaken til den gode starten på sesongen er at de laget fra industribyen i Moskva Oblast-regionen har vært solide defensivt. De har kun sluppet inn seks mål på de fire første kampene. Keeper Alexander Samonov topper målvaktstatistikken i KHL. Han har reddet 98,6 prosent t av skuddene som har kommet på ham.

Sochi har til sammenligning sluppet inn 14 mål. Bare tre lag i KHL har sluppet inn flere mål enn dem så langt denne sesongen. Svyatoslav Grebensshchikov, Alexander Semin og Alexei Makeyev hos hjemmelaget kan straffe dem brutalt i denne kampen. De tre har scoret åtte av Vityaz 13 mål denne sesongen.

Etter å ha vunnet de to første kampene denne sesongen mot Jokerit (3–1) og Neftekhimik (3-2), står laget fra feriebyen ved Svartehavet med to tap på rad. På tirsdag tapte de 1–2 borte mot Lokomotiv Yaroslav. Jeg tror ikke de får det noe lettere i industribyen Podolsk.

Vityaz Podolsk har vunnet de fire siste kampene mot Sochi, men de to siste kampene har det stått uavgjort etter ordinær spilletid. Den siste kampen ble avgjort etter spilleforlengelse og den nest siste kampen måtte det straffeslagkonkurranse til før avgjørelsen falt. Jeg tror på en ny jevnspilt kamp, men jeg tror vertene vinner etter ordinær spilletid. Oddsen på Vityaz-seier er 1,85. Denne funker greit i en dobbel sammen med Storhamar-seier med fire mål eller mer.

Torsdagens ishockeydobbel blir Vityaz + Storhamar-seier med fire mål eller mer mot Narvik. Denne kombinasjonen gir finfine 3,02 i odds. Spillestopp er klokken 1825.

