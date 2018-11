Strømsgodset har jerngrep på Lillestrøm

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City - Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Strømsgodset - Lillestrøm H 1,80 (spillestopp kl 17.55)

Etter gode prestasjoner og seire hjemme mot Vålerenga i eliteserien for 14 dager siden og i semifinalen i cupen mot nettopp Lillestrøm for halvannen uke siden, leverte Strømsgodset en slett bortekamp mot Brann forrige søndag og tapte fortjent 1-3. To serierunder før slutt ligger Godset kun ett poeng foran LSK på kvalikplass og har fire poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk. I siste serierunde skal Godset møte Stabæk på Nadderud. Forutsetningene før søndagens hjemmekamp er enkle. Seier er ensbetydende med ny kontrakt. Marcus Pedersen er ute for sesongen, mens Tokmac Nguen må sone karantene for gule kort. Verken Eirik Ulland Andersen eller Lars-Christopher Valsvik var med mot Brann sist søndag, men begge er ventet tilbake til denne meget viktige kampen.

Lillestrøm er i trøbbel og fikk kun ett poeng med seg i den meget viktige hjemmekampen mot Bodø/Glimt mandag kveld. Ligger på kvalikplassen med 28 poeng. Har ett poeng opp til både Start og Strømsgodset på plassene foran, og kun tre poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk. Har hjemmekamp mot ferdigspilte Kristiansund i siste serierunde. Meget svake 2-2-10 på bortebane. Marius Amundsen soner karantene for gule kort.

8-1-0 på de ni siste tilsvarende seriemøtene på Marienlyst og Godset var også helt overlegne i semifinalen for ti dager siden. Dersom ikke nedrykksnervene tar fullstendig overhånd, må det være klar fordel Strømsgodset søndag kveld. 1,80 på hjemmeseier er klart godkjent hjemmeodds. Dog er det litt lavt til å sette et singelspill, vi kombinerer med en godt betalt hjemmeseier fra Bundesliga.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 H 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Før helgens serierunde ligger Eintracht Frankfurt på en flott 5. plass med 17 poeng etter rekken 5-2-3 på sine ti første seriekamper. De tre tapene kom alle i løpet av de fem første serierundene. 3-0 seieren borte mot Stuttgart sist fredag var lagets fjerde i løpet av de siste fem rundene og laget har scoret 17 mål på disse fem kampene. Hjemmelaget har nesten ingen vesentlige fravær, bortsett fra midtbanespilleren Lucas Torro som har startet i halvparten av seriekampene hittil.

Katastrofal innledning av sesongen av Schalke 04 med fem strake tap. Men har tatt seg sammen og tatt ti poeng på de fem siste seriekampene (3-1-1). Har også levert bra i gruppespillet i Champions League og tok et langt steg mot sluttspill med sin 2-0 seier hjemme mot Galatasaray tirsdag kveld. Har normalt levert klart best hjemme i Gelsenkirchen, men leverte solide 8-4-5 på bortebane forrige sesong som endte med 2. plass. Men innledet denne sesongen med å tape sine tre første bortekamper. 2-0 seier mot Fortuna Düsseldorf og 0-0 mot Rb Leipzig i de to siste bortekampene. Forsvarsspilleren Hamza Mendyl (startet seks av ti seriekamper) er eneste fravær av betydning.

Det står 3-4-0 på de sju siste tilsvarende serieoppgjørene i Frankfurt og hjemmelaget er voldsom scoringsform for tiden. 2,15 på hjemmeseier er slett ikke verst odds og Eintracht Frankfurt spilles i kombinasjon med Strømsgodset. Totalodds på denne dobbelen 3,87

