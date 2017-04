Strømsgodset slår tilbake

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Fraværsinformasjon på Eliteserien-kampene har vi skrevet fra VGs rapport fra papiravisen lørdag. I OBOS-ligaen kommer denne informasjonen fra klubbenes nettsider. BBC er kilden for den engelske rapporten.

1. Strømsgodset — Aalesund

Hjemmelaget ble komplett nøytralisert på Brann stadion torsdag og registrerte sitt første skudd på mål da kampen alt var avgjort. Dermed har de også en hviledag mindre enn dagens motstander. I sin eneste hjemmekamp slo de Haugesund 3-1 etter en god dose dommerhjelp, men de var knallsterke på hjemmebane hele forrige sesong og klokket inn på 9-5-1. Tilsvarende kamp vant de da 4-2.

Sosha Makani er ventet tilbake i målet for Godset etter å ha blitt vraket på torsdag. Ellers uendret for Skullerud.

AaFK har vært Eliteseriens kanskje dårligste lag i de to første rundene, med 3-1-tap både for Stabæk borte og Sarpsborg 08 på hjemmebane i midtukerunden. De er altfor sårbare defensivt og det lover ikke godt mot en av de beste angrepsrekkene i ligaen.

Fjorårets redningsoperasjon på høsten gjorde at de avsluttet med 6-1-8 på reisefot, anstedige tall. Adam Örn Arnason ble skadet sist og er tvilsom. Ellers ingen endring.

Godset er bra på hjemmebane og skal ha gode muligheter til å slå tilbake mot svake Aalesund. H.



2. Lillestrøm — Haugesund

De var kanskje heldige som fikk med seg seieren hjemme mot Sandefjord i åpningskampen, men borte mot Molde i midtuken var de uheldige som ikke vant. Tidvis ble medaljekandidaten rundspilt på eget gress og Arne Erlandsen irriterer seg nok fortsatt over brente gigasjanser. Det var mye positivt å hente i lagets spill og det gir viktig selvtillit.

Fjorårssesongen var på mange måter skuffende og hjemmetallene 5-4-6 må forbedres om det ikke skal bli ny nedrykksstrid. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-1. Det virker ikke å være noen endring i status på LSK-troppen.

Haugesund spilte en skikkelig kokos-kamp mot Vålerenga torsdag og vant til slutt en omdiskutert 4-3-seier. Frederik Gytkjær har kommet i gang med tre mål på to kamper og de var også uheldige med dommeravgjørelsene i åpningskampens 3-1-tap for Strømsgodset. De har fått en dag mindre hvile enn sine motstandere.

Liban Abdi returnerer etter si suspensjon mot Vålerenga.

Vestlendingene liker seg klart best nettopp på vestlandet og 4-4-7 var ingen stor bortestatistikk forrige sesong. HU duger her.

3. Sarpsborg 08 — Viking

Så langt har sarpingene levt opp til hypen og de har vunnet begge årets første kamper, 3-1 over både Sogndal hjemme og Aalesund borte. Offensivt ser det knallsterkt ut, med mange gode alternativer i scoringsform.

Hjemmelaget slapp knapt inn mål på hjemmebane i fjor og de kommer til å bli svært vanskelige å slå på eget gress. 7-5-3 var bortetallene forrige sesong. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-0. Joachim Thomassen er tvilsom, mens Alexander Groven returnerer fra skade.

Viking har på sin side tapt sesongens to første kamper, 1-0 borte for Vålerenga og 1-2 hjemme for Tromsø i midtukerunden. Sistnevnte resultat var nærmest en skandale og et stort svakhetstegn fra siddisene. De var dog best på bortebane og 7-3-5 var ligaens nest beste bortestatistikk i fjor.

Både Samuel Adegbenro og Kwesi Appiah skal være aktuelle fra start i dag.

Her er det utvilsomt hvem som har fått den beste starten og vi gir full tillit til Geir Bakke og kompani. H.



4. Stabæk — Odd

Bæringene ble plassert ettertrykkelig tilbake på jorden med deres 4-1-tap i Sogndal i midtuken, etter en oppvisning i elendig forsvarsspill på defensiv dødball. Det etter en 3-1-seier over et svakt Aalesund-lag i serieåpningen.

Tony Ordinas har en god statistikk på hjemmebane som Stabæk-sjef, men 5-1-9 var svake tall totalt forrige sesong. Tilsvarende kamp endte 1-2 til Odd forrige sesong. Ordinas kan stille uendret fra sist, selv om Ohi ikke er helt 100 %.

Gjestene slo tilbake etter tapet på Lerkendal da de håndterte KBK greit med 2-0 i midtuken. Ingen stor kamp av telemarkingene, som slapp Kristiansund til flere gode målsjanser. Deres første bortekamp ble som kjent tapt 3-0 for Rosenborg, da etter å ha fortjent langt mer.

Rafik Zekhnini er skadet, mens Grøgaard og Samuelsen neppe rekker kampen.

7-3-5 var deres svært sterke bortestatistikk forrige sesong. Dagens underlag er naturgress, til forskjell fra hva Odd bruker til vanlig. Likevel holder vi dem som favoritt i denne kampen. (H)UB.



5. Tromsø — Sogndal

Tromsø har fått en god start på årets sesong, med 1-1 hjemme mot Brann i åpningskampen og en knallsterk borteseier over Viking i midtuken. Førstnevnte kamp var noe anspent, nå er premieren over og de verste nervene borte.

Bård Floviks menn er nok avhengige av å plukke mesteparten av poengene hjemme også denne sesongen, som de gjorde i fjor. 6-3-6 var tallene da. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-0 etter midtstopperne Wangberg og Jenssens scoringer. Hans Nordbye er tvilsom.

Gjestene åpnet med tap i Sarpsborg og snudde trenden med 4-1 hjemme over Stabæk i midtuken. Det blir nok en gjennomgangsmelodi denne sesongen også, gode hjemme og svake borte. 4-5-6 var for så vidt solide bortetall forrige sesong.

Ole Amund Sveen ble byttet ut med skade sist og mister noen måneder fremover. Erstatteren Bendik Bye scoret to mot Stabæk og fyller tomrommet.

Tromsø er normalt gode hjemme og vi gir dem brorparten av vår tillit. HU.



6. Vålerenga — Sandefjord Fotball

Hjemmelaget føler seg nok snytt for poeng borte mot Haugesund etter 4-3-tapet torsdag, men sannheten er at de var elendige i forsvar og slapp til altfor mange sjanser. Det gjorde de for så vidt mot Viking óg, uten at siddisene klarte å utnytte det.

Dermed er det fortsatt en del å jobbe med for Ronny Deila, som har tradisjon for å skape knallsterke hjemmelag. Vi forventer ikke noe annet av Vålerenga i år. Muhamed Keita kommer trolig inn fra start i dag etter et bra innhopp på torsdag. Moa er stadig usikker, her er Vålerenga tvilsom. Näsberg og er også tvilsom.

Sandefjord har på sin side fått en lei åpning på sesongen, med to tap for henholdsvis Lillestrøm (1-2 borte) og Rosenborg (0-3 hjemme). I sistnevnte kamp var de fullt på høyde før de fikk en mann utvist og mot Lillestrøm ledet de helt til det gjensto ti minutter.

Dembe Bindias ble utvist sist og må stå over i dag. Lars Grorud er ikke helt klar etter skade.

Men slik er det ofte for lag som skal kjempe i bunnen og det er trolig at de vil legge seg bakpå med fem mann i denne kampen. Det kan gjøre det vanskelig for Vålerenga, men vi tror hjemmelagets offensive kapasitet vil gjøre jobben. Samtidig virker dette å bli en av de største favorittene, så vi tar med poengdeling på større systemer. H(U).



7. Arendal — Ullensaker/Kisa

Hjemmelaget kjempet godt borte mot Mjøndalen i sin åpningskamp, men tapte til slutt 2-1 for bruntrøyene. Som forventet. I denne hjemmekampen har de imidlertid alle muligheter, for Ull/Kisa var ikke et spesielt sterkt bortelag i fjor. Og det er hjemme på sørlandet de kommer til å plukke mesteparten av poengene denne sesongen.

Vertene har denne uken styrket laget med Adnan Mohammad, som nå er blitt spilleklar for vertene. Det er ikke trolig at Knut Tørum bruker ham fra start.

Bortelaget fikk bare en godkjent åpning på sesongen med 2-2 hjemme mot et Levanger som er ventet å slite. De trodde nok seieren var sikret etter å ha tatt ledelsen i det 83. minutt, men de slapp inn i kampens sluttsekunder.

Gultrøyene klarte seg ikke spesielt bra på bortebane forrige sesong og kommer til å plukke klart mest hjemme på Jessheim.

Arendal har entusiasmen og selvtilliten til et nyopprykket lag og vet at dagens kamper en de har gode vinnersjanser i. Vi backer vertene. HU.



8. Jerv — Ranheim

Grimstad-laget åpnet med en svært tøff bortekamp mot nyopprykkede Florø og de ble lenge presset hardt på nord-vestlandet. Likevel slo de tilbake og 1-1 må sies å være godkjent for serieåpning å være.

De var solide på hjemmebane i lange perioder forrige sesong og klokket til slutt inn på 8-5-2. Jerv vant begge kampene mot dagens motstander forrige sesong, 2-1 ble resultatet på Levermyr. Underlaget i dag er naturgress, til forskjell fra hva Ranheim bruker til vanlig.

Vertene har ikke meldt om troppen sin enda, men de har ingen suspensjoner.

Kunstgresslaget Ranheim fikk en god start med 1-0-seier hjemme over Strømmen. De var ganske svake på reisefot hele fjorårssesongen, hvor de endte midt på tabellen, med 4-2-9 på reisefot. Heller ikke trønderne melder om sin tropp, men fikk ingen mann utvist sist.

Jerv er det beste laget og de får vår tillit. H.



9. Levanger — Sandnes Ulf

Kampen er flyttet til Steinkjer som følge av oppgraderingen av Moan idrettspark. Som nevnt slo Levanger tilbake i sluttminuttene mot Ull/Kisa og sikret et godt 2-2-resultat i en vanskelig åpningskamp. Hjemmelaget fremstår ganske svekket fra forrige sesong, men er likevel gode nok til å holde seg. På hjemmebane leverte Magnus Powells menn 7-3-5 på eget gress forrige sesong, men tilsvarende kamp endte med 0-2-seier til Sandnes Ulf.

Joakim Wrele og Espen Berge returnerer for vertene. Magnus Powell melder dermed om en fulltallig tropp.

Gjestene overkjørte Elverum i den første omgangen av serieåpningen og det var nok til å vinne kampen 2-0. En god prestasjon. Gjestene leverte sterke 6-3-6 på reisefot forrige sesong og klarte seg forholdsvis greit på kunstgress, tross for at de selv spiller på naturlig underlag.

Bengt Sæternes har måttet kvitte seg med toppscoreren Engblom, derfor bra at nysigneringen Sellin og solide Eriksen kom på scoringslisten i åpningskampen.

Denne er jevn og uforutsigbar kamp, HUB.



10. Strømmen — Florø

Hjemmelaget kommer fra et 1-0-nederlag i Ranheim etter å ha skapt få gode sjanser. Det stemmer godt med forrige sesongs trend, der de var klart best på hjemmebane og klokket inn på 9-4-2 til slutt. Også denne sesongen kommer Strømmen til å bli vanskelige å slå i Akershus. Ingen av lagene har offentliggjort sin tropp.

Nyopprykkede Florø har sjarmert med sin oppofrende trener og unge spillerstall, men vi kan nok vente at prestasjonene blir varierende fra gjestene - især på reisefot. De spilte en meget bra åpningskamp mot Jerv og skapte mange gode målsjanser, men måtte til slutt dele poengene.

Gjestene spiller på naturgress, dagens kamp går på kunstgress. Dét, kombinert med hjemmelagets solide statistikk på eget gress og den lange reiseveien til Florø, får oss til å backe gråtrøyene. H.



11. Åsane — Bodø/Glimt

Første tellende kamp i seriesammenheng mellom lagene noensinne og første kamp på det nye kunstgressunderlaget til Myrdal. Bergenserne fikk en svært tøff åpning på sesongen med bortekamp mot nyopprykkede og hjemmesterke Tromsdalen, kampen tapte de 2-0 på kunstgresset i nord. Mons Ivar Mjelde er nå trener i klubben og de fremstår styrket fra forrige sesong.

Jeg er usikker på hvor mye vi skal vektlegge fjorårets statistikk, men 7-6-2 var like fullt svært sterke hjemmetall da.

Ingen av lagene har meldt om hverken tropp eller skader, så vi antar de stiller relativt uendret.

Vertene havnet under mot Kongsvinger på tirsdag, men snudde kampen tross straffebom. Nysignerte Opseth satte to scoringer og fikk fansen til å glemme Azemi for en stakket stund. Denne kampen kan bli tøff for gjestene. HU(B).



12. Everton — Leicester City

Everton var minuttet unna en knallsterk borteseier over Manchester United, men feilet i det avgjørende øyeblikket og er nok skuffet over 1-1. Dermed har de kommet fra bortekamper mot United og Liverpool med bare ett poeng.

Vertene har fortsatt gode muligheter på Europa League-spill, men de er avhengige av en knallsterk sluttspurt. Da hjelper det at de har gjort Goodison Park til et lite fort igjen og 10-4-1 er en meget habil hjemmestatistikk. Tapet kom for Liverpool.

Stopper Ashley Williams er suspendert etter de røde kortet sist. Morgan Schneiderlin er aktuell etter skade, mens McCarthy, Lennon, Funes Mori og Coleman er ute med skader.

Leicester har gått på vannet siden de valgte å sparke Claudio Ranieri og har nå vunnet fem strake ligakamper og avansert mot Sevilla i Champions League. Nedrykkssonen er nå hele åtte poeng bak og det bør ikke være noe problem for gjestene.

Kaptein Morgan og midtbanespiller Mendy må stå over grunnet skader.

Dermed er det grunn til å vente en viss rotasjon fra Shakespare, som skal lede laget i en knalltøff bortekamp mot Atlético Madrid så snart som onsdag. Den kampen har nok alt fokus. Det, kombinert med Leicesters bortetall 1-3-10, vipper oss i retning hjemmelaget. H.



