Sturridge debuterer med seier i Tyrkia

Torsdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i returoppgjøret i Europa League mellom Molde og Partizan Beograd. Det er også 20 andre kamper fra Europa League-playoffen på langoddsprogrammet. Ellers er det seriestart for kvinnenes eliteserie i håndball, hvor Storhamar møter Follo HK Damer og Vipers spiller mot Gjerpen. Det spilles seks kamper i Eliteserien for menn, og tre kamper i Eliteserien for kvinner. Ellers er det en haug med kamper fra US Open i tennis og natt til fredag spilles det kamper både i Copa Libertadores og i Copa Sudamericana.

Trabzonspor – AEK Athen H 1,65 (spillestopp kl 19.25)

Trabzonspor spilte en perfekt bortekamp mot AEK Athen i forrige uke. De lå under 0–1 allerede etter fire minutter i Hellas, men Caleb Ekuban snudde kampen for tyrkerne som vant 3–1. Trabzonspor kunne faktisk vunnet med enda større sifre om de hadde vært mer effektive foran mål.

Likevel; 3-1-seier er et meget godt utgangspunkt før returkampen torsdag på Senol Gunes Stadium. Etter 1–1 mot Kasimpasa i sesongåpningen i Süper Lig, har de vunnet 2–1 hjemme mot Malatyaspor. Alexander Sørloth og Trabzonspor er kun to poeng bak serieleder Fenerbahçe.

Midtbanespiller Sosa er usikker hos vertene, mens forsvarsspilleren Corekci og midtbanemannen Onazi er ute. Trabzonspor signerte nylig den tidligere Liverpool- og Chelsea-angriperen Daniel Sturridge, og det antydes at han kan komme til å få sin debut i torsdagens kamp.

Sturridge deltok på sin første fulle treningsøkt med laget på tirsdag, og ifølge Fanatik er planen at den tidligere iverpoo-spissen skal få 20 minutter på banen. Planen er at han ska starte i derbyet mot Fenerbahçe på søndag.

Etter en forferdelig svak defensiv kamp hjemme i den greske hovedstaden, har AEK Aten en vanskelig oppgave i Tyrkia.

AEK har også kommet skjevt ut i den hjemlige ligaen. De tapte hjemme mot Xanthi 1–2 etter å ha fått en spiller utvist tidlig i kampen.

Grekerne mangler forsvarsspilleren Chygrynskiy som er ute med skade.

Selv om den greske og tyrkiske ligaen startet samtidig, så var det tydelig i den første kampen at Trabzonspor hadde betydelig mer by på enn AEK.

Jeg kan ikke se at AEK plutselig ska bli så mye bedre i løpet av en uke. Formkurven peker nedover. De har kun vunnet én av de fem siste kampene.

Trabzonspor har et bra lag denne sesongen og har spilt seg i form nå. Jeg tror de vinner foran egne fans torsdag. Oddsen på hjemmeseier er 1,65. Det er greit nok, men jeg tar med en frekk hjemmeseier i en dobbel.

Bnei Yehuda Tel Aviv – Malmö H 3,10 (spillestopp kl 18.55)

Malmö har hatt noen tøffe dager. Sist søndag tapte de 0–1 hjemme mot Djurgården foran et fullsatt Swedbank Stadion. Dermed økte poenggapet opp til serieleder Djurgården. Nå ligger Malmö FF seks poeng bak Stockholm-laget.

Som ikke det var nok, så gikk alle mandagens resultater mot dem. Alle de nærmeste konkurrentene vant sine kamper, og dermed ligger Malmö FF nå nede på fjerdeplass. Det er en liten katastrofe for laget som er det dyreste om noen gang har spilt i Allsvenskan.

Nå er fokuset å skaffe seg en plass i gruppespillet i Europa League, og det virker ganske sannsynlig etter at de vant overbevisende 3–0 i hjemmekampen mot Bnei Yehuda Tel Aviv.

Midt i den tunge perioden venter en lang bortetur til Israel for å gjøre unna 90 minutter med fotball. Siden de har en solid ledelse fra første kampen, så bør de klare å avansere videre, men israelske lag er ofte vanskelige å slå på hjemmebane.

Bnei Yehuda Tel Aviv slo Neftchi Baku 2–1 hjemme i den forrige runden, og jeg tror også at de kan lage trøbbel for skåningene.

Spissen Marcus Antonsson har gått glipp av de tre siste kampene og norske Jo Inge Bergethar vært ute i fire kamper nå. De blir neppe spilleklare ti torsdagens kamp.

Så langt denne sesongen har ikke Malmö imponert spillemessig, men de har blitt reddet av gode individuelle prestasjoner. I Allsvenskan har de slitt med å avgjøre kamper på bortebane. De står med 3-6-1.

Bnei Yehuda fikk juling i Sverige i forrige uke, men slo tilbake med å vinne 2–1 i den hjemlige ligaen mot Shmona i helgen. Kampen i Sverige gikk ikke som israelerne hadde planlagt, og svenskene styrte kampen fra begynnelse til slutt.

Men: De har en god mulighet ti å reise seg på hjemmebane. De har en sterk forsvarsrekke med fem spillere, og offensivt bør de være i stand ti å låne balen mer enn de gjorde i bortekampen.

Mamö har ikke imponert i bortekampene i Europa. Den eneste seieren på bortebane kom mot amatørlaget Ballymena. Siden den seieren har de spilt 2–2 mot Domzale i Slovenia, og de har tapt 0–1 mot Zrinjski i Bosnia.

Svenskene har ikke vist interesse for å vinne på bortebane, særlig ikke når de har en bra edese fra hjemmekampen. De har råd til å gå på et knapt tap her.

Jeg forventer at de gjør en de endringer på laget, og tror at et revansjesugent Bnei Yehuda vinner. Oddsen på hjemmelaget er 3,10

Torsdagens dobbelttips er Trabzonspor + Bnei Yehuda. Denne kombinasjonen gir flotte 5,12 i odds. Spillestopp er klokken 1855.