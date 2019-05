Stuttgart har historien på sin side

Torsdagens langoddsprogram inneholder de fire siste kampene i 2.-runden i cupen, hvor Brann, Molde, Strømsgodset og Viking er i aksjon. Det er også full runde på nest øverste nivå i Sveits, samt det er kamper fra Norsk Tipping-ligaen og Damallsvenskan. I tillegg starter U20-VM i fotball med fire kamper torsdag. Norge spiller sin første kamp i mesterskapet fredag da de møter Uruguay. På ishockeyfronten spilles de fire kvartfinalene i ishockey-VM, der er det to veldig interessante oppgjør. Finland møter Sverige og Russland skal spille mot USA.



Stuttgart – Union Berlin pause/fulltid dobbel - U/H – 4,25 i odds (spillestopp kl 20.25)

Tysk, 1. Bundesliga-playoff. Kamp 1 av 2. At ting skifter raskt fra en sesong til en annen i 1. Bundesliga er Stuttgart er godt eksempel på. Den gamle storklubben var kun var to poeng bak en Europa League-plass sist sesong, mens denne sesongen havnet de på 16.-plass og unngikk så vidt direkte nedrykk.

Stuttgart har hatt en forferdelig sesong i 1. Bundesliga. De har tapt 20 av 34 kamper. De vant kun syv kamper, og seks av seirene kom på hjemmebane. Det største problemet har vært at målene har rent inn bakover. De slapp inn 70 mål totalt denne sesongen, og det gir et snitt på over to baklengsmål i snitt per kamp.

Stuttgart endte fire poeng bak Augsburg som havnet på plassen over nedrykksstreken, men det kunne gått mye verre om ikke Nico Willig kom inn. Trenervikaren guidet dem til to seire og én uavgjort på de fire siste kampene.

Allerede før siste serierunden var det klart at laget fra bilbyen måtte ut i playoff for å overleve, og Willing lot derfor flere sentrale spillere stå over siste kampen mot Schalke 04 (0-0). Det gjør at Stuttgart kan komme med et uthvilt lag til hjemmekampen mot Union Berlin. De er likevel noe svekket siden de mangler den argentinske midtbanespilleren Santiago Ascacibar som er suspendert og den sveitsiske midtbanemannen Steven Zuber. Begge er viktige spillere i laget. Sistnevnte scoret fem mål denne sesongen.

Union Berlin lå en stund an til å rykke direkte opp, men rotet vekk den sjansen mot slutten av sesongen. De vant kun to av de siste ni kampene. Da Paderborn tapte i siste serierunden, trengte Union Berlin seier sin sin bortekamp mot Bochum for å rykke opp, men de klarte bare 2–2. Dermed endte de på tredjeplass.

Resultatet var litt typisk for Union Berlin denne sesongen, for de har slitt med å avgjøre bortekampene sine. Det viser også statistikken, hvor de står med 3-10-4.

Det er svake prestasjoner på bortebane som har ødelagt for hovedstadslaget. De har kun vunnet to av de siste 13 bortekampene i ligaen, og de har tapt fire av de siste ni matchene på fremmed gress.

Alt tatt i betraktning, så tror jeg oppturen Stuttgart-laget har fått i de siste kampene under Nico Willig gjør at de vinner den første playoffkampen.

Union Berlin har kun ligget under til pause i fem av de siste 17 bortekampene, og jeg tror også de kan bite fra seg på Mercedes-Benz-Arena. Stuttgart har kun ledet til pause i én av de siste fem hjemmekampene sine, men i to av kampene har stillingen vært uavgjort etter de første 45 minuttene.

Det er borteformen som har ødelagt for disse lagene denne sesongen, men begge har levert gode resultater foran egne fans. Stuttgart står med 6-4-7 hjemme på Mercedes-Benz-Arena, og de har levert bra i de to siste hjemmekampene mot M'gladbach og Wolfsburg. Union Berlin har ikke imponert på bortebane denne sesongen, og de har møtt svakere motstand enn det som venter dem i torsdagens match.

Stuttgart har historien på sin side. I de fem siste playoffene har laget fra 1. Bundesliga beholdt plassen, og jeg tror også det skjer denne gangen.

Jeg ser for meg en jevn første omgang, og at det står uavgjort etter de første 45 minuttene. Men jeg tror Stuttgart avgjør kampen i annen omgang. Et slikt scenario gir 4,25 i odds. Spillestopp er klokken 2025.