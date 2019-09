Stuttgart skal tilbake til Bundesliga

Det er et syltynt langoddsprogram denne mandagen. Det spilles én kamp i tysk 2. Bundesliga, to kamper i fransk Ligue 2 og én kamp fra finsk 1. divisjon. I tillegg er det serieåpning i KHL i ishockey, hvor det spilles seks kamper.

NB! Onsdag er det ca 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

VfB Stuttgart – VfL Bochum - handikap fulltid 0-1 H 2,15 (spillestopp kl 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Tysk, 2. Bundesliga. Stuttgart har ett mål denne sesongen. De skal rykke opp igjen til 1. Bundesliga. De har innledet sesongen bra, og etter fire serierunder er Stuttgart ubeseiret.

Stuttgart har vunnet begge kampene sine hjemme på Mercedes-Benz Arena, og mandag skal de forsøke å ta sin tredje hjemmeseier på rad. De slo Hannover 2–1 i den første hjemmekampen, og fulgte opp med å vinne 2–1 mot Mats Møller Dæhli og St. Pauli sist de spilte foran egne fans.

Bochum på sin side ligger nest sist i 2. Bundesliga, og de har ennå til gode å vinne denne sesongen. På bortebane har de tapt mot Jahn Regensburg (3–1) og Hamburg (1-0).

Stuttgart spilte som en opprykkskandidat borte mot Aue forrige helg, men de klarte kun å få med seg ett poeng fra en målløs kamp. Stuttgart dominerte kampen, selv om de spilte også med én mann mindre på banen fra det 67. minutt.

Spissen Mario Gomez spiller sannsynligvis ikke denne kampen. Midtstopper Kaminski og den defensive midtbanespilleren Mangala er begge skadet, mens forsvarsspilleren Sosa er suspendert.

Bochum viste mot Wehen sist at de er sterke offensivt, men nok en gang kostet svake defensive prestasjoner dem poeng.

Kampen mot Wehen endte 3–3. Bochum slapp inn to mål i løpet av de første 20 minuttene, og de lå under 0–3 etter første omgang. De leverte en imponerende innsats i annen omgang. Da tettet de igjen bak, og 3-3-scoringen kom på straffespark i det 90. minutt.

Selv om de tidvis har spilt bra fotball, så har de kun to poeng etter de fire første serierundene. Det er kun ett poeng foran Wehen som er tabelljumbo.

De mangler midtbanespiller Bapoh som er suspendert, og midtstopperen Leitsch som er skadet.

Bochum ga treneren fyken etter forrige kampen, men jeg tviler på at de vil få en positiv respons i denne kampen likevel. Opprykksfavoritt Stuttgart virker for gode akkurat nå. Jeg tror hjemmelaget kan vinne denne kampen med to mål eller mer. Det gir 2,15 i odds. Denne kan ikke brukes som singeltips. Derfor må jeg bake den inn i en dobbel.

Fluminense – Avai H 1,52 (spillestopp kl 00.55)

Brasiliansk Serie A. Fluminense røk ut av Copa Sudamericana forrige torsdag da de tapte på bortemål mot Corinthians. Den første kampen mellom de to Serie A-lagene endte 0-0, og sist torsdag ble stillingen 1–1.

Det var en åpen kamp. Gjestene tok ledelsen etter 55. minutter og de hadde flere gode sjanser til å øke ledelsen, i stedet utlignet Fluminense til 1–1 i det 83. minutt. Det ble også sluttresultatet.

Nå kan Fluminense konsentrere seg om Serie A, og de er garantert desperate etter en seier her for å komme seg oppover på tabellen.

Vertene mangler forsvarsspilleren Mascarenhas som er skadet, mens keeper Rodolfo er suspendert. Spissen Pedro er usikker.

Avai tok ett poeng mot Corinthians forrige søndag. Den kampen endte 1–1. Men: De utnyttet det at Corinthians spilte med en mann mindre på banen fra det 57. minutt. Franco ga dem 1-0-ledelse tre minutter senere. Avai fikk også en mann utvist mot slutten av kampen, og like etter utvisningen kom utligningen.

Avai sliter. De ligger helt på bunn i den brasilianske toppserien og står fortsatt uten seier etter 16 serierunder. Fasiten viser syv uavgjorte og ni tap så langt.

Gjestene må klare seg uten høyrebacken Alex Silva, mens midtstopperen Betao er suspendert.

Fluminense ligger håpløst plassert. De er på tredje sisteplass med tolv poeng, men de har to kamper mindre spilt enn de andre lagene.

Nå kan de fokusere på ligaen, og da tror jeg de vil oppleve et løft. Jeg tror de vinner denne matchen. Avai er svake, særlig på bortebane. Dette skal være en solid hjemmeseier. Oddsen er 1,52.

Mandagens dobbelttips erb Fluminense + Stuttgart-seier med to mål eller mer. Denne kombinasjonen gir herlige 3,27 i odds. Spillestopp er klokken 2025.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!