Sverige er ikke sjanseløse

Midtukekupongen denne uken avvikles fredag, siden kamptilbudet i midtuken var så labert. Kupongen er noe spesiell og sportslig sett er det helt klart de to sluttspillkampene fra U-21-EM som er de klare høydepunktene. I tillegg består kupongen av tre kamper fra Norsk Tipping-ligaen, fem kamper fra irsk Premier-division og to kamper fra irsk 1. divisjon. Bonuspotten vokser stadig er på ca 1,2 mill kr denne fredagen. Merk ellers at innleveringsfristen er kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Sverige U21 - England U21

U21-EM som spilles i Polen. Det er totalt 12 lag med i sluttspillet, og lagene er inndelt i tre grupper. Gruppevinnerne samt den beste toeren går til semifinale.

Sverige leverte knallsterke 7-3-0 i sin kvalifiseringsgruppe og er faktisk regjerende mestre. Dessverre for svenskene har de fått noen sentrale forfall til dette sluttspillet og det vil overraske om de forsvarer tittelen.

England er blant favorittene til å ta gullet og har mange navngjetne spillere. Vant 1-0 over Sverige i gruppespillet.

Det er åpningskamp dette, men England taper neppe denne. UB.

2. Polen U21 - SlovakiaU21

Vertsnasjonen Polen er satt til ganske klare favoritter i sin åpningskamp, men er litt vriene å plassere, da de ikke trengte å kvalifisere seg. Har tapt begge sine oppkjøringskamper før mesterskapet med 1-2 mot hhv Tsjekkia og Italia.

Slovakia leverte sterke 6-1-1 i sin kvalifiseringsgruppe og leverte bra der. Har tapt 1-4 for Tsjekkia, men vunnet 2-1 over Serbia i sine oppkjøringskamper.

Vanskelig kamp også dette, vi bruker alle tegn. HUB.

3. Lura - Madla

Det er seks avdelinger i det som fra og med denne sesongen heter Norsk Tipping-ligaen og tre av kampene på tippekupongen er fra disse avdelingene.

Vi starter med et Rogalands-oppgjør fra avdeling 3. Lura hade ingen god sesongstart og står totalt med 2-1-6 og skarve sju poeng. Men noe må ha skjedd, da laget har tatt fire poeng på de to siste seriekampene, seieren kom hjemme mot høyt plasserte Pors i forrige hjemmekamp, mens det ble et sterkt bortepoeng mot FK Tønsberg sist helg. Hjemme står laget med 2-0-2.

Motstander Madla bekler 3. plassen før denne runden og står med 4-4-1 totalt. Det eneste tapet kom hjemme mot Pors i tredje serierunde (2-3). Har fortsatt ikke tapt borte, men tre av fire bortekamper har endt med poengdeling.

1-1 i tilsvarende oppgjør sist sesong og dette ser jevnt ut, men et forbedret hjemmelag taper ikke? HU.

4. Varegg - Stord

Råsterk borteseier med 5-4 for Varegg sist helg mot til da ubeseirede Brattvåg. Det sendte Bergens-laget opp på 2. plass på tabellen, kun tre poeng bak serieleder Lysekloster. Fem av de seks siste seriekampene er vunnet, tapet kom tredje sist mot et sterkt Brann 2. 2-1-1 totalt på hjemmebane.

Etter en svak start på sesongen for Stord med kun ett poeng på de fire første seriekampene, har det snudd og laget har vunnet fire av de fem siste, dog mot lag på nedre halvdel. Ligger på 7. plass med 13 poeng.

Varegg ser gode ut og selv om Stord har vist form i det siste, tror vi klart mest på hjemmelaget her. H.

5. Salangen - Fløya

Ingen god start for hjemmelaget som ligger tredje sist i avdeling 6. To av ni seriekamper er vunnet, en av dem hjemme og en på bortebane. Det er dog kun to poeng opp til sikker plass. Kommer nå fra fire strake tap.

Det går noe bedre for Fløya som ligger på 7. plass med totalt 12 poeng, og faktisk er sju av disse tatt på bortebane (2-1-1).

0-2-4 på de fire siste tilsvarende og bortelaget får utgangstipset. UB.

6. Bray Wanderers - Derry

De fem neste kampene er hentet fra irsk Premier Division, der sesongen er halvspilt. Bray har hatt en bra første halvdel og ligger på 4. plass (av totalt 12 lag) med 27 poeng. Det er likevel hele 22 poeng opp til den suverene serielederen Cork. 4-2-2 hjemme er brukbar hjemmestatistikk. Men formen har vært bedre, kun en seier er bokført på de åtte siste seriekampene (1-3-4).

Motstander Derry ligger på plassen foran på tabellen, 3. plass med 28 poeng, altså ett poeng foran. Har sin klare styrke på hjemmebane (5-2-2), men taper i det minste meget sjelden på bortebane (2-5-1). Pussige 3-7-0 på de ti siste seriekampene.

Det står 1-4-5 på de ti siste tilsvarende og denne ser åpen ut. HUB.

7. Drogheda - Dundalk

Hjemmelaget er involvert i en tett bunnstrid der det kun skiller seks poeng mellom Bohemians på 7. plass og tabelljumbo Galway. Drogheda ligger på 9. plass med 17 poeng. Det er bortebane som er problemet til Drogheda (2-1-6). Hjemme er tallene litt bedre (2-4-2). Ingen seire på de sju siste seriekampene og ingen scorede mål i de fem siste.

Motstander Dundalk ligger på andreplass med 31 poeng, men likefullt er det hele 18 poeng opp til serieleder Cork. Veldig ustabile borte med 4-0-4 totalt. Røk 0-3 hjemme for serieleder Cork sist, men har ellers vist bra form.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende og Dundalk skal være klare favoritter her. UB.

8. St. Patricks - Bohemians

Hjemmelaget har kjempet i toppen de foregående sesongene, men har ikke vist de samme taktene denne sesongen. Ligger faktisk nest sist med 15 poeng og kun tatt tre seire på de første sytten seriekampene. To av disse er kommet på hjemmebane, men likevel er 5 av 8 hjemmekamper tapt.

Motstander Bohemians har heller ingen pangsesong og ligger på 7. plass, men har kun fem poeng mer enn hjemmelaget. Meget pussige 4-0-4 på bortebane, og har faktisk tatt flest poeng på reisefot.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og med tanke på at bortelaget har vunnet halvparten av sine bortekamper allerede tar vi med alle tegn her. HUB.

9. Cork City - Limerick

Den suveren serielederen Cork har kun avgitt ett eneste poeng på sine 17 første seriekamper, og det var av alle ting borte mot tabelljumbo Galway 12. mai. Hjemme er laget feilfritt med åtte strake seire og 27-4 i målforskjell.

Motstander Limerick holder til midt på tabellen med totalt 23 poeng. Brukbare 3-2-3 på bortebane.

Det er vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

10. Finn Harps - Shamrock

Finn Harps har ikke hatt noen spesielt god første halvdel av sesongen og kun kapret 18 poeng på de 17 første seriekampene. Det gjør at laget ligger fjerde sist. 3-1-4 er tallene på hjemmebane.

Litt bedre har det gått for Shamrock Rovers som med 8-2-8 totalt står med 26 poeng og ligger på 5. plass. Men borte er tallene meget svake 2-0-6.

Hjemmelaget har funnet formen og tatt sju poeng på de tre siste seriekampene og skal ha gode poengsjanser mot bortesvake Shamrock. H.

11. UC Dublin FC - Shelbourne

De to siste kampene på tippekupongen er begge hentet fra nest øverste nivå i Irland og den heter rett og slett First Division. Her er det kun åtte lag som er med.

Hjemmelaget er med i opprykkskampen når sesongen er litt mer enn halvspilt og ligger på 3. plass med totalt 28 poeng og har kun fire poeng opp til serieleder Waterford. 4-1-2 hjemme og 4-3-1 borte betyr at laget presterer noenlunde like bra hjemme som borte.

Shelbourne ligger på 6. plass med sine 16 poeng og viser meget slett form for tiden. 1-1-6 på de åtte siste seriekampene og bortetallene viser 2-1-4.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og den fjerde kommer trolig fredag kveld. H.

12. Waterford - Cabinteely

Serieleder Waterford er ubeseiret siden seriestarten og står med 9-5-0 på sine 14 siste seriekamper. Knallsterke 6-1-0 på eget gress og solide 12-3 i målforskjell.

Motstander Cabinteely ligger på 4. plass med 21 poeng, men har sju poeng opp til UC Dublin på 3. plass. Totalt 5-6-4 og på bortebane viser tallene moderate 2-3-2.

Nok en klar hjemmefavoritt her altså, vi tror ikke serieleder Waterford avgir poeng. H.



