Sverige har alt i egne hender

Tirsdagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Nations League der både Sverige - Russland og Skottland - Israel er helt avgjørende kamper for gruppeseieren. I tillegg er det en rekke privatlandskamper som spilles. Det er også en rekke omkamper fra den engelske FA-cupens første runde. På hockeyfronten er det Champions League der Storhamar skal ut i et tøft returoppgjør mot Skellefteå. Det er også tre kamper i den norske Eliteserien. I NHL spilles det derimot kun en kamp natt til onsdag. Merk også at det er midtukekupong i dag tirsdag med innl.frist kl 20.40.

Sverige - Russland pause/fulltid dobbel U/H 4,15 (spillestopp kl 20.40)





Sverige gjennomførte et strålende VM i Russland i sommer og tok seg helt til helt til kvartfinale. Der ble dog Sverige for lette mot England og tapte 0-2. Ikke uventet ble det en slags reaksjon for Sverige som innledet Nations League med å tape 2-3 hjemme for Tyrkia. Men holdt så Russland til 0-0 borte og tok en råsterk 1-0 seier borte mot Tyrkia lørdag. Dermed vil seier og tre poeng i kveld, gjøre at Sverige går forbi Russland og vinner gruppen. Emil Forsberg er fortsatt ute med skade for Sverige, ellers kan Janne Andersson mønstre sitt beste lag.

Også Russland imponerte i sommerens fotball-VM på hjemmebane og tok seg også til kvartfinale. Der ble det exit etter straffesparkkonkurranse mot Kroatia. Har fulgt opp med gode prestasjoner i Nations League og står med sju poeng på de tre første kampene. Men må altså unngå tap i kveld, for ikke å miste 1. plassen. Er ganske hardt rammet av skader, og Denis Cheryshev, Aleksandr Golovin, Roman Zobnin, Mario Fernandes og Fedor Kudryashov mister alle kveldens kamp. Men viktige Artem Dzyuba skal være friskmeldt.

Sverige sliter med å score mål og det kommer til å bli en tålmodighetsprøve i kveld mot et garantert defensivt Russland. At det står uavgjort til pause er alt annet enn usannsynlig. Det er heller ikke usannsynlig at Sverige klarer å avgjøre til sin fordel. Pause/fulltid dobbelen med U/H betales med flotte 4,15 i odds og spilles.

