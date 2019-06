Sverige kan overraske

Sportspills øvrige mandagsmeny:

To kamper spiller i verdensmesterskapet for kvinner. I Em-kvaliken for herre spilles det hele 12 fotballkamper. Våres øyne, 20:45, blir dratt mot Færøyene. Norge skal spille en meget viktig bortekamp, og det er uten tvil en Must-win. Våre svenske naboer skal til Spania og spille en artig fotballkamp. Det er en hel del å glede seg over på 2. pinsedag.

EM-kvalifisering F. Spania har vunnet alle tre kampene sine i 2019. Seirene mot Malta (2-0), Norge (2–1) og Færøyene (4–1) har vært transportetapper for dem, men spanjolene har ikke imponert spillemessig.

Seirene har gitt den nye spanske landslagssjefen Luis Enrique arbeidsro.

Men før denne landslagssamlingen har det spanske laget opplevd en del kaos. En uke før EM-kvalikmatchen mot Færøyene fikk landslagstroppen melding om det tragiske dødsfallet til den tidligere Arsenal-spilleren Jose Antonio Reyes.

Dessuten har lagets kanskje viktigste spiller Sergio Ramos en turbulent sesong bak seg før denne landslagssamlingen. Real Madrid har hatt en elendig sesong, og Ramos har åpenlyst kranglet med klubbpresidenten.

Spania avsluttet også Nations League-turneringen svakt. De tapte 2–3 mot Kroatia, og det tapet gjorde at de ikke klarte å ta seg til finalespillet. Etter tapet har de fire seire på rad, men det har vært mot betydelig svakere motstand.

På mandag er det klart for toppoppgjør i gruppe F. Sverige ligger to poeng bak Spania før kampen i Madrid.

Jeg tror et godt organisert svensk lag kan lage problemer for Spania i denne kampen. De har laget trøbbel for andre stornasjoner tidigere

Sverige slo ut Italia på veien til VM-sluttspillet i Russland, og de vant også mot Frankrike. Nå venter en ny fotballstormakt for svenskene når de møter Spania på Santiago Bernabéu i Madrid.

Svenskene gjorde det bedre enn spanjolene i VM siden Sverige tok seg til kvartfinalen i Russland, mens Spania røk ut i åttendedelsfinalen mot vertsnasjonen.

I 2021 skal svenskene spille på øverste nivå i Nations League-turneringen, og de er på god vei til EM neste sommer. De har allerede skaffet seg en playoffplass takket være suksessen i Nations League, og de har fått en god start på kvaliken. De er ubeseiret i de tre første kampene, og leverte et forrykende comeback i kampen mot Norge. De lå under 0-2, men snudde til 3–2 på overtid. Kampen endte imidlertid 3–3.

Sverige får det tøft i den spanske hovedstaden. Spania har vunnet de 13 siste hjemmekampene i kvalikene, og vi tror ikke de taper denne gangen heller. Men jeg tror Sverige kan ta poeng fra spanjolene.

Spania har full pott etter tre kamper, men de har ikke imponert spillemessig. Sverige savner et par viktige forsvarsspillere, men har et sterkt kollektiv. Det kommer de langt med. De kan legge seg bakpå og vente på overganger. Det kan bli farlig for spanjolene Jeg tror Sverige kan gjøre denne matchen jevn. Uavgjort til 5,20 i odds er et spennende spill. Spilestopp er klokken 2040.

