Sverige og Nederland byr på ny VM-fest

Onsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er semifinalen mellom Nederland og Sverige i fotball-VM. Natt til torsdag spilles den andre semifinalen i Copa America, der Chile eller Peru blir Brasils finalemotstander. I Gold Cup er det også semifinale natt til torsdag. Her møtes Jamaica og USA, vinneren møter Canada i finalen. Det spilles sju kamper i Major League Soccer natt til torsdag. Forøvrig er det en hel bråte med dueller fra Wimbledon-turneringen i tennis.

Nederland - Sverige over 2,5 mål - 2,15 (spillestopp kl 20.55)

Den regjerende Europamesteren Nederland har kanskje ikke overbevist voldsomt hittil i VM, men nå er de kun ett steg unna VM-finale. Vant alle tre kampene i gruppespillet, men både mot New Zealand og Canada ble det kun ettmålsseire, mens det ble 3-1 seier mot Kamerun. Var under hardt press mot Japan i åttedelsfinalen og var heldige som unngikk baklengsmål utover i andre omgang. På overtid fikk så Nederland straffe og Lieke Martens ekspederte denne i mål og sørget for 2-1 seier. I kvartfinalen var laget best mot Italia og vant fortjent 2-0. Lieke Mertens har ikke trent de to siste dagene og er usikker, men er trolig å finne i startelleveren i kveld.

Sverige med sin beste kamp i turneringen da de snudde 0-1 til 2-1 seier mot Tyskland i kvartfinalen. Det var en fullt fortjent seier. 1-0 seier mot Canada i åttedelsfinalen. Innledet VM med en real sliteseier mot Chile i den første gruppespillkampen, og scoret seiersmålet først fire minutter på overtid.Fulgte opp med en komfortabel 5-1 seier mot Thailand. I den avsluttende gruppespillkampen mot USA gjorde landslagssjef Peter Gerhardsson sju endringer på laget. I en forholdsvis jevnspilt kamp vant USA 2-0. Sverige må unnvære suspenderte Fridolina Rolfö i kveld, Lina Hurtig er i følge svenske medier i dag den sannsynlige erstatteren.

I tirsdagens semifinale mellom England og USA lanserte vi over 2,5 mål til praktfulle 2,10 i odds. Allerede etter 30 minutter var det spillet i boks. Norsk Tipping og bookmakerne tror heller ikke kveldens semifinale blir særlig målrik og har satt under 2,5 mål til klar favoritt (1,50). Det er vi langtfra enige i. Det har vært få målfattige kamper i VM og både Sverige og Nederland har en rekke gode offensive spillere. 2,15 i odds på denne ender over 2,5 mål er uansett overodds så det holder og spilles.