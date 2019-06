Sverige skal gi Tyskland kamp

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. De to siste kvartfinalene i fotball-VM skal avgjøres og i Eliteserien tar Rosenborg imot Kristiansund hjemme på Lerkendal. Det er kamp i OBOS-ligaen og det er en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen. Allsvenskan er også i gang igjen og det er tre kamper i denne lørdag. Ellers er det også flere kamper i Afrikamesterskapet og det er kvartfinale mellom Uruguay og Peru i Copa America.

Tyskland - Sverige U 3,40 (spillestopp kl 18.25)

Den siste kvartfinalen i fotball-VM og her er det avspark kl 18.25. Tyskland har ikke sjarmert fotballverden hittil i VM, men fakta er uansett fire strake seire og null baklengs. Innledet med 1-0 seire mot hhv Kina og Spania, før Sør-Afrika ble slått 4-0 i den siste gruppespillkampen. Overkommelig motstand i åttedelsfinalen mot Nigeria og vant denne enkelt 3-0. Midtbanestjernen Dzsenifer Marozsan er friskmeldt, så får vi om hun starter kveldens kamp.

Sverige gjorde en flott åttedelsfinale mot Canada og tok en fortjent 1-0 seier der etter et strålende angrep og scoring av Stina Blackstenius. Hadde en overkommelig vei til sluttspillet og tok enkle seire mot hhv Chile (2-0) og Thailand (5-1) i gruppespillet. Trener Peter Gerhardsson valgte å gjøre sju endringer til den siste gruppespillkampen mot USA, men Sverige stod bra opp og tapte 0-2 i en ganske jevnspilt kamp.

Tyskland hadde ti strake seire mot Sverige i mesterskapssammenheng, før lagene spilte 0-0 i gruppespillet i EM i Nederland for to år siden. Tyskland er berettigede favoritter i kveld, men 1,62 i odds synes veldig snaut. Ingen av kvartfinalene hittil er gått til ekstraomganger, men i denne er det mulig. 3,40 i odds på at det står uavgjort etter ordinær tid er flott odds og spilles.