Takler Brann presset?

Søndagens oddsmeny er strålende. Og vi kan vente oss mange flotte oppgjør. Eliteserien går mot slutten, og det spilles uhyre viktige kamper i både topp og bunn. Til sammen skal det spilles seks Eliteserien-kamper i dag. I Premier League spilles det to kamper og City og Chelsea er involvert i hver sin kamp. En kamp spilles i Championship. Deretter venter åtte spennende matcher fra Obos-ligaen. Ved siden av dette er det full runde i både LaLiga, SerieA, Ligue 1 og Eredevise. En supersøndag venter for vi som elsker fotball!

Brann - Strømsgodset (Pause/fulltid dobbel) U/H 4,90 i odds (spillestopp kl. 1955)



Brann rotet vekk sjansen til å ta gullet, mens Godset tok en ekstremt viktig seier hjemme mot Vålerenga forrige helg.

Brann har vært i toppen av Eliteserien hele sesongen, men forrige helg ga de vekk seriegullet til Rosenborg. To tidlige mål gjorde at et Brann-lag som tydelig var preget av stundens alvor lå under til pause. Det var et helt annen Brann-lag som kom på banen i annen omgang, og de reduserte tre minutter etter pause. Rødtrøyene trøkket på for en utligningen, og den hadde de fortjent, men de klarte ikke å få ballen i mål.

Avstanden er nå fem poeng, med tre kamper igjen å spille. I tillegg har Rosenborg en overlegen målforskjell. Løpet er kjørt, og det vet Brann. Nå handler alt om ikke å snuble i sølvkampen.

Molde ligger før søndagens kamper kun to poeng bak bergenserne med tre kamper igjen å spille. Det ligger an til en dramatisk innspurt.

Brann har godt tak på Godset hjemme i Bergen. Siden 1968 har rødtrøyene vært vertskap for drammenserne 29 ganger og vunnet 18 av dem. Godset har bare vunnet tre ganger på Stadion og åtte har endt uavgjort.



Problemet er bare at formen til Brann på hjemmebane ikke er særlig god for tiden. Sist gang Lars Arne Nilen sine menn vant på Stadion var i begynnelsen av september da Ranheim ble slått 1-0. Etter dette har Brann møtt Sandefjord, Lillestrøm og Rosenborg uten å gå seirende av banen.

Heldigvis for Brann er ikke Godset noe bra bortelag. De har kun vunnet to av 13 bortekamper i år og må klare å snu på dette om de vil unngå å spille kvalik og i verste fall rykke ned. Før søndagens kamper er det kun to poeng som skiller Godset på ellevteplass og Lillestrøm som ligger på nedrykkskvalik.

Men: Drammenserne har spilt på seg selvtillit denne uken. De slo Vålerenga sist søndag, og i midtuken tok de seg til cupfinalen etter å ha vunnet mot LSK i semifinalen.

Brann må klare seg uten Ludcinio Marengo. Nederlenderen er fortsatt ute med en kneskade. Samuel Sahin-Radlinger er tilbake i trening etter syv ukers avbrekk og kan være aktuell i troppen. Fredrik Haugen er tilbake fra sin suspensjon.

Godset mangler den tidligere Brann-spilleren Marcus Pedersen. Han er ute med en skulderskade og Francisco Júnior er småskadet.

Brann har spilt to svake første omgang i de to siste kampene, og to gode annen omganger.

Det Brann viste i annen omgang mot RBK var tendenser av det spillet de leverte i starten av sesongen, og klarer de å fortsette på samme måten mot Godset vil drammenserne få problemer.

Begrunnelse U/H: Det har stått uavgjort etter de første 45 minuttene i over halvparten av kampene til Brann denne sesongen. Totalt 15 av 27 kamper. Det er mye som står på spill for begge lagene, så jeg ser for meg at det kan bli en litt nervøs første omgang, hvor ingen av lagene vil ta for store sjanser. Slike kamper åpner seg ofte opp i annen omgang. Jeg tror det står uavgjort til pause i Bergen og at Brann vinner til slutt. Et slikt scenario gir flotte 4,90 i odds.

