Tallet 3 er minst trukket i Lotto

Siden 1986 er det ikke noe tall som har blitt mindre trukket ut i Lotto enn 3. I år er det tallet 4 som er minst trukket ut.

Det er like viktig og relevant å vite for hvilke tall du skal ha i den egen Lottorekke som å vite at det er spådd minus to grader og overskyet på hjemstedet til artikkelforfatteren tirsdag 20.november.

Feilslutningen kalles en Monte Carlo-feilslutning. Det vanligste eksemplet som brukes er følgende:

En krone har blitt kastet opp i luften 500 ganger. Hver gang har det blitt krone. Hva er sannsynligheten for at det blir mynt neste gang?

Den er 50 prosent.

Sannsynligheten for at det skal bli krone 500 ganger på rad er veldig liten, men hver gang det kastes er det bare det kastet som teller.

Du hører ofte om folk som har spilt den samme rekken hver eneste uke inn og ut, og det kan være at det finnes de som tror det vil øke sjansene for å vinne. Fordi trekningen er statistisk uavhengige så gjør det dessverre ikke det. Det er faktisk like stor sannsynlighet for at neste trekning i Lotto skal ha de samme tallene som ved sist trekning som det fikk i det nåværende.

PS! Fredag kan du vinne rundt 855 millioner kroner. Vinnersjansen på førstepremien er 1 til 95 millioner per rekke. Til sammenligning er sannsynligheten for å få yatzty på ett kast 1 til 1296.