Tarik Elyounoussi og AIK skal hjelpe oss å doble pengene

På søndagens langoddskupong er det full serierunde i 1. divisjon, og det er også et stort utvalg av kamper fra norsk 2. - og 3. divisjon, i tillegg er det kamper fra blant annet Allsvenskan i Sverige, finsk Veikkausliiga og toppserien på Island. Ellers er det en rekke playoffkamper i Italia, og i Polen ruller U20-VM videre uten norsk deltakelse.

AIK - Hammarby IF 2,00 - 3,05 - 3,40 H (spillestopp kl. 1455)

Søndagens match er første Stockholms-derbyet mellom AIK og Hammarby denne sesongen. Disse lokaloppgjørene er noen av de største kampene i svensk fotball.

AIK er regjerende seriemestere i Allsvenskan, og Bajen endte på fjerdeplass i Allsvenskan sist sesong etter å ha gjort sin beste poengmessige sesong noensinne. Denne sesongen har ikke startet like bra for de to klubbene.

AIK ligger på fjerdeplass før søndagens kamp, seks poeng bak serieleder Malmö FF, men med én kamp mindre spilt. Hammarby befinner seg to plasser lengre nede på tabellen med 19 poeng, to poeng bak Rikard Norlings AIK.

Vertene jakter sin tredje starke seier mot Hammarby etter at de vant begge kampene sist sesong 1-0. Den norske landslagsspilleren Tarik Elyounoussi var sentral i de to kampene. I vårkampen på Nya Söderstadion ble han matchvinner etter å ha satt et omdiskutert straffespark i mål etter 80 minutter. Solnalaget vant kampen 1-0. Hjemme på Friends Arena hadde han den målgivende pasningen til Henok Goitom. Også den matchen endte 1-0.

Elyounoussi er i fantastisk form nå. Han har scoret åtte mål på de fem siste kampene, og han er toppscorer i Allsvenskan med ni mål på elleve kamper.

AIK bruker å være sterke hjemme på Friends Arena, og hittil denne sesongen har laget fire seire og én uavgjort på de fem første hjemmekampene. Rikard Norling sine menn har faktisk ikke tapt hjemme i den svenske toppdivisjonen siden juli 2017. Det er en imponerende statistikk.

Hammarby er ubeseiret i de seks siste kampene, men de har spilt uavgjort i de to siste. I forrige serierunde slet de seg til ett poeng hjemme mot IFK Norrköping. De lå under 1-2 til det gjento mindre enn 20 minutter av kampen, men Muamer Tanković ordnet 2-2 i det 72. minutt. Et tap ville ha ødelagt for dem i tittelkampen.

I det forrige lokalderbyet viste Hammarby-trener Stefan Billborn at han har ært av tidligere møter med stockholmsrivalene, og han kjørte en taktikk som overrasket Djurgården. Hammarby vant kampen 2-1, men det var på hjemmebane. På bortebane har Bajen vært svake. De har kun vunnet én av sine fem bortekamper hittil, og det er hovedgrunnen til at de ligger åtte poeng bak serieleder Mamö FF.

De har faktisk kun vunnet én av de siste åtte bortekampene i alle turneringer, og den statistikken tyder på at de ikke vil klare å ta poeng når de reiser til andre enden av den svenske hovedstaden søndag.

Å doble pengene på Tarik Elyounoussi og AIK virker å være et ok tips denne søndagen. Oddsen på seier til hjemmelaget er 2,00. Spillestopp er klokken 1455.

