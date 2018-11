Tertnes gir Larvik kamp

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen og på fotballfronten er det ikke så mye som skjer, bortsett fra en rekke kamper i gruppespillet i Football League Trophy i England. Det er en turnering for League One og League Two-lagene, samt mange U-21 lag fra de to øverste ligaene. Ellers er det mye ishockey på menyen i dag. SHL starter opp igjen etter Karjala Cup og byr på full serierunde. Natt til onsdag spilles det hele ni kamper i NHL.

Tertnes – Larvik HK (handikap fulltid 5-0) H - 1,70 (spillestopp kl 18.25)

Mange hadde nok trodd at Larvik skulle få problemer etter at nesten hele spillerstallen ble byttet ut foran fjorårssesongen. Men slik har det ikke gått. Vestfoldingene tok sølv i fjor, bare ett poeng bak Vipers.

Også årets sesong har startet bra for Larvik. De ligger på annenplass i Eliteserien, to poeng bak serieleder Vips. Nettopp Vipers er det eneste laget som har slått Vestfold-klubben (33-19). Larvik har også gjort en bra figur i Champions League.

Jeg har likevel tro på at Tertnes kan spille jevnt med Larvik. Tore Johannessen sine jenter viste i kampen mot Vipers for en måned siden at de kan gi topplagene kamp hjemme i Haukelandshallen. De tapte kun 20–22 mot det hardtsatsende laget fra Kristiansand.

Også Larvik fikk problemer sist de var i Bergen. Da Tertnes møtte Larvik i Haukelandshallen i mars i år tok vestfoldingene en knepen 29-28-seier. Det virker som Tertnes-jentene setter inn et ekstra gir de gangene topplagene kommer til Bergen, og jeg tror vi kan oppleve noe av det samme i tirsdagens kamp.

Kampen er viktig for Tertnes hvis de skal henge med i toppen. Etter tap mot Storhamar (15–22) og Oppsal (24–29) ligger Tertnes nede på en litt skuffende syvendeplass. De har kun tatt seks poeng på de syv første kampene, Fire av de poengene har kommet hjemme i Bergen.

Larvik har et solid forsvar med Mari Molid som en bauta. De er også tøffe i duellspillet, og taktiske kloke. Angrepsspillet til Tertnes blir helt avgjørende. De må satse når de får sjansen og unngå å få for mange kontringer mot seg. Forsvarsspillet til Tertnes har vært brukbart i de siste kampene, men det offensivt de ikke helt har funket for dem. Tertnes har kun sluppet inn 159 mål, bare Vipers og Storhamar har færre baklengsmål enn dem. Larvik har faktisk sluppet inn seks mål mer enn Tertnes.

Kampen mot Tertnes blir den tredje kampen til Larvik på ti dager. De har tapt to Champions League-kamper på rad. Først tapte vestfoldingene 23–27 mot Odense hjemme lørdag 3. november og i helgen tapte Larvik hele 21–31 mot franske Metz. Det tøffe kampprogrammet betyr at Tertnes-jentene kan ha litt mer sprut i beina.

Larvik-spillerne har vanligvis dominert det norske kvinnelandslaget, men til EM i desember er bare Emilie Christensen tatt ut i bruttotroppen til Thorir Hergeirsson. Verken Mari Molid, Mathilde Rivas-Toft, Maria Hjertner eller Hege Løken, som har vært aktuelle for landslaget eller rekruttlandslaget det siste året, er aktuelle.

Selv om Larvik har vært bra i Champions League, og levert i Eliteserien, så har vestfoldingene også vist svakhetstegn denne sesongen. De tapte 25–28 i NM mot 1. divisjonslaget Sola.

Kan Sola ødelegge for Larvik, så kan garantert Tertnes gjøre det samme. Jeg tror Tertnes kan spille jevnt med Larvik, og jeg satser på et handikap-spill som gir Tertnes fem måls forsprang. Det gir 1,75 i odds. Denne kan ikke spilles som singel.

Cheltenham – Coventry City B 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Cheltenham tapte mot Forest Green i første runden, men i forrige runden skjerpet de seg og tok en sterk 6-2-seier mot Arsenal U21 på hjemmebane. De fikk riktignok en enkel jobb siden det unge Gunners-laget fikk en mann utvist allerede etter syv minutter.

Cheltenham har ikke råd til å prioritere denne cupen. De har mer enn nok med å overleve i League Two, hvor de ligger på nest sisteplass. De har tre poeng opp til Notts County som innehar den første trygge plassen.

Coventry ble fullstendig utspilt av det unge Arsenal-laget og tapte 0-3, men de hentet seg inn igjen mot Forest Green Rovers, hvor de vant på straffespark. De to poengene mot Forest Green Rovers var viktige. Med seier i tirsdagens kamp vil de kunne ta seg videre i turneringen. Coventry har tatt denne cupen på alvor tidligere, og jeg tror de vil tilbake på Wembley.

Coventry vant nemlig Checkatrade Trophy-cupen i 2017. Den gangen slo de Oxford i finalen.

Coventry viser god form i League One, hvor de er ubeseiret i de seks siste kampene. Laget har klatret opp på sjetteplass som gir playoffspill.

Begge lagene vil antakeligvis gjøre endringer på lagene her, siden begge har viktige seriekamper til helgen.

Jeg venter en ganske åpen kamp, men jeg holder en knapp på formsterke Coventry. 1,90 i odds er greit. Denne brukes i en dobbel.

Tirsdagens andre dobbelttips er Coventry og at Tertnes taper med fire mål eller mindre mot Larvik i Eliteserien i håndball. Dobbelen belønnes med 3,23 i odds.



