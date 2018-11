Tøff bortekamp for Arsenal

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på flere hyperinteressante playoffkamper her hjemme. Aalesund tar imot Nest-Sotra, mens Sogndal tar imot Ullensaker/Kisa og vinneren av disse oppgjørene møtes i neste runde. Så er det returoppgjør mellom Åsane og KFUM Oslo om en plass i neste års OBOS-liga. I Premier League er det to kamper denne søndagen. Ellers er det toppoppgjør mellom FC København og FC Midtjylland i den danske superligaen og en god del kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

Bournemouth - Arsenal (Pause/fulltid dobbel) U/B 5,00 i odds





Bournemouth har hatt en helt utrolig god start på 2018-2019-sesongen, men de har snublet i begge kampene sine i november. Først tapte the Cherries 1-2 mot Manchester United. Det var lagets første hjemmetap denne sesongen. Deretter gikk de på et skuffende bortetap mot Newcastle før landslagspausen.

Bournemouth har før søndagens match kun vunnet én av de siste fire kampene.

Landslagspausen kom beleilig for Eddie Howe. Nå håper han å få laget tilbake på vinnersporet mot Arsenal.

The Cherries har imponert denne sesongen. De har vunnet seks av de siste tolv Premier League-kampene, og har allerede plukket 20 poeng. De er kun fire poeng bak gjestene fra London.

Bournemouth tok sin første seier mot Arsenal på syv forsøk da lagene spist møttes på Vitality Stadium i januar. Den kampen vant Bournemouth 2-1. Den gangen var Arsene Wenger manager. Nå har Unai Emery overtatt på Emirates.

Emry fikk en marerittstart i London. Arsenal tapte de to første seriekampene sine - mot henholdsvis Manchester City og Chelsea. Nå er de ubeseiret i 16 kamper på rad siden 2-3-tapet mot Chelsea i august, men de har vist sviktende form.

The Gunners har nemlig spilt uavgjort i de tre siste kampene i Premier League. Stjernespissene Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette måtte begge melde forfall til sine respektive landslag, men det er ventet at de spiller søndagens bortekamp mot Bournemouth. Stephan Lichtsteiner er usikker, mens Laurent Koscielny og Danny Welbeck er ute med skader.

Hos Bournemouth kan den norske landslagsspissen Joshua King være tilbake etter å ha stått over fire kamper på grunn av en ankelskade. Stopperen Adam Smith er eneste på skadelisten før kampen mot the Gunners.

Arsenal har scoret i alle kampene sine mot Bournemouth, totalt 17 mål. Det kan bli en målrik affære på Vitality Stadium søndag. I snitt har det nemlig vært scoret over tre mål i kampene mellom disse to lagene. Det er verdt å merke seg at Pierre-Emerick Aubameyang has har scoret 13 av sine 17 Arsenal mål i kamper som er spilt på søndager.

Arsenal og Cardiff er de eneste klubbene i Premier League som ikke har ledet til pause denne sesongen. I ni av Arsenals tolv kamper så langt har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Jeg tror også det står uavgjort etter første omgang i søndagens kamp, men jeg tror Arsenal avgjør til slutt. Det scenarioet gir herlige 5,00 i odds.

