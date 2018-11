Tøff bortekamp for Leeds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av fem kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Topplagene er stort sett i aksjon på søndagen i Premier League og det er kun Tottenham av topp sju-lagene som finnes på lørdagens kupong. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Crystal Palace - Tottenham

Til tross for at Palace har tapt sju av sine elleve første seriekamper og kun tatt to seire, har de faktisk seks lag bak seg på tabellen. Har heller ikke møtt steintøff motstand i innledningen, selv om laget har møtt Liverpool, Arsenal og Chelsea. oppløftende med 2-2 mot Arsenal i den siste hjemmekampen for 14 dager siden, men sist søndag ble det som ventet bortetap mot Chelsea (1-3). Står med totalt åtte poeng og kun tatt to poeng på sine fem første hjemmekamper. I følge manager Roy Hodgson er det ingen nye skader for Palace, som dog fortsatt må klare seg uten Christian Benteke, Scott Dann, Joel Ward og Connor Wickham.

Tottenham var i ferd med å miste muligheten til sluttspill i Champions League da de lenge lå under med 0-1 i midtukens hjemmekamp. To scoringer av Harry Kane gjør at håpet fortsatt lever. Åtte av elleve seriekamper er vunnet, men det blitt hjemmetap for både Liverpool og Manchester City allerede. Det er fem poeng opp til serieleder Manchester City. Meget solide 6-0-1 på de sju første bortekampene. Både Eric Dier og Victor Wanyama er friskmeldte. Mousa Dembele er ute resten av året, mens Jan Vertonghen og Danny Rose fortsatt er skadet.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende på Selhurst Park og det er vanskelig å argumentere for at Crystal Palace tar sesongens første hjemmeseier lørdag. UB.

2. Newcastle - Bournemouth

Etter fem strake hjemmetap og kun tre poengdelinger på de fem første bortekamper, kunne Newcastle endelig bokføre sesongens første seier sist lørdag. Det var kanskje ikke helt fortjent, men 1-0 over Watford gjorde mok godt for hardt pressede Newcastle. Som dermed tok seg opp på 17. plass på tabellen med sine seks poeng. Fire av fem hjemmetap er forøvrig med kun ett mål og motstanden har vært tøff i de fleste av dem. Finee 8-4-7 på hjemmebane forrige sesong. Både Jamal Lascelles og Yoshinori Muto pådro seg smeller mot Watford, men det er godt håp om at begge blir klare til lørdagens kamp. Jonjo Shelvey måtte byttes ut i kampen mot Watford og er høyst usikker til lørdagens kamp.

Sensasjonelt sterk sesongstart av Bournemouth som faktisk er helt oppe på 6. plass. Gjorde en strålende førsteomgang hjemme mot Manchester United sist helg, men klarte ikke å ta seg betalt og endte opp med å tape 1-2 etter seiersmål imot to minutter på overtid. 3-0-2 på sine fem første bortekamper. Men hadde ikke bedre enn 4-6-9 på bortebane forrige sesong og svake 3-5-10 på bortebane sesongen 2016/17. Kanskje har Bournemouth knekt bortekoden denne sesongen. Joshua King er tilbake i trening, men det er usikkert om manager Eddie Howe bruker nordmannen lørdag. Howe kan ellers mønstre et skadefritt mannskap.

Bournemouth vant uansett tilsvarende oppgjør på St. James Park forrige sesong med 1-0. Selv om Newcastle vant sist helg, så har Bournemouth vist så mye bra denne sesongen, at vi ikke tror de taper. UB.

3. Southampton - Watford

Southampton kjempet mot nedrykk helt til det siste forrige sesong, og det har ikke svingt av Soton hittil denne sesongen heller. Kun en seier på de elleve første seriekampene, men tross det har laget fortsatt fire lag bak seg på tabellen. Står med totalt sju poeng, men fikk juling borte mot Manchester City forrige søndag og tapte 1-6. Ingen seire på de fem første hjemmekampene der tre er endt med poengdeling og to med tap. Kun Chelsea av topplagene har vært på besøk hittil. Midtbanespilleren Mario Lemina og forsvarsspilleren Wesley Hoedt er begge usikre.

Watford hadde definitivt ikke fortjent å tape bortekampen mot Newcastle sist lørdag, men var ineffektive og endte opp med 0-1 tap. Har uansett levert en strålende innledning og står med 6-1-4 og totalt 19 poeng hittil. ligger på 8. plass før helgens serierunde. Midtbanespilleren Etienne Capoue må sone karantene for gule kort, mens kaptein Troy Deeney er tilbake etter å ha mistet de tre siste seriekampene. Tom Cleverley, Sebastian Prodl og Daryl Janmaat er fremdeles på skadelisten.

Watford vant tilsvarende kamp 2-0 forrige sesong og går neppe på nytt bortetap lørdag. UB.

4. Leicester - Burnley

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas sitt tragiske dødsfall i helikopterstyrten etter hjemmekampen mot West Ham for 14 dager siden, hemmet åpenbart ikke den sportslige utgaven av Leicester som vant 1-0 i den kinkige bortekampen mot Cardiff sist lørdag. Leicester har dog levert en variabel sesongstart og står med 5-1-5 på sine elleve første seriekamper. Det gir totalt 16 poeng og 10. plass på tabellen før helgens serierunde. 2-1-2 hjemme på King Power stadium. Viktige Harry Maguire og James Maddison måtte begge ut med skader mot Cardiff sist lørdag og blir ikke klare til lørdagens kamp.

Burnley endte på en sensasjonelt sterk 7. plass forrige sesong, men det ser blytungt ut å gjenta den bedriften denne sesongen. Sju av de elleve første seriekampene er tapt og kun to er vunnet. Burnley har ikke mer enn åtte poeng hittil, men har likevel fem lag bak seg på tabellen. Etter oppsiktsvekkende sterke 7-7-5 på bortebane forrige sesong, er tilbake i vanlig gjenge igjen denne sesongen og står med 1-1-4 på sine seks spilte bortekamper. Jack Cork og Phil Bardsley mistet begge kampen mot West Ham sist lørdag, men er tilbake her. James Tarkowski er usikker.

Det står 4-3-0 på de sju siste tilsvarende i Leicester. Til tross for et par vesentlige fravær, gir vi Leicester full tillit. H.

5. Huddersfield - West Ham

Det lå i kortene at Huddersfield kunne få sesongens første seier når svake Fulham kom på besøk til The John Smith's stadium mandag kveld. Etter fem målløse hjemmekamper og kun ett poeng, var det nok med ett mål og det ble 1-0 seier. Det tok laget bort fra jumboplassen på tabellen, men kun seks poeng er magert etter elleve serierunder. Endte med 6-5-8 i fjorårssesongen på hjemmebane. Forsvarsspilleren Erik Durm var ikke med i mandagens kamp mot Fulham, men er friskmeldt til lørdagens kamp. Danny Williams er tilbake i trening og dermed kan Huddersfield mønstre et helt skadefritt mannskap.

Lunefulle West Ham tok som ventet alle poengene hjemme mot Burnley sist lørdag og er dermed oppe i 11 poeng. Tapte som kjent de fire første seriekampene, men har kommet seg på rett vei etterhvert. Har møtt tøff motstand på bortebane og tapt tre av fem, men slo Everton 3-1 i sin hittil eneste seier på bortebane. Kaptein Mark Noble soner sin siste av tre kampers karantene lørdag. Verken Andy Carroll eller Jack Wilshere er tilbake før etter den kommende landslagspausen. Andrey Yarmolenko, Winston Reid og Manuel Lanzini er også ute med skader.

West Ham vant faktisk 4-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi tror ikke West Ham taper denne lørdag. UB.

6. Reading - Ipswich

De sju siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship. 16 av 46 serierunder er unnagjort og det skiller sju poeng mellom serieleder Leeds og QPR på 11. plass.

Disse to lagene kjemper dog i bunnen. Reading skuffet en god del forrige sesong og endte på 20. plass. Det var ikke stilt allverdens forventninger til laget foran denne sesongen og slik sett har Reading "innfridd". Står med 4-3-9 totalt og ligger tredje sist med 15 poeng. Men har i det minste vunnet sine to siste hjemmekamper og slo Bristol City 3-2 hjemme forrige helg. Spissen Jon Dadi Bödvardsson er ute i opptil seks uker, men spisskollega Yakou Meite er usikker etter en skade han pådro seg mot Bristol City sist lørdag.

Nyansatte Paul Lambert fikk nesten en pangstart som Ipswich-manager. Laget ledet lenge 1-0 hjemme mot Preston, men det endte 1-1. dermed står Ipswich fortsatt med kun en seier hittil og desidert sist med fattige ti poeng. Meget svake 1-1-6 på åtte bortekamper. Lambert har ingen nye skader eller karantener. Men må fortsatt klare seg uten Jon Nolan og Grant Ward.

Etter tre strake hjemmeseire (sesongene 2014/15, 2015/16 og 2016/17), smalt Ipswich til med 4-0 seier i det tilsvarende oppgjøret forrige sesong. Vi spiller ren H på 96-rekkeren, men HUB på 432-rekkeren.

7. Nottingham Forest - Stoke

Nottingham forest var uten tvil sist helgs betalte hjemmeseier med 2,80 i odds mot Sheffield United. Forest vant kampen 1-0 og avanserte til 6. plass med 26 poeng. Har i likhet med serieleder Leeds og Middlesbrough på 4. plass, kun tapt to kamper hittil og står med 6-8-2 totalt. Hjemmetallene viser 4-3-1. Jack Colback er tilbake etter karantene.

Etter en rekke sesonger i Premier League måtte som kjent Stoke ta den tunge turen ned til Championship etter forrige sesong. Fikk en svak start på sesongen og tok faktisk kun en seier på de sju første seriekampene (1-3-3). Har bedret poengproduksjonen etterhvert og tok en sterk borteseier mot Bristol City sist helg (1-0). Står med 5-6-5 totalt og 21 poeng og selv om laget ikke er høyere enn på 15. plass, er det kun ni poeng opp til serieleder Leeds. Helt greie 2-4-2 på bortebane. Tom Ince er ute, mens både Erik Pieters og Mame Biriam Diouf kan være tilbake etter skadefravær.

Hjemmelaget nekter å tape, og selv om Stoke er kapable, tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

8. Derby - Aston Villa

Frank Lampard og Derby innledet sesongen med en litt turbetont 2-1 seier borte mot Reading, men har variert en del underveis. Etter bortetapet (0-1) mot Bolton 29. september, har Derby nå seks seriekamper uten tap (3-3-0). Står med 28 poeng og ligger på 5. plass før helgens serierunde. Bunnsolide 5-2-1 på sine åtte spilte hjemmekamper. Innlånte Mason Mount er fortsatt ute, mens Martyn Waghorn måtte ut mot Birmingham og er høyst tvilsom.

Dean Smith har fått en ålreit start som ny Villa-manager, selv om to av fire kamper under hans ledelse har endt med tap. Det har tross alt vært bortetap mot formlagene Norwich (1-2) og QPR (0-1). Begge hjemmekampene under smiths ledelse er vunnet og sist fredag ble det 2-0 mot Bolton. Står med 5-6-5 og totalt 21 poeng hittil og ligger på 14. plass. Kun en av åtte bortekamper er vunnet (1-3-4). Velkjente Birkir Bjarnasson er tilbake for Aston Villa etter å ha mistet hjemmekampen mot Bolton forrige fredag.

0-0 og 2-0 i de to siste tilsvarende og vi tror hjemmelaget fortsetter rekken av ubeseirede kamper lørdag. H.

9. Birmingham - Hull

Kun fire lag i Championship hadde tapt to kamper før forrige helgs serierunde og Birmingham var ett av dem. Borte mot formsterke Derby ble det imidlertid for tøft og laget måtte reise hjem med 1-3 i kofferten. Stod med knallsterke 5-6-0 på de elleve foregående seriekampene før den kampen. Ligger på 10. plass etter rekken 5-8-3 og totalt 23 poeng. På åtte spilte hjemmekamper er Birmingham fortsatt ubeseiret på eget gress (3-5-0). Midtbanespilleren Gary Gardner pådro seg sitt femte gule kort i kampen mot Derby sist lørdag og soner en kamps karantene lørdag.

To strake 1-0 seire for Markus Henriksen og hans Hull som slo topplaget West Bromwich hjemme sist helg. Ligger likevel nest sist på tabellen med sine 15 poeng. Har tatt to seire på bortebane, men de er kommet mot svakt plasserte Rotherham og Bolton. Fem av de øvrige er tapt. Forsvarsspillerne Stephen Kingsley og Nouha Dicko var ikke med mot West Bromwich og de mister begge også lørdagens kamp. I tillegg er midtbanespilleren Evandro fortsatt uaktuell.

1-0 og 3-0 i de to siste tilsvarende i Birmingham. Vi tror hjemmelaget fortsetter den trenden. H.



10. Queens Park Rangers - Brentford

Steve McClaren og hans QPR åpnet sesongen med fire strake tap, men har fått opp farten og stod med 4-1-0 på de fem siste seriekampene før det ble 0-1 tap borte for Blackburn sist lørdag. Ligger på 11. plass med totalt 23 poeng og står med 4-1-3 hjemme på Loftus Road. Men har 4-1-1 på de seks siste hjemmekampene, tapet kom mot formsterke Norwich og poengdelingen mot sterke Derby. Midtbanespilleren Geoff Cameron mistet sist lørdags kamp mot Blackburn, men skal være tilbake lørdag. Den innleide spissen Tomer Hemed er usikker. Hemed mistet også forrige lørdags kamp.

Etter 0-4-4 på sine åtte siste seriekamper og tre strake tap, kunne Brentfords nyansatte danske manager Thomas Frank endelig glede seg over tre poeng igjen sist lørdag. Da vant Brentford 2-0 hjemme mot Millwall. Det var forøvrig lagets femte seier på hjemmebane. På bortebane har Brentford fortsatt tilgode å vinne på åtte forsøk (0-4-4). Ligger på 13. plass med totalt 21 poeng. Brentford har usikkerhet rundt midtbanespilleren Lewis Macleod, mens Kamo Mokotjo, Emiliano Marcondes og Rico Henry fortsatt er ute med skader.

Det står 1-1-1 på de tre tilsvarende som er spilt på Loftus Road etter at QPR rykket ned fra Premier League etter sesongen 2014/15. HU på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

11. Middlesbrough - Wigan

Middlesbrough står med 7-7-2 totalt og 28 poeng og ligger på 4. plass før helgens serierunde. Spiller mye uavgjort og faktisk er fem av de åtte siste endte med poengdeling (2-5-1). Flotte 4-3-1 på hjemmebane og Middlesbrough er kun to poeng bak serieleder Leeds. Viktige Daniel Ayala er tilbake etter karantene, ellers skal det ikke være nye skader eller karantener for Boro.

Nyopprykkede Wigan henger bra med, selv om laget måtte bokføre sesongens første hjemmetap mot serieleder Leeds sist søndag (1-2). Det var forøvrig lagets fjerde tap på de fem siste seriekampene. Ligger på 16. plass med totalt 20 poeng, men hele 17 av disse er tatt på hjemmebane. Borte er faktisk sju av åtte kamper tapt. Kaptein Sam Morsy pådro seg sitt femte gule kort for sesongen mot Leeds og må sone karantene lørdag.

Middlesbrough sliter med å avgjøre kamper til sin fordel, men bortesvake Wigan skal være overkommelig. H.

12. West Bromwich - Leeds

Etter en strålende periode har det tatt imot for West Bromwich som kun står med ett poeng på sine fire siste seriekamper. Det poenget kom hjemme mot Blackburn for 14 dager siden. Står med 7-4-5 totalt og 25 poeng og ligger på 7. plass før helgens serierunde. 5-1-2 på hjemmebane, men kun ett poeng er tatt på de to siste hjemmekampene. Spissen Dwight Gayle (åtte seriemål) har mistet de tre siste seriekampene og er usikker også til lørdagens kamp.

Leeds viste moral og styrke i bortekampen mot Wigan sist søndag og ble det første laget til å slå Wigan på bortebane denne sesongen. Kom tidlig under 0-1 i den kampen, men Kemar Roofe satte inn seiersmålet tidlig i andre omgang. 3-3-2 på de åtte siste seriekampene og totalt 8-6-2. Flotte 4-3-1 på bortebane. Klar bedring for Leeds på skadefronten i det siste. Forsvarsspillerne Gaetano Barardi (åtte seriekamper fra start) og Luke Ayling (startet 14 av seriekampene, men ikke med mot Wigan søndag) mangler til lørdagens toppkamp.

Denne er vrien å vurdere. Ingen tvil om at hjemmelaget er kapable til å slå alle i denne divisjonen, men det er nok også serieleder Leeds. Helgardering. HUB.

